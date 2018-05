Corneliu Ulici pune gresie și faianță în timpul liber, fiindcă bricolajul îl relaxează. Și tocmai pentru că se pricepe la asta, vrea să se implice în mod direct în renovarea caselor, la “Visuri la cheie”, emisiunea pe care o va prezenta în locul lui Dragoș Bucur, din noul sezon.



Invitat la Interviurile Libertatea, Corneliu Ulici, noul prezentator al emisiunii “Visuri la cheie”, ne-a declarat că vrea să fie cel puțin la fel de implicat în renovarea caselor pe care le vizitează cum sunt ceilalți colegi de echipă. “Îmi place foarte mult să bricolez. Meșteresc de când mă știu. Îmi amintesc că bunica îmi spunea, acum câțiva ani: “Daʼ harnic ești. Știu eu de atunci de când erai de-o șchioapă”. Când eram mic, îmi aduc aminte că niște oameni din sat săpau o fântână ca să aibă mai mulți vecini apă și eu stăteam și mă uitam la ei și întrebam sau îi mai ajutam, mai dădeam câte o unealtă”, ne-a povestit actorul.

Corneliu Ulici pune gresie și faianță în timpul liber. “Fac ceva ce probabil actorii nu fac, în general”

De altfel, tânărul actor este… bun la casa omului, căci știe să facă absolut orice, chiar să pună gresie și faianță! “Mi-a plăcut dintotdeauna să meșteresc. E ceva care mă împlinește cumva, într-un mod în care nu pot să explic. Din cauza asta, oricând am ocazia, între repetiții sau alte proiecte pe care le am legate de cariera mea, dau o fugă și fac ceva ce probabil actorii nu fac, în general, adică meșteresc, instalez, orice. Pun faianță, gresie, dacă ai nevoie”, a mai povestit Corneliu, completând că nu de puține ori a făcut treburi de meseriaș la el acasă. “La casa de la țară, a venit meșterul și a pus gresie. Într-o zi, a pus trei sferturi. Mie mi-a luat două zile să pun un sfert, pentru că sunt tipicar și, neavând experiență, nu puteam să o pun bine din prima, dar am stat acolo cu fiecare bucățică, cu fiecare bucată de gresie și am pus-o la linie. De acolo mi se trag și niște probleme la genunchi, dar am trecut peste”, a mai spus Ulici.