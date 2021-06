Banalitatea binelui și 88 de destine care s-ar putea schimba la Campionatul European

Într-o poză făcută, luni, 21 iunie, pe Arena Națională vedem copii din Ferentari, mulți dintre ei trăiesc în zona numită „aleea drogurilor”. În alta îi vedeți pe copiii de la Nucșoara, Argeș, la partida din 17 iunie.



La primul meci am avut copiii din Lerești. Am început să lucrăm cu ei acum un an. Am reușit, cu ajutorul mai multor oameni de toată isprava, să punem calculatoare, să tragem internet și să facem meditații online.



Apoi am început să facem ceea ce facem și în Ferentari de peste 12 ani: controale stomatologice, oftalmologice și ajutor în cazuri de urgențe de tot felul. Reparații prin casă, ajutor cu electrocasnice, mâncare, transport sunt alte lucruri pe care le facem.



88 de copii vor fi cu totul pe stadion la meciurile de la Campionatul European. La fiecare meci intră 22 dintre ei chiar înaintea startului. Copii pentru care experiența asta este în mod sigur cel mai bun lucru care li s-a întâmplat anul ăsta.



Să faci bine nu atrage click-uri

Câteva minute de bucurie pentru o mână de copii din Ferentari, aplaudați pe Arena Națională

Facerea de bine este de multe ori plictisitoare pentru public și deloc simplă pentru cei care vor să o facă. Nu e nimic scandalos, nimic care să ne excite instinctele generatoare de click-uri din care trăiește o mare parte a mass-mediei. Nici copiii, nici voluntarii nu sunt vedete.



Lucrăm cu peste 300 de copii în 6 sate din Arges, un cartier de la marginea Câmpulungului și în Ferentari. În Pojorâta, cel mai sărac și mai izolat dintre satele unde lucrăm, la început am auzit exact aceleași lucruri pe care le-am tot auzit în cei 12 ani de Ferentari.



„Faceți bani pe spinarea noastră și dați numai la care vreți voi”, „banii noștri de la Uniunea Europeană îi furați voi”, „de ce nu ajutați pe toată lumea și numai copiii?”, au fost cele mai dese acuzații.



În Ferentari am fost scuipați, amenințați cu bătaia, cu înțepături cu seringi, iar eu m-am trezit un pic și într-un porbagaj al unui clan interlop acum vreo zece ani. E nevoie de multă răbdare, consecvență și multă muncă pentru a schimba în bine viața unor copii și a familiilor obișnuite să trăiască de azi pe mâine.

Ajutorul dezinteresat, un concept greu de acceptat



22 de copii din județul Argeș se pregătesc să dea startul unui meci de la Campionatul European

Voluntariatul la noi vine la pachet cu posibilitatea destul de mare să te întorci acasă cu gândaci, ploșnițe, păduchi, să vezi lucruri pe care nimeni nu ar trebui să le vadă, dar mai ales să le trăiască.

Copii mușcați de șobolani, copii care trăiesc printre gunoaie, bătuți sau dependenți de droguri. Părinți care sunt mai mult un blestem decât un ajutor, riscul de a fi abuzat (în principal verbal) plus posibilitatea de a nu reuși să motivezi copilul cu care lucrezi.



Nu are niciun sens să încerci să convingi pe cineva că faci un lucru pe care el nu ar fi capabil să îl facă. Pentru o parte a societății românești, ideea că cineva vrea și reușește să facă bine pentru niște necunoscuți fără niciun interes este inacceptabilă.



Pentru că partea asta (încă mult prea mare) a societății este incapabilă să facă acest lucru. Faptul că noi o facem îi pune pe oamenii aceștia într-o poziție inconfortabilă și de aceea preferă să creadă că există un interes ascuns în ceea ce facem noi.



Există, desigur, și opusul. Oameni care cred, în mod ridicol, că ceea ce facem noi este magnific și că suntem un fel de eroi. Faptul că facerea de bine este considerată excepțională și nu normalitate este un lucru trist și, din păcate, în mare parte vina e a clasei politice și a mass-mediei, care ne-a obișnuit cu lideri de opinie mafioți, șmecherași, oportuniști sau scandalagii.

Copiii văd și oameni cărora le pasă



Aducerea copiilor pe stadion a fost sprijinită de oameni de la FRF și UEFA

Cele mai multe obstacole în a face un pic de bine vin din orgoliul celor care vor pica prost tocmai din cauză că ei nu au fost în stare să facă același lucru. Nu o dată, profesorii au fost cei care s-au opus cel mai mult, de frică să nu le expunem dezinteresul, lenea, incompetența.



Și totuși, de ce suntem câteva sute de voluntari care ne cheltuim banii, timpul și, nu rar, nervii încercând să facem un pic de bine?



Pentru că nimic, nimic nu poate să fie mai bine decât să vezi fericirile mici la care tu ești părtaș. Fericirea mamei care avea mâinile nenorocite de la spălatul în râu când i-am montat mașina de spălat. Sau a fetelor M. când au fost lăudate de învățătoare. Sau a puștilor care tocmai au fost aplaudați de câteva mii bune de oameni la ieșirea de pe stadion.

Sau fericirea mea, când m-am trezit luat în brațe de un ditamai găliganul care mi-a mulțumit că acum câțiva ani l-am ajutat să nu o ia razna.



Puștii care intră la fiecare meci simt că sunt mulți oameni în jurul lor cărora le pasă. Oameni care îi vor ajuta când va fi nevoie. Oameni pe care nu vor vrea să îi dezamăgească. Vor fi mai ascultători și mai disciplinați.

Știu asta, pentru că nu e prima dată când cu o mână de oameni senzaționali de la FRF și UEFA reușim să facem asta. Oameni despre care, din păcate, mai nimeni nu scrie sau vorbește, căci binele e plictisitor și nu generează audiență.



