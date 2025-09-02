Guvernarea Bolojan le subminează pe toate, având ca efect, nu reașezarea finanțelor publice (pe care tot ei au dat-o de gard), ci reducerea dramatică a potențialului pe termen lung de creștere a economiei României.

Le-au atacat pe toate, în dauna interesului general al populației:

Strada: tăierea fondurilor pentru infrastructură PNRR, program gândit încă de la început pentru „cioacele” lor, contribuie la pierderea a zeci de mii de locuri de muncă, șomaj pe termen lung și emigrarea lucrătorilor din sectorul construcțiilor, calificați. Nu cred că sunt singurul care consideră că guvernarea Bolojan a ales „sifonarea” banilor de investiții – nu fonduri gratis din PNRR, ci fonduri cu dobânzi usturătoare, eventual. Singurul efect cert (în opinia mea): un nou val de români muncitori în Spania, Italia sau Austria, de cam un milion de români (un sfert din forța de muncă fiscalizată din România). Și fără contribuții, și fără creșterea numărului de salariați, cu favorizarea în continuare pe care o face persistent guvernarea Bolojan a economiei negre, o certitudine pentru triplarea pensiilor magistraților (și nu numai), într-o singură monedă, din păcate, nu de rezervă: moneda Monopoly.

așa cum scriam în urmă cu nu prea mult timp, bugetul pentru sănătate este prea mic nu din pricina salariilor medicilor, ci pentru că întocmai ca la ASF (cazurile City Insurance și Euroins), nu există suficienți bani și pentru „sifonare” și pentru funcționare optimă a sistemului. Au ales – sifonarea! Ordinea publică: atacarea acum a sistemului de justiție, nu face să îmi confirme decât o singură părere: sunt atacați magistrații (fie ei procurori sau judecători) care manifestă o oarecare libertate, logică, și bun simț. Magistrații „de protocol” (cei care luam decizii pe plicuri galbene de la SRI) sunt deja la pensii de 5.000 de euro, pe care nu le ating nici cu un fir de păr.

Îmi expun doar o părere: administrația de acum este fix ca pe vremea lui Boc (cel care a prelungit căderea economiei românești timp de aproape patru ani în precedenta criză): de la președinte în jos, în formație completă, sunt dirijați. De cine?

Eu aș putea să îmi expun opinia că sunt dirijați de urmașii fostei Securități (opinie fundamentată pe propunerile „ireale” pentru șefia SRI și SIE făcute de Nicușor). Mai exact, dirijați de responsabilii cu „aportul valutar special” din DIE, de dinainte de 1989.

Toate declarațiile liderilor globali mie îmi formează opinia că, pe plan intern, decizia este „capturată”. Nu mai au nicio piedică: asumarea răspunderii de către un premier președinte de partid care a obținut doar 14% în alegeri?

Schimbarea întregii legislații fiscale a României (în sensul decapitalizării economiei românești) prin asumarea răspunderii de același premier? Ce ne spune asta? Ne spune că România este lăsat în derivă de toate cele trei poluri care refac noua ordine globală internațională.

Toate aceste „politici” și „asumări” mie îmi creează opinia că Nicușor (autodeclarat „antisistem”) și iubiții lui de la PSD și PNL, vor să decupleze definitiv România de la Uniunea Europeană, așa cum au decuplat-o pe termen nelimitat de la aderarea la zona euro (dobânzile mici, costurile reduse, beneficii de competitivitate).

În citirea mea, nici Statele Unite ale Americii, nici celelalte puteri globale nu mai văd Uniunea Europeană ca un actor. Uniunea Europeană se va rezuma la Franța, Italia și Germania.

Ce poate face populația României împotriva administratorilor care decapitalizează economia din interior?

Magistrații au acționat deja, prin măsurile anunțate. Este rândul profesorilor.

În opinia mea, profesorii au dreptul la grevă, având în vedere că nu pot fi discriminați constituțional față de instanțe.

Și, tot în opinia mea, este mai bine ca anul școlar să înceapă cu câteva zile întârziere, pentru a-i băga mințile în cap premierului „delulu” care vine cu „solulu”. Profesorii au dreptul să știe ce va urma, alternativa fiind să înceapă anul școlar și să existe o incertitudine continuă.

Profesorii, în opinia mea, sunt cei care pot reprezenta „trăgaciul” în ceea ce privește riposta față de decapitalizarea economiei românești, pe termen lung și definitiv, decapitalizare ale cărei semințe le pun, chiar acum, Bolojenii.

