„Am slăbit 10 kilograme, ceea ce mi-a făcut plăcere. Aveam eu cu Codin un grup care se numea Peliclanul, și în fiecare dimineață, ne trimiteam câte kilograme am reușit să dăm. Sau trimiteam poze cu ce mâncam din ziua respectivă. Am reușit amândoi. Dar eu am fost mai rapid așa un pic, să slăbesc 10 kilograme pentru acest proces de întinerire. După cum știm, acțiunea e cu exact 20 de ani înainte.

În ceea ce privește barba și ce se vede acum, este un alt pariu actoricesc pe care îl am. Pentru că tot la Voyo Pro TV a început un nou serial, Betoane,unde sunt un boschetar bătrân care încearcă să înșele statul pe toate părțile.

George Ivașnu nu a apelat la ajutorul unui specialist pentru a slăbi 10 kilograme, ci a abordat metoda proprie, care l-a ajutat în acest demers.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Ideea este că de obicei nu sunt mâncăcios, de felul meu. Așa că mi-a fost foarte ușor să mănânc o singură dată pe zi. Dar eliminând, evident ce am mai citit și eu, ce mi-a mai spus un bun prieten, tot ce înseamnă pâine, ciocolată, dulce, zahăr. Nu mai mâncam după 17.00‑18.00, ci doar la prânz, consistent.Recunosc că am mers pe metoda „slăbesc cu carne”pentru că eu sunt carnivor. O friptură la timpul ei era perfectă, dar fără cartofi.

Recomandări Calmul dinaintea furtunii prezidențiale. Nimeni de la PSD nu a prevăzut înfrângerea lui Marcel Ciolacu

George Ivașcu a vorbit în cadrul interviului și despre cât de greu i-a fost financiar pe perioada studenției.

„Da, au fost în perioada studenției, mai ales că știu că ne rugam să găsim 100 de lei măcar pe jos, ca să putem supraviețui. Da, evident că au fost momentele astea. Când ești foarte la început, când cam ce câștigi se duce instant pe a supraviețui. Dar eu am fost un copil fără jucării și atunci faptul că am avut tot timpul jocuri, asta m-a și apropiat foarte tare de profesia asta.

Și atunci, pentru mine, satisfacția de a face parte dintr-un joc, indiferent că sunt niște hoți și vardiști, indiferent cum, a rămas. Atunci treceam mult mai lejer peste ideea că nu am bicicletă în adolescență. Pentru că era important că aveam prieteni și oameni cu care să mă joc”, a mai povestit George Ivașcu pentru sursa citată.

Vezi rezultatele alegerilor prezidențiale – turul 1 și află când este turul al doilea al votului pentru președinție!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News