Lumea a cunoscut-o pe Ana Morodan din social media și multe doamne și domnișoare au luat-o drept exemplu.

Extrem de sinceră, Morodan a recunoscut că social media nu arată fix viața ei de zi cu zi, așa că, și-a dorit să apară în fața publicului ei 100% reală. Astfel că, de câteva luni, împreună cu echipa ei, a pus la cale un reality show.

„Am puține episoade pentru că nu știm să edităm. Dar merge foarte bine. Următorul episod este gata de ceva vreme și așteaptă feedback-ul meu și mărturisesc că este vina mea că nu m-am uitat pe el.

E un proiect de super succes, zic asta pentru că am avut un feedback foarte bun pe el atât din partea publicului cât și din partea advertiserilor, dar vrem să o luăm încet. Tehnica mi se pare foarte importantă în genul ăsta de produs și vrem să învățăm bine asta. Că așa, să fim noi glumeți și simpatici, putem în fiecare zi', ne-a povestit Morodan, care după primele episoade, s-a decis să ofere publicului mai multă „marfă', prelungind filmulețele pe care le postează pe canalul ei de YouTube.

„Să știi că am tăiat mult. Inițial ne-am ghidat după regula de Facebook, că funcționează contentul de scurtă durată și super de impact, dar acum, pentru că am avut consiliere, am înțeles că poți să faci un episod chiar și de o oră și că este foarte bine. Nu prea mai tăiem acum din el, decât bla bla-urile. Cu siguranță nu este un produs foarte scenarizat'.

Ana Morodan are propriul reality show



Morodan nu se filmează singură, ci împreună cu echipa ei, încă alți trei bărbați și prietena ei, Diana Ticiu.

Chiar dacă inițial fiecare avea câte un rol bine definitit, între timp și-au dat seama că ei sunt mai productivi atunci când crează haos. „Nu ascultă nimeni de nimeni, realmente, dar în acest produs nu ne dăm feedback-uri unul celuilalt tocmai pentru că vrem să rămânem autentici. ', ne-a mai spus Ana Morodan.

VIDEO: George Capioanu

CITEȘTE ȘI: