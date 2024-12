Ce este Trembita, racheta dezvoltată de Ucraina și capabilă să lovească Moscova

Trembita este o rachetă de croazieră modernă care folosește un remake al motorului cu reacție cu impulsuri, folosit pentru prima dată la bomba germană V-1, în Al Doilea Război Mondial.

Modelul de bază al rachetei poate acoperi o distanță de 200 kilometri cu o viteză de 400 km/ h, dar inginerii lucrează acum la o versiune îmbunătățită capabilă să ajungă la Moscova.

La dezvoltarea rachetei se pune accent pe costuri reduse și mobilitate ridicată. Datorită acestui fapt, Trembita va putea să epuizeze efectiv apărarea antiaeriană a inamicului.

Ukraine is working on a missile capable of reaching Moscow



The new missile, reportedly named „Trembita," will have a base version capable of reaching speeds of up to 400 km/h and covering distances of up to 200 km. A more advanced version with an extended range is also under…