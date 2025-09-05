În plus, viziunile conservatoare ale lui Dan alunecă periculos (și chiar ridicol, de parcă ar fi scris tot Caragiale și piesa despre alegerile din primăvară) spre extrema dreaptă și până acum nu s-a remarcat decât ca iubitor al naturii și al Republicii Moldova.

Dar dacă nu o conduce micul om politic Nicușor? Dacă o conduce, ca până acum, tot pădurea?

Dacă tot ce vedem este o farsă regizată și toți jucătorii, absolut toți, sunt legați prin fire invizibile de păduri, pădurile locului și pădurile altor locuri?

Atunci, ce rămâne de făcut? Și care mai e rolul poporului? Ce pot face, totuși, românii? Ne relocăm toți la bulgari?! Dar dacă nu ne primesc nici bulgarii (care au trecut la euro)?!

De făcut, ar fi câteva lucruri. Primul lucru ar fi să nu mai pună parul și pumnii pe oamenii care și-au luat lumea în cap și au venit în România să-și câștige o pâine muncind. Muncind!

Parul, dacă tot trebuie folosit, trebuia folosit demult pe cârca hoților. Dar până acum românii s-au remarcat arareori prin opoziția la hoție. Mai mult prin slugărnicie. S-au frecat de hoți ca pisicile de colțul mesei când aud zgomot de plic.

În al doilea rând, educația. Nu te obligă nimeni să rămâi la nivelul școlii românești, când școala românească n-a trecut de reforma lui Spiru Haret și are în comun cu secolul XXI mai puține decât are Simion cu limba franceză, mai puține decât are Tanasă cu logica, Gavrilă cu decența și Tudose-PSD cu macroeconomia.

În al treilea rând (e un rând mai consistent), nu te obligă nimeni nici să iei, nici să dai șpagă, nici să fii ticălos, nici să-ți faci meseria la mișto, nici să nu ai nicio meserie, nici să atârni cu tot neamul la buget.

Lumea aceasta românească – strâmbă, hidoasă, intolerantă, stupidă și agresivă – e construită (o repet până se aude) de români.

Televizații care consumă maro în televizoare sunt români sadea, unii chiar prea verzi.

Și atâta timp cât românii nu-și fac singuri curat în curtea lor, pe strada lor, în cartierul lor, în orașul lor, în județul lor, în regiunea lor, n-o să vină niciodată pădurea să-i pupe pe creștet și să le dea plic.

Pădurea este fix cancerul acestei societăți, fiindcă nu a fost – și continuă să nu fie – tratată în niciun fel.

Iar soluția nu poate fi niciodată un tonomat de la răsărit. Boala lungă, moarte sigură, dar măcar să nu fie de la ceai sau defenestrare, vorba aceea…