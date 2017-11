Mărturisirile cutremurătoare ale Danei Războiu. „Copilul meu cel mic s-a născut cu o malformație de aortă”

Fosta prezentatoare de televiziune Dana Războiu a făcut dezvăluiri incredibile despre familia sa. Ea a mărturisit că fiul său cel mic s-a născut cu o malformație de aortă.

Dana Războiu, care s-a retras în urmă cu câțiva ani din lumina reflectoarelor, a fost una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare de televiziune din țara noastră. Dana Războiu are doi băieți, de care este foarte mândră. Despre fiul ei cel mic, Marc, vedeta a făcut o dezvăluire zguduitoare.

La Digi 24, Dana Războiu a povestit despre drama prin care a trecut în urmă cu opt ani, când fiul ei cel mic, Marc, a fost diagnosticat cu o problemă la inimă. La acea vreme, micuțul avea doar șase luni.

„Copilul meu cel mic s-a născut cu o malformație de aortă care nu a fost depistată aici, deși medicii din Viena mi-au spus că trebuia depistată la un control de rutină printr-o simplă manevră”, a povestit Dana Războiu, invitată în emisiunea „În fața ta” de la Digi24.

„Orice medic pediatru care vede copilul la o săptămână după naștere trebuie să-i ia pulsul la picioare. Și a fost o fază comică, dacă n-ar fi tristă, în spitalul din Austria. Copilul a făcut pneumonie la șase luni, copil alăptat exclusiv. Am zis nu se poate așa ceva, are anticorpii mei, nu are cum să facă pneumonie. Exclus.

Și-au spus: din păcate are pneumonie, trebuie să-l internăm. După care i-au luat pulsul la picioare. Și medicul mi-a spus: dar nu are puls la picioare! Și eu am spus: păi dacă nu-l găsiți la picioare, luați-l la mână! Și mi-au zis: nu, doamnă, e o problemă! Dacă nu-i pot lua pulsul la picioare înseamnă că e o problemă. Și de aici a început un calvar”, a mai spus Dana Războiu.