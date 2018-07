Soțul Andreei Bălan a dezvăluit de ce este mereu ascuns chipul fiicei lor. George Burcea a fost pus în fața celei mai grele întrebări

Cântăreața Andreea Bălan este căsătorită cu actorul George Burcea, împreună cu care are o fetiță, Ella.

De când a venit pe lume Ella, Andreea Bălan și soțul ei nu au arătat niciodată chipul fiicei lor, preferând fie să o fotografieze din spate, fie să îi acopere chipul în fotografiile postate pe rețelele de socializare.



În cadrul unui interviu pentru click.ro, George Burcea a fost întrebat care este motivul pentru care el și soția sa, Andreea Bălan, acoperă mereu chipul fiicei lor pe rețelele de socializare.

“Pentru că e foarte mică. Are timp să-şi arate faţa, să-şi facă profile pe reţelele sociale. Nu ştiu cu cine seamănă. E o combinaţie între mine şi Andreea. Are nasul meu şi barba Andreei. Important este să fie sănătoasă, nu contează cu cine seamănă. Acum nu o arătăm, când va fi momentul, o va vedea toată lumea”, a răspuns el.

Întrebat dacă micuța Ella va putea fi văzută, la un moment dat, pe coperta vreunei reviste, soțul Andreei Bălan a explicat:

“Nu ne-am propus asta! Nu am făcut un scop să “o vindem” unei publicaţii. Pur şi simplu nu am vrut încă să o arătăm. Şi în momentul când vom fi pregătiţi, pentru că ea nu poate spune că este, o veţi vedea. Deocamdată are un an şi 9 luni“.

