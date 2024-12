Noul Parlament începe cu circ: de la declarații bizare la fuga de ochii lumii. Ce nu s-a văzut la TV REPORTAJ

În prima zi a preluării mandatelor, miercuri, atenția a fost centrată de noii veniți în Parlament. La primul contact cu Parlamentul au fost majoritatea deputaților (senatorii au început preluarea doar joi) din Partidul Oamenilor Tineri. Anamaria Gavrilă, președinta partidului și aleasă prima dată pe listele AUR în legislatura 2020-2024, nu i-a lăsat pe aleșii formațiunii să vorbească.

Cu toate că reporterii au insistat să obțină o declarație inclusiv de la deputați „tineri” de peste 50 de ani, niciunul dintre cei care o însoțeau pe Gavrilă nu a rupt tăcerea impusă de șefa de partid.

Tot pe argumentul tăcerii a mers și mezina actualei legislaturi, Ariadna Cârligeanu, aleasă deputată de Botoșani. Cârligeanu a devenit celebră după ce a vrut să intre în Parlament având mai multe gloanțe folosite, în urmă cu un an.

Alături de Cârligeanu a venit un deputată mai veche, Gianina Șerban, dar și o prezență nouă: Lidia Vadim Tudor. Spre deosebire de Cârligeanu care a fost mai contondentă în interacțiunea cu reporterii, Lidia Vadim Tudor a stat și a dat, pe un ton calm, două declarații de presă, în care a mutat discuția spre faptul că va trebui să continue munca tatălui său și este o provocare să se ridice la nivelul celui care a patronat PRM și a fost timp de 16 ani în Parlamentul României, iar în 2000 a intrat în al doilea tur al prezidențialelor.

Diana Șoșoacă iese la rampă

Dacă în prima zi de preluare a mandatelor, situația a fost mai calmă, joi, în contextul anunțului retragerii PSD de la discuțiile despre guvernare, în Parlament sarea și piperul au fost oferite în special de șefa SOS, Diana Șoșoacă, și de deputat AUR, Gigi Becali.

Flancată de parlamentarii SOS, cărora Șoșoacă le-a cerut expres să rămână acolo și să nu plece spre preluarea documentelor, actuala eurodeputată a ținut-o din conferință de presă în conferință de presă, timp de aproape trei ore. Prima conferință a fost la intrare, unde parlamentarii care nu stăteau cuminți să o flancheze, filmau non stop.

Cel mai zelos era Clement Sava, recent ales senatori. Sava nu filma cu un singur telefon, ci cu două. Printre declarațiile care au suprins au fost cele legate de apărarea lui Klaus Iohannis – „Mutul care ară pământul”, despre care a afirmat că încă mai e influent în UE, plus faptul că „nu de loc prost”, plus un tir verbal împotriva lui Marcel Ciolacu. Nemulțumirile sale erau că Marcel Ciolacu își face cafeaua dimineață la un aparat de 5.000 de euro, nu la ibric, ca toți românii, plus faptul că s-a apucat de Tik Tok. „Mă gândeam dacă îi scapă telefonul și îi văd chiloții”, a punctat Șoșoacă, în timp ce sublinia că ea nu mai are „pasiune nici pentru bărbați, nici pentru femei”. La rândul său, Șoșoacă purta o geantă al unui celebru brand.

Ulterior, într-o altă declarație dată de această dată în zona Camerei Deputaților, nu la Senat, Diana Șoșoacă a mai venit cu o bizarerie: „Sus la etajul 9 avem sediu CIA” a subliniat Șoșoacă, după ce „dezvăluise” că au fost contactați să pună umărul la formarea unui guvern și ei i se promisese funcția de vicepremier.

Alți SOS-iști care vin din urmă

Printre declarații, Diana Șoșoacă a făcut băi de mulțime printre copiii veniți în Parlament cu „Școala altfel”, dar a atras și fețe bisericești. Unii dintre elevi erau de la Colegiul Național Ion Neculce din București, cărora Șoșoacă le-a spus că a avut rude care au învățat sau predat acolo. Un alt grup era de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Ploiești.

Însă nu doar Șoșoacă a vrut atragă atenția, ci au vrut să iasă din anonimat și alte persoane din SOS. Miron Manega, de exemplu, a oferit mai multe ziare jurnaliștilor.

Redactor al ziarului Certitudinea, unde uneori apar articole cu tentă xenofobă, ziarul are un „Colegiu de redacție” fictiv format din: I.L. Caragiale, Nae Ionescu (unul din teoreticienii extremei drepte românești), Nicolae Iorga sau George Coșbuc.

În numărul înmânat de Manega este inclusiv un material intitulat „Bășina sasului”, iar un altul care prezintă faptul că salutul „Trăiască Legiunea și Căpitanul” sunt inspirate din iudaism.

Revenirea în politică a lui Becali

Nu s-a lăsat mai prejos nici Gigi Becali. În lipsa reporterilor de la una din sălile de preluare a documentelor pentru noul mandat, Becali și recent alesul deputat Mihail Neamțu a venit până la Senat să dea declarații. Iar Becali a ținut de la început să sublinieze că el nu va negocia niciodată cu femei, i-a luat apărarea lui Călin Georgescu, dar și mercenarului Horațiu Potra. Becali a punctat că și el are cuțit în mașină, dar și că el poartă verde, dar nu e legionar, aluzie la cămașa verde pe care o purta.

Nu a s-a abținut de la glume față de televiziuni, dar și de acuzații la adresa PSD, partid despre care a zis că e „vagabond” și pregătește șmecherii prin jocurile de culise pe care le face despre guvernare. Tot Becali a punctat faptul că va insista să fie făcută o liturghie la capela din Parlament în fiecare săptămână.

Dacă unii parlamentari nici măcar nu au binevoit să vină personal să-și ridice mapele (mai bine zis gențile) de viitori senatori sau deputați, cum au fost cazurile lui Victor Ponta, Raluca Turcan sau Alina Gorghiu, alți deputați au mai căutat prilej să se pună bine cu susținătorii, cum a fost cazul lui George Simion, președintele AUR.

