Mihai Constantinescu, după operația de 6 ore prin care a trecut. „Am slăbit 4 kilograme. Recuperarea nu este foarte simplă”

Cântărețul de muzică ușoară Mihai Constantinescu a vorbit despre operația la inimă pe care a suferit-o în urmă cu aproape o lună.

Mihai Constantinescu, care este căsătorit cu Simona Secrier, a trecut prin momente grele luna trecută, când a suferit o intervenție chirurgicală. Mihai Constantinescu a fost operat la inimă, intervenția durând șase ore.

Despre operație, dar și despre recuperare a vorbit Mihai Constantinescu în cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars.

Artistul a explicat că a slăbit patru kilogramne și că recuperarea nu este deloc una simplă.

„Eu mulţumesc tuturor care s-au gândit frumos la mine, care mi-au spus că au fost lângă mine cu gândul. Sunt ferm convins că asemenea gânduri fac doar bine. Acum 10 ani mi-am pus valve biologice. Se pare că valva mitrală a avut o mică disfuncţie care cu timpul s-a lărgit. Începusem să obosesc şi se pare că undeva pe o margine a ei încpuse să se calcific

e. Obligatoriu trebuia să fac această intervenţie. Valva mitrală este foarte importantă. Nicăieri în lume nu se face perfect această operaţie. Intervenţia a durat şase ore, am sângerat destul de mult”, a declarat Moihai Constantinescu.

„Mi-a fost foarte dor de voi. Trebuie să mulţumesc unor îngeraşi. Trebuie să îi mulţumesc medicului care m-a operat… Am avut cam jumătate de an toate gândurile posibile şi imposibile, mai negre, mai negre, foarte negre, foarte roz, foarte colorate şi până la urmă am zis că sunt un om puternic, care atunci când vreau să fac ceva vreau, m-am decis să am hotărât să fac operaţia…

Recunosc că am slăbit, patru kilograme. Recuperarea nu este foarte simplă. Totul depinde de felul tău de a fi…. Doresc tuturor bărbaţilor să aibă măcar jumate şansă cât am avut eu. Simona e mai mult decât îngeraşii”, a mai spus artistul.