Iuliana Tudor muncește de Paște. După slujba de Înviere și o masă copioasă în compania familiei sale, vedeta Televiziunii Române are de onorat un contract, așa că seara de 8 aprilie o prinde pe scenă.

Iuliana Tudor, una dintre prezentatoarele emblematice ale TVR 1, se împarte între cei dragi și obligațiile profesionale, de sărbători, pe care le petrece “în familie, acasă la părinții și la socrii mei, dar și pe scena din Piața Constituției în seara de Paște”.

Iuliana Tudor muncește de Paște. E obișnuită să facă sacrificii de dragul carierei

Vedeta recunoaște că nu a putut refuza oferta de a prezenta un spectacol, pentru că, așa cum recunoștea pentru Libertatea recent, își iubește prea mult meseria și face de multe ori sacrificii pentru ea – “Am făcut sacrificii foarte multe pentru carieră. Cred că asta ar răspunde orice om care iubește tare, tare ce face și care a vrut să știe cam tot despre ce face. Mi-am sacrificat și am lăsat pe drum prieteni, mult din timpul pe care ar fi trebuit să-l ofer soțului meu. Multe din clipele pe care ar fi trebuit, poate, să le ofer părinților mei. Și aș spune acum, la vârsta aceasta, mult din timpul pe care ar fi trebuit să mi-l acord mie”.

Munca în televiziune și ca gazdă de spectacole n-o împiedică însă să-și răsfețe familia, de Paște. În zilele premergătoare Învierii, Iuliana are grijă să aducă atmosfera sfinteii sărbători în propria casă și se pregătească multe bunătăți de pus pe masă. “Îmi place să pregătesc totul alături de mama… a devenit aproape ca un ritual să stăm împreună să povestim și să gătim în acele zile”, ne-a dezvăluit ea cine îi este principalul ajutor în bucătărie. Însă și soacra îi e, cumva, alături. De la mama soțului ei Iuliana are o rețetă de pască extraordinar de bună, pe care o face în fiecare an pentru cei dragi.

