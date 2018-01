Pentru petrecerea Anului Nou, Bianca și soțul ei, Victor Slav, au ales o destinație deja familiară multor români, dar deloc ieftină. S-au dus la Dubai. Și, probabil pentru că au plătit sume exorbitante pentru avion și hotel, au decis să petreacă Revelionul … la un mall.

Din fotografia de pe Facebook, în care, desigur, este precizat locul de unde Bianca și Victor le zâmbesc frumos fanilor , pare că familia Slav petrece la trecerea dintre ani într-unul dintre cele mai luxoase locuri din lume, la un restaurant din apropierea ”fântânilor dansatoare” din Dubai. În realitate, locul este unul cât de se poate de popular pentru turiști, oricine poate să facă revelionul la ”Food Court Mall”, practic un mall cu buna vizibilitate asupra zonei și, de Anul Nou, asupra jocurilor de artificii si lumini.

De altfel, prezentatoarea de la Kanal D are și o ținută adecvată locului. Poartă o rochiță destul de lejeră și în picioare are …teniși. La rândul său, Slav are tricou, blugi și un sacou. Nici meniul nu e vreunul de cinci stele. În fotografie, pe masa celor doi, se poate observa o farfurie cu fructe, o alta cu o prajiturică și un pahar mic cu suc.