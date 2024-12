Sistemul nesimțit: sperăm că v-a plăcut cu Marcel și Klaus, fiindcă tot ei sunt sub brăduț. Până la ruși ne omoară, iată, proștii noștri.

Am scăpat de Ciolacu și am dat de Ciolacu. Am scăpat de Iohannis și am dat de Iohannis. „Malprasis” vlah.

Galbenii și-au mai amintit și de ofilitul Crin Antonescu, uitat un deceniu într-un colț pe etajeră. E bun. E proeuropean, e ză mazăr en ză fazăr ov ză economi.

S-a uitat că fix din cauza cuplului hilar Ponta-Antonescu au rămas românii fără Schengen în anii 2010. Aia e.

Iar noul cabinet Marcel a reușit performanța de a fi chiar mai prost ca precedentul cabinet Marcel. Bravo, țărișoara, trăiască progresul! O să ajungem să o regretăm pe madam Turcan la Cultură, vă zic.

Iar Iohannis e de neoprit. Țara (mă rog) arde și Iohannis de câteva zile decorează tot. N-a mai rămas slujbaș de la curtea iohannisiană nedecorat. Dulapul zburător e și degrabă decorator. Terminatorul stelelor României. Chiar, i-o fi montat pădurea tronul împăratului în vila de neam prost? Sau stă cu WC-ul neaurit?

În atare condiții, extremiștii nu trebuie să facă nimic pentru a puncta electoral. Trebuie doar să zică glie, strămoși, brânca ursului, viagra dacilor și aia e. Mai urlă Șosoacă, mai delirează Georgescu, mai latră Simion la Curtea Constituțională, care veghează să intre speciala.

S-au dat românii de ceasul morții de parcă nu suntem scriși de nenea Iancu și în ultimul act nu vine tot Agamiță Dandanache, acum sub chipul buhăit al lui Crin Antonescu.

Țară deosebită, păcat că nu are nici elite, nici popor. Deocamdată o ține norocul. Intrăm deci în 2025 cu un crac în 1984 și unul în 1938. Important e că mai apucă doamna Carmen de la Sibiu să mai voiajeze frumos cu soțul. A fost o „peroadă” mai stresantă, vorba aia.

România a reușit paradoxul suprem: să fie mai rău ca înainte, deși e tot ca înainte. Bravo! Muzica!

