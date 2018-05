”Din Phoenix nu se mai poate trăi” O spune Nicu Covaci, legendarul solist al trupei Phoenix, care își „încarcă bateriile în Spania”, apoi vine în țară, unde „dă cu parul”. Muzicianul a fost invitat la Libertatea Live.

Supărat pe cei care l-au trădat, dar și pe lumea muzicală actuală, Covaci pare să nu își găsește locul în vremurile noastre. „În ultima vreme, tânăra generație a fost bombardată cu tot felul de manele și alte porcărele și noi nu aveam medii care să ne propage în continuare, iar lumea a început să uite de noi. Deși Phoenix renaște – este blestemată să renască”, a mărturisit cu tristețe muzicianul.

În vârstă de 71 de ani, timișoreanul Covaci a renunțat și la ideea de a mai vinde discuri, deși cu noua sa formulă de trupă a mai reușit să producă albume. „Eu nu mai pun discuri în vânzare pentru că este o porcărie mare ce se întâmplă. Dacă pun un disc la o librărie și să zicem că vreau 10 euro pe el, 6 euro îmi ia librăria, fără să miște un deget. Rămân 4. Din ăia 4 mă mai costă 2 euro să-l multiplic. Păi eu când îmi scot banii…? Ultimul disc pe care l-am produs acum, foarte supărat, și pentru momentul ăsta socot că este ce trebuie lumea să asculte, nu pot să îl vând. “Vino Țepeș” nu poate fi vândut. N-am cum. M-a costat 65.000 de euro, m-am împrumutat. Stau cu discul și mă uit la el. Așa că îl fac cadou ca bilet de intrare, dacă cineva vine la concert primește un disc”, a mai adăugat Covaci, care de mai multă vreme s-a stabilit în Spania, într-o micuță localitate pe malul mării.

Chiar dacă în perioada următoare are o nouă serie de concerte, inclusiv unul pe 14 mai, la Sala Mare a Teatrului Național din București, Nicu Covaci se plânge de inactivitate. „Am luni de zile libere și ai mei din trupă se uită la mine ca niște lupi flămânzi. Spre rușinea mea, din Phoenix nu se mai poate trăi, pentru că nu se câștigă bani, nu sunt concerte. Cu un concert la o lună sau două nu se poate trăi. Nu există nici promovarea care exista pe vremuri și cele mai multe concerte se fac de către niște impresari care știu să spele bani, să dea ceva acolo, să dea înapoi… Ori cu Covaci nu te poți înțelege, cu Covaci nu poți face “afaceri”. Cale de mijloc nu există. Eu nu fac compromisuri, orice compromis este un bumerang. Mâine sau poimâine se întoarce împotriva ta. Nu facem compromisuri. Eu sunt ieftin, nu-mi trebuie mult, doar să plătesc băieții, instalațiile, transportul, avioanele, cazare, masă și așa mai departe. Dar nu se leagă lucrurile din păcate”, a mai declarat Covaci la Libertatea Live.

În perioada următoare însă, Phoenix va face un adevărat tur de forță prin țară: pe 15 mai va ajunge la Tulcea, pe 18 mai la Deva, apoi e 5 iunie la Oradea, iar pe 8 iunie la Sibiu. Pe 15 iunie va avea loc și un mare concert la Arenele Romane, „Ca pe vremuri”, unde alături de trupa lui Covaci vor evolua cei de la Cargo și de la Celelalte Cuvinte.

Iar dacă trupele de mai sus și-au păstrat în mare parte componența de-a lungul vremii, prin Phoenix s-au perindat mai mulți muzicieni, unii dintre ei ajungând să formeze împreună trupe, alții cântând în diverse formule muzicale. Însă cu foștii colegi din consacrata trupă Phoenix, care în urmă cu două-trei decenii încânta publicul post-revoluționar cu piese precum „Nunta” sau „Mica Țiganiadă”, Nicu Covaci nu vrea să mai discute. I-a dat în judecată, cerându-le să nu-i mai cânte piesele.

„Să arate cine sunt ei, nu să păcălească lumea. Că Phoenix se bazează pe piesele mele, eu am 150 de compoziții. Baniciu are una, și la aia tot eu am pus umărul, Ioji are cinci”, mai spune cu năduf muzicianul. Vocea lui Covaci, aspră, groasă și pătrunzătoare, lovește ca un bici. „Îmi pot permite să schimb pe cine vreau. Eu nu-i schimb, ei pleacă. Ei câștigă mai mult dacă se duc în altă parte decât la Phoenix”, mai adaugă Covaci.

Regrete are destule. A cooptat muzicieni de geniu, unii dintre ei arzând alături de el și consumându-se cu timpul. „Îmi pare rău de Mani Newmann, că țineam la el. Cânta pe stradă cu tocul de vioară jos când l-am luat eu. S-a ambalat foarte mult, a trăit foarte intens ce am făcut noi și făcea și show, însă a luat-o cu alcoolul rău. A luat-o rău și a pățit și niște chestii… Nu vreau să intru în detalii”, spune Covaci, adăugând că „Phoenix poate să îi fericească pe toți și i-a fericit. Dar lăcomia e boală. Dacă vrei mai mult decât ce pot eu să ofer – mergeți, fraților! De la Phoenix nu poți decât să cobori”.

Cu resentimente față de „cei ce i-am iubit”, Nicu Covaci le transmite amenințător foștilor colegi „să nu-mi treacă drumul. Îmi pare nespus de rău, am investit atâta energie și dragoste și i-am luat în brațe și i-am ajutat în orice situație”.

CITEȘTE ȘI

VIDEO | Cum arată sculptura de 1 milion de euro a lui Constantin Brâncuşi, expusă la Art Safari 2018

REPORTAJ/ Actriţa Dorina Roman şi-a deschis propriul teatru la Braşov. “Dacă nu muşti din scenă până la lacrimă şi sânge, publicul simte și nu mai vine“