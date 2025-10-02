Marți, peso-ul a scăzut cu peste 6% iar acțiunile argentiniene din străinătate au scăzut cu 7%, iar prima de risc pentru datoria sa a crescut la 12,3 puncte procentuale – mult peste nivelurile de împrumut sustenabile. Declinul a continuat miercuri.

Bessent a recunoscut ulterior că ajutorul SUA ar fi menit să-l susțină pe Milei după ce partidul său, La Libertad Avanza, a pierdut decisiv în alegerile importante de luna trecută. Dar încă nu au fost confirmate condițiile ajutorului.

Între timp Guvernul SUA e în „shutdown” cu tot cu cele 20 de miliarde de dolari promise pentru a susține un aliat străin. Programul „America pe primul loc” al lui Trump, pare să se concentreze pe alte țări, nu pe cea pe care o conduce.

De la bun început, cu Milei la conducere, era doar o problemă de când, nu dacă, va intra Argentina în criză. Însă semnalele au fost într-adevăr trimise astfel încât să-l menajeze atât pe Milei, cât întreaga lui strategie de salvator libertarian. Până și împrumutul acordat de FMI, presat de Donald Trump în primul său mandat, arăta de parcă întreaga lumea ar fi vrut să ajute un aliat al SUA, indiferent dacă merita sau nu, indiferent de riscuri.

Milei a ales terapia de șoc, austeritate și tăieri, atât de lăudată de noi mai ales, culmea, de membri ai unui partid considerat pe nedrept progresist – USR. Iar rezultatele au fost de la bun început previzibile. Salariile reale au scăzut, industria a fost devastată de liberalizarea importurilor, iar sprijinul esențial al statului – de la pensii la ajutoarele pentru invaliditate – a fost redus drastic. Nici acuzațiile de corupție împotriva surorii și mâna dreată a lui Milei, Karina Milei, n-au ajutat.

Iar planul de salvare al lui Trump, chiar dacă ar fi implementat, nu are nicio legătură cu stabilizarea economică pe termen lung.

Planul de salvare propus de SUA are, în primul rând, scopul de a slăbi influența Beijingului. China are o linie de swap de 18 miliarde de dolari cu Argentina. Orice sprijin american ar putea cere reducerea sau încetarea creditului Chinei, adică slăbirea influenței acesteia și de fapt, pe asta și se bazează strategia și scopul împrumutului american.

O linie de swap e un acord de schimb valutar între băncile centrale ale două țări, prin care acestea își pot schimba valute naționale (yuan și peso argentinian în acest caz) la o rată predeterminată, funcționând ca o linie de credit pentru a stabiliza rezervele valutare și a facilita comerțul. Acest mecanism este utilizat de Argentina în acest moment pentru a-și consolida rezervele și a gestiona deficitul balanței de plăți, uneori chiar ca o „punte” pentru a-și achita datoriile către Fondul Monetar Internațional (FMI).

Dacă Milei nu câștigă alegerile din 26 octombrie, sprijinul SUA ar putea dispărea, iar argentinienii oricum văd banii americani ca pe un dar pentru antreprenorii apropiați guvernului, deci nu sunt neapărat încântați de promisiunile lui Trump.

În mijlocul tuturor acestor probleme, președintele american îi oferă lui Milei un ajutor preelectoral, chemându-l în vizită la Casa Albă, pe 14 octombrie.

Președintele Argentinei va avea astfel parte de mult așteptata fotografie oficială cu omologul său american, fiid primul lider sud-american recompensat cu o întâlnire bilaterală formală la Biroul Oval cu Trump.

Aceasta este întâlnirea pe care Milei a dorit-o de mult timp, una care va consolida alinierea sa ideologică cu Washingtonul. Și asta chiar în timp ce scandalurile de corupție în curs de desfășurare pătează imaginea administrației libertariene – de la cele legate de Karina Milei, agenția națională pentru dizabilități, până la legăturile dintre candidatul său principal, José Luis Espert, și finanțatorul acestuia – Fred Machado, care este căutat de autoritățile americane într-un caz major de trafic de droguri. De altfel, liderul libertarian și Machado au în prezent același avocat, pe Francisco Oneto. Acesta îl apără pe Machado în cazul legăturilor sale cu drogurile și pe președinte în diverse alte cazuri.

Și în acest context, Cristina Prună, deputat USR, defilează mândră pe Facebook cu poză alături de președintele Argentinei: „M-am bucurat să schimb câteva cuvinte cu președintele Argentinei, Javier Milei, la Gala Atlantic Council de săptămâna aceasta. I-am spus că are fani și în România care privesc cu interes reformele pe care le face în Argentina. Este o gură de aer proaspăt să vezi un lider care are curajul să ducă până la capăt idei liberale și să arate că libertatea scoate oamenii din sărăcie și aduce dezvoltare.
Milei a arătat că se poate să tai drastic cheltuielile statului, să reduci birocrația sufocantă și să renunți la subvențiile nesustenabile care împovărează generații întregi. Argentina a trecut de la haos economic și hiperinflație la primele semne de stabilitate pentru că cineva a avut curajul să spună „destul” și să lase piața și oamenii liberi să decidă. E o lecție pe care și România ar trebui să o învețe: statul gras și ineficient nu aduce prosperitate, dimpotrivă, o blochează.”

Asta în timp ce publicații de profil de afară și economiști renumiți scriu despre dezastrul Milei și avertizează că austeritatea smucită e un pas doar spre faliment.

Celălat coleg al doamnei Cristina Prună, Claudiu Năsui, n-a mai scris laude la adresa lui Javier Milei din 26 septembrie, când spunea că „Nu se va mai putea spune că nu există remediu la sărăcie. Experimentul Milei a arătat că există, trebuie doar aplicat. Nu avem o singură dovadă, mai sunt în istorie. Dar e încă una lângă ele. Sărăcia nu e o fatalitate inevitabilă, ci o alegere politică.”

Dar chiar dacă dezastrul economic din Argentina lui Milei n-ar fi atât de evident cum este, rămâne un mister de ce USR-ul îl iubește atât de mult pe singurul președinte din lume care a fost sfătuit să candideze de câinele său mort și a apărut în campanie fluturând o drujbă, ca un personaj dement din cam toate filmele horror care se bazează pe violența brută și frica primară.

