În timp ce în această perioadă mai tot bărbații stau cu sufletul la gură în fața televizioarelor și urmăresc Campionatul Mondial de Fotbal, Liviu Teodorescu nu știe nici măcar echipele care s-au calificat în competiție.

„Nu am nicio treabă cu fotbalul. Toți colegii mei se întâlnesc tot timpul, joacă Fifa, sunt nebuni. Mie nu că nu mi-a plăcut, urmăresc meciuri, dacă e să deschidă cineva televizorul îți dai seama că mă prinde și pe mine și mă uit, numai că nu știu fotbaliști, nu știu echipe, nu sunt genul microbist. Am prieteni care știu fiecare fotbalist ce a mâncat la prânz ieri, alaltăieri, sunt foarte bine documentați”, ne-a mărturisit artistul.

Liviu Teodorescu nu are nicio treabă cu fotbalul, dar nici nu e deranjat de asta

În ciuda contituției sale, Liviu a fost mai degrabă o fire artistică decât sportivă.

Ca orice copil, cântărețul a încercat să joace fotbal alături de prietenii lui, însă nici măcar postul de portat nu i s-a potrivit.

„ Am jucat și fotbal, dar nu s-a lipit de mine. Am două picioare stângi. Pe lângă faptul că sunt stângaci, piciorul drept, la fotbal, e tot stâng. Nu am nicio treabă. Mă puneau în poartă și poarta era mică, dar tot trecea mingea pe lângă mine. Nu am nicio șansă la fotbal, sunt varză total. Dacă vreți, jucăm baschet”, a mai spus Liviu Teodorescu.

VIDEO: Robert Hanciarec / FOTO: Vlad Chirea