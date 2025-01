RADAr CULTURAL. Shakespeare’s Breaking News

Ar putea constata însă că ideile fundamentale nu s-au schimbat. De pildă, definiţia puterii tot nu are ca gen proxim fericirea.

Shakespeare rămâne mai proaspăt decât orice breaking news. Ne poate oferi cele mai noi informaţii despre cele mai vechi meserii din lume, mereu actuale.

Nimeni, ce-i drept, nu şi-ar mai da astăzi, la ananghie, „regatul” pe un cal, nici chiar pe o mie de cai-putere.

Altminteri, există un spectacol al puterii ca măreţie, luxuriant ilustrat în toate artele, dintotdeauna.

Imaginea iconică a forţei şi măreţiei rămâne, de peste două secole, opera pictorului neoclasic Jacques-Louis David, portretul ecvestru al lui Napoleon traversând Alpii. Tabloul posedă toate poncifurile simbolice. Fiecare detaliu respiră grandoare.

TEATRUL ABSURD AL PUTERII. De un realism brutal atunci când se cucereşte ca şi atunci când se pierde, puterea are şi ea uneori o teatralitate absurdă. Simbolul sculptural al acestei teatralităţi absurde este Armata de Teracotă. Peste 8.000 de soldaţi în mărime naturală, 670 de cai și 130 de care de luptă, toate menite să îl apere în moarte pe Qin Shi Huang, primul împărat al Chinei (secolul III, înaintea erei noastre). Această oaste ornamentală – o superstiţie mult prea costisitoare ca să îţi vină să zâmbeşti – are ceva deopotrivă patetic şi sinistru:

RAMIN DJAWADI, VIBRAŢIA „TRONURILOR”. O parabolă epică despre înţelepciune şi nebunie, despre mărire şi decădere este serialul american „Urzeala tronurilor”. Ingredientele puterii sunt sublimate în muzica semnată de compozitorul Ramin Djawadi. Coloana sonoră, multiplu premiată, este considerată o capodoperă a genului. Muzica nu doar că însoţeşte scenele de confruntare între personaje, dar conturează puternic caracterele, le subliniază personalitatea în ţesătura de teme recurente. Discipol al lui Hans Zimmer, din care împrumută acorduri, Djawati reuşeşte performanţa ca, în partiturile sale pentru Game of Thrones, să aşeze cu patos pe portativ onoare, loialitate, răzbunare, ură, iubire…

GRAŢIE ȘI FORŢĂ. Puterea transpusă în dans respiră graţie şi forţă. Unul dintre cele mai cunoscute exemple: baletul „Pasărea de foc”, pe muzica lui Igor Stravinski, în coregrafia lui Maurice Bejart, avându-l ca protagonist pe Jorge Donn. În viziunea lui Béjart, dominaţia asupra oamenilor i-o conferă Păsării faptul că renaşte din propria cenuşă. Cu un singur tril, vindecă orice suferinţă şi redă orbilor vederea. Acei orbi văzători din patria Păsării Phoenix, Persia, ţara de unde provine tatăl lui Ramin Djawadi.

FRAGILITAEA PUTERII. Teatrul independent Geneza Art din Chişinău aniversează 15 ani de existenţă. Mă folosesc de prilej, în primul rând pentru a omagia curajul ca, atunci când avem mai multe opţiuni, să alegem cultura. Geneza Art este un teatru de repertoriu, întru nimic mai prejos decât oricare altul din Europa. În superproducţia „Surorile Boleyn” şi „Elisabeta”, în regia Danielei Burlaca, am rolul Catherinei de Aragon, prima soţie a lui Henric al VIII-lea. O experienţă inedită pentru mine, care n-am mai fost regină. Şi n-am mai coborât niciodată atât de adânc în timp, până în secolul al XVI-lea. Am căutat să-i identific tipul de putere şi mecanismul prin care şi-o proiecta. Am descoperit un filon de sensibilitate, pe care am filtrat-o prin tăcere. Am descoperit o uriaşă forţă, aceea de a îndura. În spatele vulcanului de autoritate care îşi vărsa lava stă o femeie ghemuită în singurătatea ei, cu o urzeală de trăiri reprimate de exigenţele rangului. Cum să sparg un zid de cinci veacuri şi să o aduc de la Curtea Angliei în secolul XXI? I-am folosit adevărul ca vehicul, să pot pune în evidenţă frumuseţea dramatică a ceea ce s-ar putea numi fragilitatea puterii.

TIKTALK. SUPERPOWERS. Ce este puterea pentru generaţiile TikTok? O spune acest cântec care are aproape un milion de vizualizări. Dacă atât de mulţi sunt de acord că puterea supremă este aceea de a fi om, nu e totul pierdut.

