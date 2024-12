„Am zis să îmi schimb și eu două covoare, de la living. M-am uitat la preț, unul era 180 de lei. Celălalt, pentru că era mai mare, era vreo 240 de lei. Am zis că am dat lovitura, o fi vreo promoție. Arătau extraordinar, eu nu auzisem nimic despre acest site.

La un moment dat eram la studio și văd un mesaj care îmi spunea că a ajuns comanda la easybox. Covoarele mele? Un covor de 1,80 și altul de 2,20 la easybox? M-am dus spre casă, m-am oprit la easybox. Era un pachet extraordinar de mic și de ușor. Am ajuns acasă și, când am deschis pachetul ăla, erau efectiv niște cârpe. Dacă tu erai un om care are o casă, o mașină și cât de cât niște bani în cont, în momentul în care călcai pe covoarele alea nu mai aveai nimic. Erau definiția sărăciei”, a spus la acea vreme Mihai Bendeac într-o postare de pe rețelele de socializare, a cărei descriere era „Sunt deosebit de prost”!

După afirmațiile lui Mihai Bendeac, reprezentanții Temu au trimis către Libertatea o reacție prin care încercau să clarifice lucrurile care s-au întâmplat.

„Considerăm că este important să prezentăm o perspectivă echilibrată și luăm foarte în serios acuzațiile menționate în articol. Prin urmare, dorim să oferim informații suplimentare care ar putea clarifica acuzațiile în cauză.

Așa cum este descris în centrul de asistență, Temu va emite un credit de 25 de lei (livrare standard) în contul consumatorului dacă comanda ajunge cu întârziere. Temu oferă și o garanție de returnare a banilor de 90 de zile pentru probleme legate de calitate”, au spus cei de la Temu.

Actorul vrea să le ofere gratuit fanilor

Acum, la aproximativ trei săptămâni de la reacția celor de la Temu, Mihai Bendeac a luat decizia de a arăta pe rețelele de socializare covoarele pe care le-a comandat.

„A venit momentul să vă arăt covoarele de pe Temu. Știu că am promis. Este ca un fel de cadou de Crăciun. M-am gândit să le fac cadou. Le dau gratis! Arată mult mai bine în realitate. Cum le-am primit, așa le aveți. Nu am călcat pe ele. Vă rog să observați lucrătura. Lucrătura fină. Se vede munca. Munca din spate. Foarte ușor de întreținut, de altfel. Și am lăsat și un comentariu. Vă doresc un Crăciun fericit și promit că o să mai comand de pe Temu, dar de data asta cu cap”, a spus Mihai Bendeac pe Instagram.

Pe lângă cele spuse despre covoarele de pe Temu, în clipul video, actorul și-a îndemnat fanii să meargă la cinema pentru a vedea primul film regizat de el, „Căsătoria”: „Mai sunt vreo două săptămâni în care puteți să vedeți filmul «Căsătoria» la cinema și mi se pare că pică acum, în zilele astea de sărbători, foarte fain. Pentru că pare că este efectiv creat să fie mișto pentru perioada asta, pentru momentele astea în care ești în familie și faceți lucrurile împreună”.

Apoi, Mihai Bendeac a postat și pe story un clip video atât despre covoarele de pe Temu, cât și despre filmele pe care le recomandă în această perioadă.

„Am decis să postez covoarele de pe Temu, că nu se mai poate. Deci efectiv am senzația că a înnebunit toată lumea cu covoarele alea de pe Temu. Eu n-am înțeles nici până acum ce este atât de amuzant la acele covoare. Mă rog, am înțeles că sunt foarte prost.

Vă fac două recomandări de film în această perioadă. Unul pe Netflix, și anume «Anul nou care n-a fost». Și celălalt «Căsătoria». Nu că e al meu, dar mi se pare că este absolut perfect pentru această perioadă în care stai cu familia și puteți să mergeți la cinema împreună să vedeți acest film care pare că e făcut exact pentru momente de genul ăsta, pentru perioade de genul ăsta, pentru perioada asta de sărbători”, a mai spus Mihai Bendeac pe Instagram.

Ce mesaj a lăsat pe Temu

Celebrul actor nu doar că le-a arătat fanilor săi cum arată covoarele, dar a postat și mesajul pe care l-a lăsat pe Temu.

„Excelente covoare. Îmi vine să nu mai dorm. Tot cobor în living să mai calc pe ele. Sunt superbe. Culorile, senzația… Foarte groase, rezistente. Materialul este minunat, lucrătură fină. O să mai comand, băga-mi-aș **** în cârpele voastre”, a scris Mihai Bendeac pe platforma de cumpărături.

