Vladimir Drăghia nu s-a plâns niciodată de lipsa banilor, însă nici nu s-a numărat printre milionarii Capitalei. Tânărul nu s-a ferit de muncă și a mărturisit că a participat la munte proiecte de televiziune, de tip reality show, tocmai pentru că era un mod de a-și îmbunătăți mai ușor veniturile.

Cu toate acestea, Drăghia nu trăiește regește, ba chiar locuiește într-un apartament mic, de 2 camere, alături de Alice, iubita lui, și Zora, fiica de aproape un an. Așa că, în loc să cumpere o casă, Drăghia a preferat să doneze tot premiul către MagiCamp.

„Am ales MagiCamp pentru că am mare încredere în oamenii de acolo. Când am făcut voluntariat pentru ei am cunoscut problemele cu care se confruntă și mi s-a părut că acolo este locul potrivit pentru acești bani”, a spus Vladimir pentru paginademedia.ro, fiind motivat și de faptul că îi va da un exemplu pozitiv fiicei sale pe viitor.

Vladimir Drăghia a donat 100.000 de euro, deși ar fi putut să-și cumpere o casă

Gestul lui Drăghia este cu atât mai mare cu cât, în momentul de față, el locuiește într-un apartament mic, plătind chirie, alături de fiica și iubita lui. Cei trei stau în aceeași cameră, nu neapărat că spațiul este atât de mic, ci și pentru că-și doresc să fie mereu împreună.

„Stă cu noi în cameră. Stăm într-un apartament foarte mic și este un plus că suntem toți la un loc. Ne prinde bine. Mie mi-ar plăcea să rămână mult timp cu noi. Să doarmă cu noi. Vorbeam cu Alice și ne-am dat seama că nouă, adulților, ne place să dormim cu cineva, dar păi ei, care este un bebeluș. De ce să-i luăm apropierea asta? Abia ieșită din burtă să o ducem într-o altă cameră și să stea acolo”, ne-a povestit Drăghia în urmă cu ceva timp în urmă.

„Doarme cu noi în pat, mai mult spre partea iubitei mele. La început mi-a fost frică, dar este natura omului să aibă grijă de copil. Nu ni s-a întâmplat să-i facem ceva”.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Dumitru Angelescu