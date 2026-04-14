La Islamabad a avut loc întâlnirea bilaterală (la cel mai înalt nivel din 1979, de la Revoluția Islamică încoace) între reprezentanții Statele Unite și Iranului. O întâlnire față către față, de o parte a mesei vicepreședintele JD Vance, cu Witkoff și Kushner prin preajmă, de cealaltă – președintele Majlis (Parlamentului iranian), Mohammad Bagher Ghalibaf, cu Abbas Araghchi, șeful diplomației, alături. (Iranul a deplasat în capitala Pakistanului zeci de așa-numiți experți, dovadă a neîncrederii ce domnește la vârful dictaturii militare din Tehran, în lipsa unui Lider/Ghid Suprem). Cum se obișnuiește, fiecare dintre delegații a primit un mandat clar, dar contactele cu țara, de pildă al lui Vance cu Trump, au rămas deschise, în cazul în care ar fi intervenit situații sau informații de natură să schimbe datele problemelor.

Prin urmare, s-au purtat negocieri bi-laterale, nu tri-laterale, interesele Israelului fiind reprezentate de SUA. Nu era cazul insinuării unui terț, intermediar sau colateral. Și, totuși, fratele mai mic, Bibișor, nu s-a abținut ca în timpul dezbaterilor să ia legătura cu vicepreședintele JD Vance. Așa cum presupun, această intervenție a făcut ca discuțiile să patineze în gol, în găsirea unei soluții la problema Libanului, vecinul Israelului în care premierul de la Ierusalim mai are nevoie de timp pentru a desăvârși dezastrul (re)început sub paravanul războiului cu Iranul.

O piatră de care s-au poticnit discuțiile de la Islamabad a fost și chestiunea nucleară. Deși nu cred că delegația iraniană a declarat altceva decât tot spune de prin anii 50 ai secolului trecut, când – sub egida inițiativei “Atomi pentru pace” a președintelui american Dwight Eisenhower – și-a anunțat programul nuclear, unul în scopuri exclusiv civile. “Nodul gordian” al celor peste douăzeci de ore de discuții – uraniul iranian (circa 450 de klograme) îmbogățit 60 la sută, adică la treizeci de procente de fabricarea unei arme nucleare. Experții spun că este mai greu de îmbogățit uraniul până la 60 de procente, decât de la 60 la 90 la sută, cât necesită o armă nucleară.

Atâta vreme cât fratele mai mic, Bibișor, va avea interesul personal ca războiul să nu se oprească, toate cele de mai sus sunt aflare în treabă. În concluzie, la Islamabad părțile nu au ajuns la nici o înțelegere și a mai rămas o săptămână până la expirarea fragilului acord de încetare a focului. 

După ce s-a anunțat oprirea negocierilor – fapt de așteptat, căci în 21 de ore era greu de depășit neîncrederea adâncă, istorică dintre părți – atât Trump cât și Ghalibaf s-au îndreptat cu grăbire spre rețelele de socializare.

@realDonaldTrump, pe Truth Social, a vituperat în lunga sa postare inundată de superlative absolute, anunțând o blocadă apocaliptică asupra Iranului și a încheiat cu „armata noastră va termina puținul care a mai rămas din Iran!”.

@mb_ghalibaf – care mai nou a ajuns un fel de Saadi al rețelei X, dar cu 60 la sută mai sarcastic – și-a pus amenințarea într-o ecuație:

ΔO_BSOH > 0 ⇒ f(f(O)) > f(O)

unde membrul stâng al ecuației arată felul în care va exploda prețul petrolului odată cu blocada americană, iar membrul drept – că lucurile nu vor opri aici, panica inducând scumpiri în lanț. De altfel, președintele Parlamentului iranian le-o dă și în proză: „Bucurați-vă de actualele cifre de la pompă. Cu așa-numita , în curând veți fi nostalgici după benzina de 4-5 USD [galonul]”.

Ieri la 17:00  (ora României), SUA a instituit blocada în Strâmtoarea Ormuz. Până pe 22 aprilie, când teoretic expiră acordul de încetare a focului în războiul americano-israelian împotriva Iranului, se poate întâmpla orice, în orice moment.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Drona japoneză ieftină pe care Ucraina o poate folosi pentru a distruge rachetele de milioane de dolari ale Rusiei

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Se întâmplă la nici 24 ore de la înfrângerea lui Viktor Orban în alegeri! Anunțul neașteptat făcut de Nicușor Dan
Viva.ro
Se întâmplă la nici 24 ore de la înfrângerea lui Viktor Orban în alegeri! Anunțul neașteptat făcut de Nicușor Dan
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată WOW! Secretul: "Mănânc..." Incredibil cum a reușit! Felicitări!
Unica.ro
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată WOW! Secretul: "Mănânc..." Incredibil cum a reușit! Felicitări!
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
GSP.RO
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
Ultima oră! Tragedie în politica românească! Celebrul politician a murit în zi de Paște, în puterea vârstei, iar George Simion e devastat: “Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în politica românească! Celebrul politician a murit în zi de Paște, în puterea vârstei, iar George Simion e devastat: “Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul…”
BREAKING! Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și confirmă ceea ce mulți bănuiau. Ce i-au făcut părinții lui Felix: "Povestea pe care am trăit-o și despre care nu am scos un cuvânt 8 luni…"
Avantaje.ro
BREAKING! Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și confirmă ceea ce mulți bănuiau. Ce i-au făcut părinții lui Felix: "Povestea pe care am trăit-o și despre care nu am scos un cuvânt 8 luni…"
Ce a pățit Mihaela Rădulescu după pierderea lui Felix... Vedeta a rupt tăcerea despre gestul familiei sportivului care a lăsat-o singură în cele mai grele momente!
Tvmania.ro
Ce a pățit Mihaela Rădulescu după pierderea lui Felix... Vedeta a rupt tăcerea despre gestul familiei sportivului care a lăsat-o singură în cele mai grele momente!

Alte știri

Cine este Răzvan Ionescu, generalul care conduce interimar SRI de aproape trei ani. Președintele Nicușor Dan nu a găsit încă șef civil pentru instituție
Exclusiv
Știri România 07:00
Cine este Răzvan Ionescu, generalul care conduce interimar SRI de aproape trei ani. Președintele Nicușor Dan nu a găsit încă șef civil pentru instituție
Investiție de 1,6 miliarde de lei în execuție record: cum arată șantierul A7 pe tronsonul Bacău - Pașcani în aprilie 2026
Știri România 06:15
Investiție de 1,6 miliarde de lei în execuție record: cum arată șantierul A7 pe tronsonul Bacău – Pașcani în aprilie 2026
Parteneri
Margarita Simonian, propagandista lui Putin, își pregătește locul de veci în apropierea casei. Urna cu cenușa soțului, păstrată lângă pat
Adevarul.ro
Margarita Simonian, propagandista lui Putin, își pregătește locul de veci în apropierea casei. Urna cu cenușa soțului, păstrată lângă pat
Cea mai amuzantă declarație după U Cluj – U Craiova 4-0: „Nu mă gândesc nici măcar la toarta trofeului”
Fanatik.ro
Cea mai amuzantă declarație după U Cluj – U Craiova 4-0: „Nu mă gândesc nici măcar la toarta trofeului”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Monden

Pavel Stratan, totul despre relația cu ginerele său, Edward Sanda. Ce spune despre rolul de bunic
Stiri Mondene 13 apr.
Pavel Stratan, totul despre relația cu ginerele său, Edward Sanda. Ce spune despre rolul de bunic
Pepe a devenit tătic a patra oară. Yasmine Pascu a născut o fetiță perfect sănătoasă
Stiri Mondene 13 apr.
Pepe a devenit tătic a patra oară. Yasmine Pascu a născut o fetiță perfect sănătoasă
Parteneri
Anisia Gafton este însărcinată! Mesajul plin de umor al actriței și imaginea cu ecografia care i-a cucerit pe fani: „Am devenit un ou Kinder!”
TVMania.ro
Anisia Gafton este însărcinată! Mesajul plin de umor al actriței și imaginea cu ecografia care i-a cucerit pe fani: „Am devenit un ou Kinder!”
Criza kerosenului scumpeşte vacanţele. Agențiile de turism introduc taxe suplimentare
ObservatorNews.ro
Criza kerosenului scumpeşte vacanţele. Agențiile de turism introduc taxe suplimentare
Când se spală rufele după Paște în Săptămâna Luminată. Asta trebuie să știe orice bun creștin! Din păcate, mulți greșesc
Libertateapentrufemei.ro
Când se spală rufele după Paște în Săptămâna Luminată. Asta trebuie să știe orice bun creștin! Din păcate, mulți greșesc
Parteneri
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
GSP.ro
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Cum a reușit Belgia să convingă 3.000 de tineri și tinere de 17 ani să se înroleze în armată
Mediafax.ro
Cum a reușit Belgia să convingă 3.000 de tineri și tinere de 17 ani să se înroleze în armată
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
StirileKanalD.ro
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Redactia.ro
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
O mașină s-a răstunat pe calea ferată după ce s-a izbit violent de un alt autoturism, în Vâlcea. O persoană a fost resuscitată la fața locului
KanalD.ro
O mașină s-a răstunat pe calea ferată după ce s-a izbit violent de un alt autoturism, în Vâlcea. O persoană a fost resuscitată la fața locului

Politic

Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Politică 12 apr.
Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Răzvan Lucescu, solicitare secretă în numele tatălui său. Cum i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu, solicitare secretă în numele tatălui său. Cum i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit