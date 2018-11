Monica Nicolici, din nou la TV, alături de Andreea Berecleanu și Sanda Stoicescu | FOTO

Diana Munteanu și Florin Ristei, „Prietenii de la 11” ai publicului Antena 1, au preluat ștafeta de la colegii lor matinali Răzvan și Dani și au continuat cu momente memorabile.

După ce a dat startul distracției printr-o interpretare live alături de trupa sa – FreeStay-, Florin Ristei și-a amintit ce făcea în urmă cu 25 de ani: „Eu aveam 6 ani și atunci mă apucam de cântat la vioară”– a mărturisit el.

„Eu acum 25 de ani intram la liceu”, a declarat Diana Munteanu râzând.

Ediția specială a continuat cu vizita celor trei doamne care au ținut România la TV în prime time, Andreea Berecleanu, Sandra Stoicescu și Mona Nicolici. Cele mai cunoscute și mai populare prezentatoare de știri au povestit despre viața de dinainte, din timpul și de după Observator și au primit mesaje și urări din partea foștilor colegi cu care au împărțit pupitrul știrilor, Radu Herjeu și George Dumitrescu.

„Eu am început cu radio Antena 1, radio Romantic de astăzi. Făceam știri. A fost un început fabulos pentru mine. Am ajuns în televiziune doar cu dorința de copil de a face televiziune, nu știam cum se face asta. Au fost oameni care m-au ajutat foarte mult(…) Fix acum 25 de ani umflam baloane, pentru lansarea Antena 1, în timp ce constructorii încă mai lucrau la primele trepte„, și-a amintit Mona Nicolici.



„În toți anii ăștia, dacă mă întrebai unde locuiesc, îți spuneam imediat București-Ploiești nr. 25-27. Pentru că acolo era casa mea. Eram acolo 7 zile din șapte, de dimineața până seara. Eram o familie și acum suntem o familie, dar cu mult mai mare. Atunci eram realmente o mână de oameni”, povestește Sandra Stoicescu.

„Eram niște tineri entiuziaști care ne doream să facem această meserie cu orice preț”, își amintește Andreea Berecleanu.

Cel mai emoționant moment a fost însă cel în care cele trei doamne de la Observator Antena 1 au amintit tragicul accident de la Mihăilești, unde doi colegi și-au pierdut viața.

„Meseria asta nu înseamnă doar clipe minunate, ci și durere, ești întodeauna acolo unde este pericolul. Acestea sunt camera și microfonul colegilor noștri care au pierit la Mihăilești. Ei au vrut să fie primii acolo și au fost primii. Pentru ei trebuie să aplăudăm astăzi”, a declarat Sandra Stoicescu având lacrimi în ochi.

Ediția aniversară a continuat cu urări și mesaje din partea prietenilor emisiunii, vedete și personalități care de-a lungul timpului au fost în platou și au împărtășit clipe speciale cu telespectatorii Antena 1.

Responsabili cu voia bună, atât pentru cei mari cât și pentru cei mici, cei de la Gașca Zurli, au adus cu ei o doză impresionantă de veselie și culoare.

Delia a venit la „Prietenii de la 11”, unde a rememorat momente inedite din cele șapte sezoane de X Factor: „Sunt experiențe frumoase, amintiri frumoase și sper să continue așa”.

Florin Ristei și Delia au interpretat live piesa |Pe aripi de vânt”. Momentul a fost unul de senzație, deși cei doi au mărturisit că nu au avut timp să facă nici măcar o repetiție înainte.

Viorica și Ioniță de la Clejani au încins atmosfera la aniversarea a 25 de ani de Antena 1 și au declarat că și pentru ei este dublă sărbătoare.

„Avem 25 de ani de căsnicie. Și Margherita are tot 25 de ani. Am trăit momente emoționante la Antena1, am primit primul meu cadou de la Ioniță, un inel”– spune Viorica.

Florin Ristei și Diana Munteanu le-au mulțumit, pe final, prietenilor care sunt zilnic alături de ei și care le trimit mesaje și au încheiat cu un moment vesel, o piesă interpretată live, dans, baloane și voie bună.

