Claudia Pătrășcanu este mamă a doi băieți, alături de care petrece majoritatea timpului. Artista s-a concentrat asupra familiei, lăsând cariera pe locul doi.

“Gabi făcea socoteala şi mama soacră zicea dimineaţă că au trecut trei ani… Timpul a trecut foarte repede. De afacere se ocupă cumnata mea şi când va face copii se vor întoarce lucrurile. Lumea mă întreaba de ce am făcut o pauză de trei ani, mi-am dorit o familie, copii, mi-am dorit să îi văd cum cresc. Nu m-am mai gândit la carieră, prioritară este familia pentru mine. Soţul meu şi copilul cel mare mă întreabă când mai cânt. Triez oamenii, prefer să stau acasă lângă cei mici. Dansez cu cei mici în casă mereu. E mama cu mine şi mai am o doamnă care mă ajută. Am mai rămas şi singură cu copiii şi nu a fost uşor deloc.” a declarat Claudia Pătrăşcanu la Kanal D.

