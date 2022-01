„Am reușit să am un dialog cu 28 de susținători AUR. Ce am aflat eu de la ei și ei de la mine”

În total, am contactat 30 de susținători AUR de peste 50 de ani și am reușit să am un dialog cu 28 dintre ei. Am încercat să am un echilibru între femei și bărbați.

Susținători AUR | Foto: Facebook

După discuțiile avute, nu am dubii că cei intervievați nu ar fi bine intenționați. Chiar din contră. Din păcate, niciunul dintre ei nu avea informații minime despre cei pe care îi susțin. Majoritatea celor cu care am discutat erau convinși că doamna Șoșoacă este în continuare membră AUR – respectiv 17. Nici măcar unul dintre cei cu care am discutat nu știa că doamna Șoșoacă nu are CV-ul publicat și că felul în care vorbește despre trecutul domniei sale indică tendințe de mitomanie.

Dar toți respondenții au considerat afirmațiile de mai jos fie exagerate, fie o minciună sfruntată.

„Tata avea următorul tratament: dimineață la ora 6.30 mă trezea, mâncarea era ouă crude cu lapte de capră, după care ne duceam la râu și trebuia să am două ore de înot în apa aceea. Iarna era și mai rău. Tata întotdeauna se îngropa în zăpadă. Își cronometra cât de mult poate rezista și asta a făcut și cu mine de câteva ori. Eu m-am călit și mi-a prins foarte bine”.

Declarația provine dintr-un interviu dat de doamna Șoșoacă domnului Bittman. Întregul interviu este presărat de declarații stupefiante. Doamna senator pare să confunde filmele proaste de acțiune cu propria viață.

Din informațiile care există, doamna Șoșoacă a trăit în București. Probabilitatea înotului în râu la 6.30 dimineața pentru două ore împreună cu tatăl, precum și a îngropatului în zăpadă sunt extrem de mici.

„Iovanovici, întinde mâna! Și eu am spus: tovarășa mă opun și dacă dați în mine vă rup linia! Și ea a ridicat linia, eu smulg linia din mână și obișnuită ca la țară o rup pe genunchi. A vrut să mă pocnească, evident m-am dat la o parte și i-am prins mâna. I-am spus: dacă îndrăzniți să dați în mine o pățiți! În mine nu dă decât mama și familia mea”.

Majoritatea, 21 din 28, au considerat că dialogul de mai sus este exagerat sau o minciună sfruntată. Niciunul dintre cei 28 nu a crezut că întâmplările de mai sus au dus la o reacție a ministrului comunist din acea perioadă, așa cum a declarat doamna Șoșoacă.

„Am făcut și foarte mult sport la viața mea. Atletism fond, 5.000. Am rezistență. Am făcut și balet, și gimnastică. Eram tipul de copil care, noaptea, citea enorm de mult. Mama îmi închidea lumina. Bunicul mi-a dat o lanternă. Ia lanternă asta și citește după ce îți închidea fiică-mea lumina”.

25 din 28 au considerat că cele de mai sus sunt exagerări sau minciuni sfruntate. Să citești „enorm de mult” la lumina unei lanterne, luând în considerare costul bateriilor, precum și disponibilitatea lor în timpul comunismului, este iarăși un lucru puțin probabil.

Nimeni dintre cei 28 nu a știut că motivul pentru care doamna Șoșoacă spune că a ieșit din AUR este legat de bani.

„Cei din conducerea AUR cer jumătate din cei 28.000 de lei dați pentru cheltuielile senatorului. Eu nu am dat bani. De aici au pornit și cele mai multe probleme, pentru că am refuzat categoric să dau din acei bani”.

De ce doamna Șoșoacă, o populistă stridentă și mereu hotărâtă de a da în judecată, nu a sancționat cererea ilegală a partidului AUR este un lucru care a scăpat atenției tuturor celor cu care am dialogat.

Diana Sosoaca | Foto: Hepta

Faptul că CV-urile majorității parlamentarilor AUR au probleme grave, că o parte dintre ei au fost condamnați penal (trei parlamentari), că există un număr important de traseiști și foști nomenclaturiști comuniști cu pensii speciale sunt toate lucruri pe care susținători AUR nu le știau.

După cum nu știu că o parte au fost șomeri înainte de a fi deputați și că unul dintre ei a reușit să trăiască cu 7 lei pe zi timp de un an, că domnul Dan Voiculescu, cel de la Antena 3, are și el o „reprezentantă” în AUR sunt toate lucruri pe care susținători AUR nu le știau.

Dezamăgiți de o clasă politică catastrofală, votanții AUR preferă să creadă în minciunile unor politicieni la fel de dibaci în a atrage atenția publicului și de a specula nevoile emoționale ale acestora precum cei cu care suntem obișnuiți. Există inclusiv un fost membru marcant al USR care este parlamentar AUR, iar fosta șefă a filialei USR Sibiu ocupă și ea o poziție importantă în partid.

George Simion, președintele AUR, participă la un protest al patidului | Foto: Dumitru Angelescu

Facțiuni radicale există însă în toate partidele. Domnul Cîțu amenința în postările lui de acum câțiva ani oameni din PSD și ALDE și din ministere cu următorul mesaj: „#NuLuamPrizonieri”. Doamna Olguța Vasilescu și domnul Codrin Ștefănescu au fost mâinile stângi ale lui Vadim Tudor, un om cu o retorică mult mai incendiară decât cea practicată de AUR.

Demonizarea votanților AUR este, cred eu, ipocrită. Problema uriașă vine din lipsa de gândire critică și din lipsa unor standarde normale în societatea noastră.

Este extrem de greu să acceptăm când greșim. Așa că preferăm să auzim și să vedem numai lucrurile care ne întăresc convingerea că suntem, de fapt, mai buni și mai deștepți decât cei care au opinii diferite. Și apoi avem tendința de a-i urma prostește pe cei care ne fac pe plac, incapabili să acceptăm că aceștia, ca și cei dinaintea lor, doar se folosesc de noi.

Excepțiile sunt extreme de rare. În mod sigur eu nu sunt una.

