Desigur, este un subiect important pentru țară, pentru România, dar te-apucă plânsul cât de mult și de prost se discută. Asta este prima impresie: o clămpăneală. Dar te apucă furia când vezi cum televiziunile eludează temele sensibile, delicate și incomode pentru candidați. Pur și simplu sunt ocolite dulapurile ale căror uși, dacă ar fi deschise, ar cădea nenumărate schelete în spinările acestor candidați.

Este o acțiune premeditată de genul: hai să discutăm, să analizăm trendurile din sondaje, să facem adunări și scăderi, oare cine ajunge în turul doi?, Ciolacu este favoritul!, ce șanse are Simion să-l bată pe Ciolacu în turul doi?, dar dacă intră Geoană?, câte voturi va aduna polul suveranist?, dar liberalii de unde iau voturile?, unde se situează Lasconi?, dar Ciucă va intra sau va lua sub scorul partidului?… Multe fumigene, multe cuvinte mestecate cu emfază, foarte puține idei. Marea clămpăneala a fost întreruptă de un interviu aranjat al lui Ciolacu la prietenul Ciutacu, am văzut-o pe Lasconi la Prelipceanu și l-am urmărit pe Simion la Marius Tucă Show. (Simion i-a spus lui Tucă, direct, că este blazat, și Tucă a înghițit-o. Asta cu „blazarea” a fost cea mai tare replică a interviului difuzat de Canal 33!)

Miercuri seara (4 septembrie) l-am văzut pe Nicolae Ciucă la un interviu pe TVR Info, televiziunea de știri a Societății Române de Televiziune. Moderator a fost Ștefan Onică, noua „vedetă” a acestui canal, un tip care se pricepe la toate, inclusiv să lustruiască pantofii și bocancii. El s-a afirmat la televiziunea publică, fiind adus după instalarea directorului Dan Cristian Turturică și a șefului știrilor, Laurențiu Ciocăzanu. Nicolae Ciucă a fost pe teren propriu, terenul PNL, că doar PNL i-a pus pe Turturică și Ciocăzanu la TVR.

Nu contează ce-a spus Ciucă, ci merită văzut ce-a întrebat angajatul TVR

Am asistat, timp de 50 de minute, la un interviu slinos, plictisitor și penibil. Vomitiv de seară. Știm cât de prost vorbitor este Ciucă. Știm că omul nu spune idei relevante. Știm că ne apucă somnul dacă îi urmărim două fraze. Dar întrebările pregătite de moderatorul Onică au accentuat eșecul. Nu contează ce-a spus Ciucă, pentru că n-a spus nimic demn de reținut, ci merită văzut ce-a întrebat angajatul TVR, un model de impostură ce funcționează în jurnalismul televiziunii de stat. Să trecem în revistă întrebările lui Ștefan Onică:

Întrebarea 1: Vreau să știu cu ce vă deosebiți de ceilalți candidați? Care este viziunea dumneavoastră pentru România, în cazul în care veți ajunge președinte, domnule Ciucă?

O întrebare din categoria „ridicarea mingii la fileu”. Ciucă joacă „mingea” în stilul său: „Viziunea mea pentru România este: «România care contează»”. După un moment de pauză, el explică: „România care contează pentru români, România care contează pentru parteneri…” și se lansează într-o explicație lungă, nu contează!

Întrebarea 2: „Lumea o să vă întrebe punctual. Pe oamenii de rând îi interesează foarte mult: sănătatea, educația, lucrurile la care guvernele care au fost au rămas datoare față de românii simpli…”

Asta este o făcătură de întrebare, pretext pentru invitat să peroreze pe seama „temelor care îi interesează pe români”.

Întrebarea 3: „Ați fost premier într-o perioadă complicată. Acum sunteți la guvernare într-o perioadă complicată. Au fost foarte multe crize, au trebuit dezamorsate… Totuși, v-a marcat perioada aceasta de premier în momentul în care trebuia să rezolvați toate aceste probleme?”

Vai, vai, întrebare ca la psihoterapeut! Onică a fost curios să afle dacă premierul a rămas cu traume. Ce întrebare profundă! Ciucă răspunde ca un soldat: „Nu pot să spun că a fost o perioadă ușoară. Dar nici nu pot să spun că am fost marcat într-un anume fel. Mi-a plăcut foarte mult că au existat soluții pentru toate aceste probleme (…) Apreciem stabilitatea când intrăm în haos…”

Ștefan Onică îl aprobă: „Așa este!”

Nicolae Ciucă: „Și vedem ce se întâmplă în Bulgaria!” Candidatul vorbește, vorbește, vorbește, este de-a dreptul o minune că ziaristul nu se prăbușește de pe scaun pentru că l-a luat somnul. La un moment dat, generalul pomenește despre decalajul dintre „urbanul” și „ruralul” din România și Onică se trezește.

Întrebarea 4: „Poate fi redus acest decalaj fără o reformă administrativă?”

O întrebare pentru mintea unui cocoș. Răspunsul lui Ciucă este dezlânat și lung ca o zi de post, nu contează postul!

Întrebarea 5: „Prima condiție este să avem o coaliție stabilă. Cred că este foarte greu să duceți o astfel de coaliție, dumneavoastră sunteți liberal, PSD este social democrat, este foarte greu în astfel de vremuri…”

Nici asta nu-i întrebare, dar Ciucă răspunde, nu înainte de a ofta adânc…

Întrebarea 6: „Cum veți guverna până la alegeri și cum veți guverna după aceea?”

Ciucă răspunde numai cu bla-bla-uri.

Întrebarea 7: „Mediului de afaceri îi este teamă de impredictibilitate. O discuție despre un posibil impozit progresiv pe profit, vă spun sincer, că sperie pe foarte multă lume. Care este poziția PNL?”

Ciucă oftează din nou și risipește temerile unei lumi deja speriate de „impredictibilitate”.

Întrebarea 8: „Puteți să garantați românilor că, dacă vă mențineți la guvernare, nu veți renunța la cota unică?”

Iată că Onică a prins curaj! Ciucă răspunde în pas de defilare, salutând poporul: „Este o garanție pe care o asumăm, am asumat-o și nu avem cum să renunțăm la cota unică.”

Întrebarea 9: „Vreau să vă întreb despre un alt „dosar fierbinte” – ca să spun așa – și anume majorarea pensiilor. Pe mine, vă spun sincer, m-a șocat că nu ați vorbit foarte mult despre pensiile private. Din câte țin eu minte, pensiile private au fost impuse de PNL…”

Întrebare, într-adevăr, fierbinte, pentru că Onică este „șocat”, dar răspunsul interlocutorului este flasc.

Întrebarea 10: „Pilonul II pe care domnul Dragnea dorea să-l desființeze. A fost mare scandal atunci…”

Altă ridicare a mingii la fileu. Bravo, Onică, servești impecabil, servești patria!

Întrebarea 11: „Dar despre recalcularea pensiilor făcute de guvern care vă este opinia?”

Opinia este pozitivă. Poate Ciucă să aibă altă opinie?

Întrebarea 12: „Haideți să deschidem un alt dosar, care este din nou fierbinte în coaliție și anume: deficitul bugetar și măsurile luate pentru a reduce acest deficit. Se va face prin renunțări la posturi sau prin reduceri de cheltuieli?”

De ocolit răspunsul. Schimbă canalul pe telecomandă!

Întrebarea 13: „Alt dosar fierbinte, domnule Ciucă, și anume, comisarul european. De ce este un membru PSD și nu este un membru PNL? Domnul Marcel Ciolacu s-a sfătuit cu dvs înainte se facă această propunere?”

Te apucă fierbințeala cu acest „dosar fierbinte”.

Întrebarea 14: „Haideți să trecem încet-încet la politică și să vorbim puțin despre carte: a fost controversa asta cu cartea. Explicați-o, vă rog frumos, pentru că, vă spun sincer, nu mi se pare corect ca să fiți blamat în timp ce oponenți ai dumneavoastră, în cursa pentru prezidențiale, au panouri și comunică diferite mesaje…”

Ce „întrebare” scârboasă! Spălătură pe față, în prime-time!

Întrebarea 15: „De ce ați scris cartea? Ce v-a mânat în luptă?”

O curiozitate puerilă.

Întrebarea 16: „Care mai este relația dvs cu Marcel Ciolacu? Înainte aveați o relație cât se poate de fair și vă înțelegeați foarte bine. În ultimul timp a părut că nu se mai întâmplă așa…”

Răspuns diplomatic: rămâne ca-n tren!

Întrebarea 17: „Dacă lucrurile se învolburează până la alegeri, mai luați în calcul să guvernați împreună cu PSD-ul?”

Nicolae Ciucă oftează din nou. Greu. Până la finalul interviului, Onică l-a întrebat pe Ciucă despre cazul Alfred Bulai (încătușat), despre relația cu doamna Lasconi și „igienizare”, despre situația din Ucraina și despre finala cu Ciolacu la prezidențiale… Și interviul se încheie ușor, misiune îndeplinită de TVR. Nimic despre plagiatul tezei de doctorat. Nimic! Un interviu de nimic.



