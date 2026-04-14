La Islamabad a avut loc întâlnirea bilaterală (la cel mai înalt nivel din 1979, de la Revoluția Islamică încoace) între reprezentanții Statele Unite și Iranului. O întâlnire față către față, de o parte a mesei vicepreședintele JD Vance, cu Witkoff și Kushner prin preajmă, de cealaltă – președintele Majlis (Parlamentului iranian), Mohammad Bagher Ghalibaf, cu Abbas Araghchi, șeful diplomației, alături. (Iranul a deplasat în capitala Pakistanului zeci de așa-numiți experți, dovadă a neîncrederii ce domnește la vârful dictaturii militare din Tehran, în lipsa unui Lider/Ghid Suprem). Cum se obișnuiește, fiecare dintre delegații a primit un mandat clar, dar contactele cu țara, de pildă al lui Vance cu Trump, au rămas deschise, în cazul în care ar fi intervenit situații sau informații de natură să schimbe datele problemelor.

Prin urmare, s-au purtat negocieri bi-laterale, nu tri-laterale, interesele Israelului fiind reprezentate de SUA. Nu era cazul insinuării unui terț, intermediar sau colateral. Și, totuși, fratele mai mic, Bibișor, nu s-a abținut ca în timpul dezbaterilor să ia legătura cu vicepreședintele JD Vance. Așa cum presupun, această intervenție a făcut ca discuțiile să patineze în gol, în găsirea unei soluții la problema Libanului, vecinul Israelului în care premierul de la Ierusalim mai are nevoie de timp pentru a desăvârși dezastrul (re)început sub paravanul războiului cu Iranul.

O piatră de care s-au poticnit discuțiile de la Islamabad a fost și chestiunea nucleară. Deși nu cred că delegația iraniană a declarat altceva decât tot spune de prin anii 50 ai secolului trecut, când – sub egida inițiativei “Atomi pentru pace” a președintelui american Dwight Eisenhower – și-a anunțat programul nuclear, unul în scopuri exclusiv civile. “Nodul gordian” al celor peste douăzeci de ore de discuții – uraniul iranian (circa 450 de klograme) îmbogățit 60 la sută, adică la treizeci de procente de fabricarea unei arme nucleare. Experții spun că este mai greu de îmbogățit uraniul până la 60 de procente, decât de la 60 la 90 la sută, cât necesită o armă nucleară.

Atâta vreme cât fratele mai mic, Bibișor, va avea interesul personal ca războiul să nu se oprească, toate cele de mai sus sunt aflare în treabă. În concluzie, la Islamabad părțile nu au ajuns la nici o înțelegere și a mai rămas o săptămână până la expirarea fragilului acord de încetare a focului.

După ce s-a anunțat oprirea negocierilor – fapt de așteptat, căci în 21 de ore era greu de depășit neîncrederea adâncă, istorică dintre părți – atât Trump cât și Ghalibaf s-au îndreptat cu grăbire spre rețelele de socializare.

@realDonaldTrump, pe Truth Social, a vituperat în lunga sa postare inundată de superlative absolute, anunțând o blocadă apocaliptică asupra Iranului și a încheiat cu „armata noastră va termina puținul care a mai rămas din Iran!”.

@mb_ghalibaf – care mai nou a ajuns un fel de Saadi al rețelei X, dar cu 60 la sută mai sarcastic – și-a pus amenințarea într-o ecuație:

ΔO_BSOH > 0 ⇒ f(f(O)) > f(O)

unde membrul stâng al ecuației arată felul în care va exploda prețul petrolului odată cu blocada americană, iar membrul drept – că lucurile nu vor opri aici, panica inducând scumpiri în lanț. De altfel, președintele Parlamentului iranian le-o dă și în proză: „Bucurați-vă de actualele cifre de la pompă. Cu așa-numita , în curând veți fi nostalgici după benzina de 4-5 USD [galonul]”.

Ieri la 17:00 (ora României), SUA a instituit blocada în Strâmtoarea Ormuz. Până pe 22 aprilie, când teoretic expiră acordul de încetare a focului în războiul americano-israelian împotriva Iranului, se poate întâmpla orice, în orice moment.

