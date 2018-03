Daniel Sandu, regizorul filmului „Un pas în urma serafimilor”, cea mai premiată peliculă la Gala Premiilor Gopo 2018, a vorbit cu reporterii Libertatea imediat după festivitatea care i-a adus nu mai puțin de opt trofee.

Regizorul în vârstă de 40 de ani a precizat pentru început că nu se aștepta la atâtea premii, fiind puțin mai precaut în privința rezultatelor jurizării. Filmul său a stârnit însă numeroase controverse, mai ales înainte de lansare, subiectul abordat fiind unul sensibil pentru credincioși.

„Un pas în urma serafimilor” spune povestea lui Gabriel, un adolescent care îşi doreşte să devină preot şi urmează cursurile unui seminar teologic ortodox. Iniţial, el încearcă să se adapteze mediului, dar, în cele din urmă, îşi dă seama că sistemul este complet corupt şi abuziv. Nu după multă vreme, împreună cu alţi trei colegi, este etichetat de consiliul şcolii drept elev-problemă. Prinşi în lupta pentru putere între un preot incoruptibil, dar abuziv, şi un profesor laic viclean şi corupt, elevii învaţă că minciuna, furtul, manipularea şi trădarea sunt aptitudini pe care trebuie să şi le însuşească pentru a rezista în seminar.

„În mod direct către mine nu am primit o reacție, dar au fost reacții publice sub forma unor cronici, culmea, una foarte favorabilă de la ziarul Lumina, care am înțeles că ține de Patriarhia Română, și care mi s-a părut că au înțeles de fapt despre ce este filmul și că nu este un atac împotriva Bisericii. Au fost însă câțiva preoți care s-au pronunțat înainte să apară filmul. Este obiceiul ăsta la noi, să criticăm ceva fără să-l cunoaștem. Când am lansat trailerul au început cu criticile online. Mai târziu am descoperit că de fapt cei care au criticat filmul au fost mai mult din rândul credincioșilor decât din rândul preoților”, a declarat Daniel Sandu pentru Libertatea.

Chiar dacă atinge subiecte precum credința ortodoxă, corupția în rândul bisericii și multe metehne umane, filmul nu este un atac la Biserică, după cum mărturisește regizorul, dimpotrivă, pelicula „limpezește puțin diferența dintre credință și instituția bisericii”. „Sunt două concepte diferite, lumea de foarte mult timp le-a confundat sau le-a unit. Este o alegere până la urmă. Dacă aș fi vrut să fac un atac la adresa Bisericii filmul ar fi arătat cu totul altfel, aș fi importat un anumit tip de scandaluri, slavă Domnului avem de unde alege. Pentru mine a fost mai important să fiu cât mai aproape de povestea reală pe care am trăit-o eu”, spune Daniel Sandu, care a fost elev seminarist și care a transpus în mare parte întâmplări trăite în acele vremuri.

Chiar dacă multă vreme s-a ocupat cu filmele de televiziune, fiind regizor al cunoscutului sitcom „La bloc”, prezentat la Prima TV, Daniel Sandu a decis să facă trecerea spre cinematografie și lungmetraj în ciuda celor care nu l-au luat în serios. „Spuneau că evident este un cu totul alt produs cel de televiziune și a trebuit practic să o iau de la zero. Încă învăț lucruri care sunt diferite de televiziune, dar în același timp caut să import experiența bogată pe care am avut-o acolo în cinematografie”, mai spune regizorul.

Daniel Sandu și-a propus să revoluționeze sau măcar să împrospăteze filmul românesc, care încă este perceput greșit. „Atunci când am făcut filmul mi-am propus să creez o alternativă la filmul românesc tradițional specific Noului Val. Am dorit să arăt că se poate și altfel”, spune premiatul regizor, care mărturisește pe de altă parte că în ciuda studiilor teologice urmate la un moment dat, nu a simțit nevoia să doneze bani pentru Catedrala Mântuirii Neamului, având chiar și motive serioase pentru alegerea sa, motive pe care le-a explicat în esclusivitate pentru Libertatea.

„Am alte cauze în care cred, dar nici nu sunt împotriva Catedralei. Dacă dânșii vor musai să o construiască n-au decât. Când eram elev seminarist și făceam diverse potlogării, preoții profesori aveau ambiția să ne spună tot timpul un verset din Biblie: „toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos”. Și acum, când văd că ei construiesc această minunată catedrală și eu le întorc același verset: toate sunt îngăduite, dar nu știu dacă și toate sunt de folos”, a concluzionat regizorul filmului „Un pas în urma serafimilor”.

Vă reamintim că filmul „Un pas în urma serafimilor” a avut nu mai puțin de 15 nominalizări la ediţia de anul acesta a premiilor Gopo, debutul în lungmetraj al regizorului Daniel Sandu primind, marţi seară, la gală, opt trofee, precum şi un premiu din partea Romanian Society of Cinematographers, pentru cea mai bună imagine, decernat lui George Dăscălescu.

