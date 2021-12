Mă uit la cum vorbește un deputat de la AUR și regret că Nae Cațavencu nu a ajuns deputat

Ciprian Ciubuc participa la un protest organizat de 30 de parlamentari AUR in fata ministerului Energiei din Bucuresti, pentru a cere ministrului Virgil Popescu sa intervina urgent in deblocarea carbunelui din Portul Constanta si pentru repornirea Termocentralei Mintia si plata drepturilor restante pentru minerii inchisi in Mina Crucea (Suceava), luni, 23 martie 2021. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.