Rolul președintelui în sprijinirea sportului

Țiriac a evidențiat necesitatea unei schimbări în abordarea sportului la nivel național. „Noi la sport ne-am plâns întotdeauna, 0,000 şi nu ştiu la sută cât de la buget, dar hai să vedem dacă nu şi noi, ăştia care am mai rămas, suntem de vină”, a declarat el.

Fostul sportiv a subliniat lipsa profesorilor și antrenorilor dedicați, care în trecut rămâneau ore suplimentare pentru a forma echipe sportive. El a pus accent pe importanța selecției și a tehnologiei în sport.

Țiriac și-a exprimat speranța că viitorul președinte va fi mai implicat în domeniul sportului. El a menționat că a încercat fără succes să convingă actualul președinte să aloce resurse pentru identificarea de noi talente sportive.

„Ar fi foarte bine ca următorul preşedinte să fie alături de sport”, a afirmat Ion Țiriac.

Tehnologia și viitorul

Întrebat despre TikTok, Țiriac a recunoscut că nu este familiarizat cu platforma, dar a subliniat importanța crescândă a tehnologiei și inteligenței artificiale în societatea actuală.

„Primele şapte companii ale lumii sunt companii de IT, aşadar inteligenţa artificială. Aşa am ajuns, societatea actuală nu poate ocoli tehnologia”, a explicat omul de afaceri.

Recomandări Calmul dinaintea furtunii prezidențiale. Nimeni de la PSD nu a prevăzut înfrângerea lui Marcel Ciolacu

Viziunea pentru viitorul președinte

Țiriac a îndemnat toți cetățenii să participe la vot, subliniind că este o datorie morală. El și-a exprimat dorința pentru un președinte care să reprezinte cu demnitate interesele României la Bruxelles.

„Eu mi-aş dori un preşedinte care să se ducă la Bruxelles şi să stea drept, nu în genunchi cumva, şi să le spună ălora, care ne sunt asociaţi în UE, cam cine am fost, cine ar trebui să fim şi cine putem să fim”, a declarat Țiriac.

Este România pregătită pentru o femeie într-o funcție de conducere

Întrebat de jurnaliști dacă țara noastră este pregătită pentru o femeie președinte, Ion Țiriac a susținut că acest rol nu se bazează pe gen, ci pe cunoștințe și talent.

„Bineînţeles că şi o femeie poate să facă aşa ceva. De Margaret Thatcher aţi auzit cumva? A avut Marea Britanie un prim-ministru mai bun? Nu are nicio legătură sexul. Are legătură cu poziţia, mentalitatea şi talent are. Să ieşi la vot e datoria morală a fiecăruia. Noi suntem un stat unde votăm toţi şi să nu ne plângem pentru că ceea ce votăm acel lucru îl avem. Deci să se ducă toată lumea la vot şi vom vedea ce vom avea în viitor”, a precizat Ţiriac.

Un alt om important al sportului, Gigi Becali, a avut o părere diferită în ceea ce privește un posibil președinte de sex feminim. Sunat în timpul unei difuzări în direct pe TikTok și Facebook, George Simion i-a cerut șefului FCSB și canidatului pe listele parlamentare AUR, Gigi Becali, să sfătuiască oamenii să iasă la vot.

Recomandări Cine este Călin Georgescu, surpriza alegerilor prezidențiale 2024, turul 1. A ieșit pe locul trei în exit-poll

Gigi Becali a utilizat acest prilej pentru a transmite un mesaj antifeminist, susținând inițial că România nu poate avea „un președinte femeie căreia îi place și vinul” și apoi atacându-i viața personală a Elenei Lasconi, transmițând că oamenii „nu mai au oamenii discernământ. Ori nu au, ori e curentul ăsta LGBT. Votează femeie văduvă, cu fată LGBT. Fata ei s-a declarat LGBT… ce președinte să vrei? Ea văduvă, fără bărbat, și cu fată LGBT”.

Rezultatele primului tur

Conform Autorității Electorale Permanente, primul tur al alegerilor prezidențiale a fost câștigat de candidatul independent Călin Georgescu, cu 22,94% din voturi. Pe locul doi s-a clasat Elena Lasconi de la USR, cu 19,18% din voturi.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News