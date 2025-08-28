Președintele Javier Milei, atacat cu pietre

Președintele argentinian Javier Milei a fost implicat într-un incident violent în timpul unui eveniment public în provincia Buenos Aires. Potrivit Reuters, protestatarii au aruncat cu pietre și alte obiecte spre mașina sa.

Milei se afla în spatele unei camionete în mișcare, alături de echipa de securitate și sora sa Karina, când mulțimea a început să arunce cu obiecte. O piatră a lovit capota vehiculului, iar alte proiectile au zburat deasupra capului președintelui.

Incidentul s-a petrecut în timpul unei campanii pentru alegerile locale și parlamentare.

Reacția echipei prezidențiale

Purtătorul de cuvânt al lui Milei, Manuel Adorni, a declarat pe platforma X că membrii opoziției au „atacat” convoiul prezidențial, dar nu au existat răniți.

După incident, Milei a postat o fotografie cu el făcând semn „ok” alături de sora sa și un congressman, afirmând că opoziția „aruncă cu pietre goale de idei, recurgând din nou la violență”.

Scandalul de corupție din jurul președintelui rgentinian

Mai mulți apropiați ai președintelui, inclusiv sora sa, sunt implicați într-un scandal de corupție legat de presupuse mite în agenția pentru persoane cu dizabilități din Argentina.

Autoritățile argentiniene au efectuat percheziții în legătură cu o presupusă schemă de mită coordonată de Diego Spagnuolo, fostul șef al agenției pentru dizabilități.

În cadrul evenimentului de miercuri, Milei a abordat pentru prima dată public scandalul. Potrivit presei locale, el a atacat declarațiile lui Spagnuolo și a precizat că tot ceea ce acesta spune este o minciună.

„Tot ce spune este o minciună. Îl vom da în judecată și vom dovedi că a mințit”, a declarat președintele Argentinei, în timpul evenimentului din campanie.

Scăderea popularității președintelui

Măsurile de austeritate stricte ale lui Milei, menite să combată inflația, au redus drastic finanțarea multor servicii publice, provocând nemulțumirea multor argentinieni.

Un sondaj realizat de Synopsis a înregistrat o creștere de șase puncte procentuale, ajungând la 54,2%, a imaginii negative a lui Milei în rândul argentinienilor în august, comparativ cu iunie.

Alegeri locale în Buenos Aires

Alegerile locale din provincia Buenos Aires din 7 septembrie și alegerile parlamentare din 26 octombrie reprezintă oportunități cruciale pentru Milei de a-și extinde puterea guvernamentală și de a lupta împotriva încercărilor opoziției de a limita reducerile de cheltuieli.

Președintele speră că aceste măsuri vor atrage investiții internaționale și vor stimula comerțul, conform presei străine.

În ciuda incidentului violent și a scandalului de corupție, Milei pare hotărât să-și continue agenda economică și politică în Argentina.

Cine este Javier Milei, președintele Argentinei

Javier Gerardo Milei este politician și economist argentinian care a devenit al 59-lea președinte al Argentinei în 2023. Născut în Buenos Aires în 1970, Milei a studiat economie și a fost profesor de macroeconomie. A dobândit faima publică ca critic vehement al elitelor politice din Argentina și a fost ales deputat național în 2021, reprezentând Buenos Aires pentru partidul „La Libertad Avanza”.

În 2023 a câștigat alegerile prezidențiale, învingând ministrul economiei în exercițiu, pe o platformă care învinovățea dominația mișcării politice „Kirchner” pentru criza monetară și economică a țării.

Cum a câștigat Javier Milei alegerile din Argentina

Javier Milei a ajuns la putere în alegerile din 2023 în Argentina profitând de un context de criză economică severă, caracterizată printr-o inflație record, de peste 138%, și o sărăcie care afectează o parte importantă a populației.

Milei a promis măsuri drastice, precum dolarizarea țării, desființarea băncii centrale, reducerea drastică a cheltuielilor guvernamentale și privatizări masive.

Stilul său spectaculos a atras alegătorii furioși, îmbinând promisiunea de schimbare cu critici dure la adresa elitelor politice existente. A câștigat alegerile primare cu un procent important, iar în turul al doilea din noiembrie 2023 a obținut aproape 56% din voturi în fața ministrului economiei Sergio Massa.

PSD și PNL nu acceptă variantele lui Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune"
