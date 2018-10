Justin Timberlake dezvăluie cum a fost noaptea în care s-a îndrăgostit de Jessica Biel

Justin Timberlake, în vârstă de 37 de ani, formează un cuplu cu senzuala actriță Jessica Biel. În cartea sa, „Hindsight: And All the Things I Can’t See in Front of Me”, artistul povestește lucruri mai puțin cunoscute despre Jessica Biel, partenera sa de viață și mama copilului său.

„Când am cunoscut-o pe Jess, părea incredibil cât de frumoasă e. Eram la o petrecre la Hollywood… Am făcut un comentariu plin de sarcasm, foarte sec. Nimeni nu l-a înțeles, cu excepția ei. Am vorbit în noaptea aceea. DJ-ul a cântat melodia Lucky Star și am dansat. Și apoi ea a plecat”, își amintește Justin Timberlake.

„Nu i-am cerut numărul de telefon. Nu era momentul. Dar gândurile mele erau la ea: eram într-adevăr interesat de fata asta. Era ceva cu ea”, mai spune artistul.

A doua întâlnire dintre cei doi a avut loc în timpul unui concert pe care artistul l-a susținut la San Diego. O cunoștință comună, care știa că Justin e interesat de Jessica, a fost cea care a dus-o pe actriță la spectacol.

„După show, ele urmau să se întoarcă la Los Angeles, iar eu să merg la Anaheim. Le-am întrebat dacă n-ar vrea să vină cu mine…

… Jess și cu mine am vorbit tot timpul, am făcut glume. Înainte să coboare din mașină, am întrebat-o: „Pot avea numărul tău de telefon?””, a mai dezvăluit Justin Timberlake.

Timp de două săptămâni s-au auzit doar la telefon, pentru că el era în turneu. Abia după aceea și-au dat întâlnire și de acolo relația lor a devenit din ce în ce mai serioasă.

„Am avut multe momente de neuitat. A avut și are o mare influență în viața mea. O admir foarte mult… Ea m-a schimbat, mi-a schimbat viața”, a mai afirmat Justin Timberlake despre partenera sa de viață.

Justin Timberlake și Jessica Biel s-au cunoscut în anul 2007. S-au logodit în decembrie 2011 și s-au căsătorit în luna octombrie a anului 2012, în Fasano, Italia. Au împreună un copil, Silas, care a venit pe lume în aprilie 2015.

