Andrew Solomon, unul dintre cei mai cunoscuți profesori și autori de psihologie clinică ai lumii, apel pentru români: „Chiar dacă Iulia Marin a pierdut lupta, e un fapt cert că a oferit lumii întregi dovezi care vor salva viețile altora”

Jurnalista Iulia Marin

Cu sprijinul Editurii Humanitas, care îi publică în România cărțile, Andrew Solomon a acceptat să scrie un articol de opinie despre semnificațiile cazului Iuliei Marin, jurnalista care a murit la 32 de ani.

Cea mai cunoscută dintre lucrările lui Solomon este „Demonul amiezii, anatomia unei depresii”, cu care a fost finalist al premiului Pulitzer în 2002.

Autorul susține că, făcându-și în același timp meseria și relatând despre propriile suferințe psihice, Iulia Marin „a ajutat astfel, nu puțini dintre români să iasă din închisoarea rușinii și a stigmatizării, să își recunoască dificultățile, să caute ajutor și să găsească înțelegere din partea mai multor oameni care au aflat doar de puțin timp despre afecțiunile psihice”.

Nu doar în ceea ce privește felul în care ne tratăm semenii cu suferințe psihice, ci, în general, rareori a fost oglindit, în doar o filă de text, cu obiectivitate locul unde suntem și unde putem ajunge, ca societate.

Ca jurnalist care am suferit eu însumi de depresie severă, aș vrea să îi aduc un omagiu Iuliei Marin, care și-a expus cu atâta curaj propria luptă cu suferința, documentând, în același timp, problemele acestei lumi, dezvăluind prin investigațiile sale corupția și greutățile care ne înconjoară.

Or, iată că un grup de jurnaliști de la România TV au pus la îndoială capacitatea ei de a relata obiectiv, spunând că dizabilitățile ei o descalificau pentru a-și face meseria.

În primul rând, comentatori cu astfel de prejudecăți ar trebui să fie conștienți de principiul de bază al realității depresivului – și anume acela că oamenii au, ca mecanism de supraviețuire, tendința de a vedea lumea într-o lumină mai bună decât este în realitate, în vreme ce persoanele cu depresie o văd așa cum este de fapt.

Într-un studiu faimos, li s-a cerut subiecților să joace timp de o oră un joc video, apoi au fost întrebați câți monștri au omorât.

Persoanele care nu sufereau de depresie au estimat cu până de douăsprezece ori mai mare numărul acestora. Persoanele afectate de depresie au avut o acuratețe cu o marjă de eroare de 10%.

Dacă vrem să rezolvăm problemele acestei lumi, avem nevoie de o astfel de claritate.

Iulia Marin a scris și despre afecțiunea ei bipolară, și despre provocările asociate perioadelor dificile caracteristice acestei boli, ajutând astfel, spun eu, nu puțini dintre români să iasă din închisoarea rușinii și a stigmatizării, să își recunoască dificultățile, să caute ajutor și să găsească înțelegere din partea mai multor oameni care au aflat doar de puțin timp despre afecțiunile psihice.

Demersul ei a fost curajos și inspirator. Și, chiar dacă Iulia a pierdut lupta, e un fapt cert că a oferit lumii întregi dovezi care vor salva viețile altora.

A-i discredita munca sau a-i invalida perspectiva asupra propriei afecțiuni și asupra realității lumii ar fi o dovadă că suntem orbi în fața unei adevărate surse de inspirație, că abandonăm o introspecție cu adevărat profundă în numele bigotismului.

A privi doar din perspectiva așa-numitei „sănătăți mintale” într-o lume tot mai haotică, în care oamenii „sănătoși” distrug ecosistemul sau cad pradă autocrației, pare aproape absurd, dar tot e mai puțin absurd decât să presupunem că o persoană care se confruntă cu propriile greutăți nu poate avea o părere validă, valoroasă despre lume.

Despre persoanele cu dizabilități Hitler susținea că nu pot aduce nicio contribuție și că ar trebui eliminate. Trebuie totuși să sperăm că înțelegerea noastră asupra umanității a evoluat de atunci. Iulia Marin ar trebui plânsă ca o adevărată eroină.

Andrew Solomon

Profesor de psihologie clinică, Universitatea Columbia

Lector în psihiatrie, Universitatea Yale

Traducere de Karina Han

Cine este Andrew Solomon

Andrew Solomon Foto: Profimedia

În vârstă de 59 de ani, Andrew Solomon este unul dintre cei mai apreciați jurnaliști, scriitori și activiști americani. Provenit dintr-o familie care a emigrat din Dorohoi, România, în 1900, Andrew Solomon a scris de-a lungul timpului în The New York Times, The New Yorker, The Guardian, Travel and Leisure pe o gamă largă de subiecte, care includ politică, probleme de sănătate mintală, drepturile persoanelor LGBT, călătorii.

Solomon este autorul mai multor cărți despre sănătatea mintală, traduse, printre altele, și în limba română și apărute la Editura Humanitas.

Publicat în 2001, volumul autobiografic „Demonul amiezii, anatomia unei depresii” redă povestea luptei sale cu depresia. Este cea mai cunoscută scriere despre depresie din spațiul anglo-saxon.

Cartea a fost inclusă în lista publicaţiei The Times a celor mai bune o sută de cărţi ale deceniului.

O altă carte, „Departe de trunchi. Douăsprezece feluri de dragoste. Părinți, copii și căutarea identității”, a fost descrisă de NPR (radioul public american) „o operă de geniu”, iar revista Vanity Fair a spus: „Empatia, inima și inteligența vastă a lui Andrew Solomon sunt din belșug în Far from the Tree”.

Alte volume apărute și în română sunt „Undeva, departe. Călătorie pe meleagurile schimbării: șase continente și un sfert de veac”, respectiv „Reconstituirea. Tatăl criminalului de la şcoala Sandy Hook caută răspunsuri”.

Absolvent al prestigioaselor universități americane Yale și Cambridge (unde şi-a obținut doctoratul în psihologie), Solomon este în prezent profesor de psihologie medicală clinică (în psihiatrie) la Centrul Medical al Universității Columbia, conferențiar în psihiatrie la Universitatea Yale și fost președinte al PEN American Center.

