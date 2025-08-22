Beneficiile acestor achiziții pentru activitatea UBB urmează să se arate. Ce se vede acum e că banii Educației au scăpat de datorii două companii HoReCa la strâmtoare și au umflat portofoliul constructorilor care fac afaceri numai cu statul. Prețul de transformare a unuia dintre hoteluri a fost aproape cât prețul lui de achiziție. Dacă iei un apartament cu un preț, la „valoarea de piață” și mai dai încă pe atât ca să îl renovezi, e greu de spus dacă ai făcut o investiție bună.

„Un prim mandat de succes”

Daniel David, actualul ministru al educației, a fost ales rector al Universității Babeș-Bolyai în martie 2020, pentru un mandat de 4 ani.

În februarie anul trecut, David a fost reales în această funcție, fiind și singurul candidat, „ceea ce îmi arată că primul mandat a fost unul de succes, apreciat de comunitatea academică”, a comentat el, într-un comunicat al Universității. După ce a fost numit în fruntea Ministerului Educației, David s-a autosuspendat din funcția de rector.

Daniel David, actualul ministru al educației, a fost reales rector al Universității Babeș-Bolyai anul trecut

Ca șef la UBB, David s-a remarcat, printre altele, și prin achiziționarea celor două hoteluri, de la oameni de afaceri apropiați de zona politică clujeană, într-o perioadă când industria hotelieră resimțea efectele restricțiilor impuse de pandemie. Hotelul Opera Plaza a costat 9,5 milioane de euro, iar Hotelul Onix, 4,6 milioane de euro. Valoarea de piață a celor două obiective a fost stabilită de un expert evaluator, care este și cadru didactic asociat la UBB.

De transformarea acestor hoteluri în spații pentru facultăți din cadrul UBB s-au ocupat și se ocupă firme clujene abonate la comenzi pe bani publici. Pentru că, să fim realiști, de ce ar avea universitățile de stat altă soartă și întrebuințare decât spitalele de stat?

Proiectul de transformare a Opera Plaza a costat în jur de 8,2 milioane de euro, fonduri bugetare, conform SEAP. Costul inițial era mai mic, de 4,8 milioane de euro, dar la contract au fost adăugate acte adiționale.

Proiectul de transformare a Hotelului Onix, care e în derulare, costă, deocamdată, 456.000 de euro. În total, cele două obiective imobiliare au scos peste 22,8 milioane de euro de la bugetul Educației.

Patentul Clujana: ajutor de stat pentru stat

Rețeta – să oferi ajutor de stat mascat sub forma unor achiziții cu o utilitate discutabilă unor companii cu probleme financiare – nu e nouă. În 2002, de exemplu, a existat, de la nivelul administrației centrale, o tentativă de a achita o parte din datoriile fabricii de pantofi Clujana cu banii de la UBB. Întreprinderea se afla sub controlul Agenției pentru Valorificarea Activelor Bancare (devenită AVAS).

Astfel, Guvernul Adrian Năstase a emis în iulie 2002 H.G. nr. 731/2002, privind „trecerea cu plată” a unei clădiri din patrimoniul Clujana în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, pentru Universitatea Babeș-Bolyai. Era vorba despre un imobil din strada Einstein, nr. 14, iar prețul fixat prin H.G. era de 362.664 de dolari (în jur de un sfert de milion de euro, la cursul de azi). Hotărârea a fost abrogată, în octombrie același an (H.G. nr. 1.166/2002).

Ajutorul de stat a fost acordat prin alt minister, cel de Interne, care a primit, prin H.G. nr.339/2002, contra sumei de 590.000 de dolari, o clădire a Clujana din Piața 1 Mai.

Fabrica de încălțăminte a fost gestionată de AVAS, apoi cumpărată și falimentată de Consiliul Județean Cluj. Hotelurile, în schimb, sunt afaceri private. Și din felul în care sunt direcționați banii publici spre a revigora, de data asta, antreprenoriate particulare, nu de stat, putem deduce de unde și până unde a evoluat originalul, dar previzibilul capitalism românesc.

Un milionar clujean cu moșie de la universitate

Pentru familia Buzoianu din Cluj, achiziționarea fostei clădiri de birouri a fabricii de dulciuri Feleacul a reprezentat o afacere de succes. Pentru că investiția și-a dublat valoarea, cu sprijinul „declarației pe proprie răspundere” a lui Daniel David și cu generosul concurs al Guvernului Cîțu.

Cine sunt membrii familiei Buzoianu? Octavian Buzoianu este unul dintre cei mai vechi milionari ai Clujului. La începutul anilor ‘90, s-a remarcat ca director general la Ursus, în perioada în care fabrica de bere a fost privatizată. Baza averii lui au reprezentat-o achizițiile din timpul „privatizărilor strategice”, când puteai cumpăra întreprinderi la prețul datoriilor pe care le aveau acestea către furnizori, către stat sau către bănci.

Octavian Buzoianu a fost consilier local în Cluj-Napoca între 1998 și 2002, din partea Alianței pentru România, conduse de Teodor Meleșcanu. A candidat la funcția de primar al municipiului în 2016, în numele unei alianțe PSD-PNȚCD-ALDE-UNPPR. Soția lui, Anca Dana Buzoianu, este rectorul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj.

Copreședintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu și candidatul la Primăria Cluj-Napoca Octavian Buzoianu, în 2016.

Fratele lui Octavian, Călin Buzoianu, este implicat ca acționar și administrator în firmele familiei.

Una dintre aceste firme, Modern Farm SRL, a fost dată în judecată de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj. Motivul litigiului: 1.000 de hectare de teren, aflate în proprietatea Universității, dar exploatate de compania familiei Buzoianu din 2006, în baza unui contract de asociere în participațiune. Periplul speței prin tribunale durează din 2016. Între timp, frații Buzoianu dezvoltă un proiect imobiliar pe terenul respectiv, conform Economica.net.

Cum a ajuns fabrica de bomboane hotel de cinci stele

În general, cam toate proiectele de afaceri ale familiei Buzoianu au virat spre sectorul imobiliar. În 2002, Octavian Buzoianu a devenit acționar majoritar al SC Feleacul SA, după ce acțiunile fabricii au fost scoase la licitație de bancă.

Fostul proprietar al producătorului de dulciuri era Florian Haus, o firmă controlată de sirianul Omar Hayssam. „Am cumpărat, practic, un faliment”, a comentat retrospectiv Octavian Buzoianu în 2022, pentru Știri de Cluj Live.

În 2002, afaceristul era director la Ursus, de aceea de administrarea Feleacul s-a ocupat fratele Călin. Producția a fost mutată la Jucu, în 2007, apoi la Sibiu. Numele firmei a fost schimbat în SC Felinvest SA.

Călin Buzoianu. Foto: Facebook

Pe locul platformei fostei fabrici, la adresa str. Henri Barbusse, nr. 44-46, Cluj-Napoca, au fost ridicate un ansamblu rezidențial și clădiri de birouri, sub denumirea de Cluj Business Center. Ca administrator al SC Felinvest SA, apare în prezent fiul lui Octavian, Vlad Bogdan Buzoianu, conform Termene.ro.

Cluj Business Center. Foto: Facebook

Clădirea administrativă a fostei fabrici Feleacul, situată în strada General Traian Moșoiu, nr. 10-12, Cluj-Napoca, a fost transformată într-un hotel, Opera Plaza. De proiect s-a ocupat firma SC Hold Invest SRL, fostă Hold Comerț, înființată în anul 1994. Asociat unic la această companie este Călin Buzoianu.

Pe 24 martie 2004, Consiliul Local Cluj-Napoca aprobă „Planul Urbanistic de Detaliu pentru Complex Hotelier Str. General Traian Moșoiu, nr. 12-14, beneficiar: Hold Comerț SRL, prin care se reglementează realizarea unei dotări hoteliere de patru stele, cu dotările anexe și conexe specifice, prin amenajare și construire în incinta fostei fabrici Feleacul”.

De fapt, adresa corectă a proiectului este strada General Traian Moșoiu, 10-12. La numărul 14, pe respectiva stradă, se află o clădire cu un nivel, în care funcționează birouri de notar și magazine.

Pe 8 noiembrie 2007, Consiliul Local Cluj aprobă avizul Comisiei de urbanism pentru „acoperire terasă și extindere piscină la complex hotelier str. Traian Moșoiu, nr. 10-12” (avizul nr. 90864/9382).

Cu 50 de camere, două apartamente, sală de conferințe, restaurant și parcare subterană, Opera Plaza a fost deschis în iulie 2006 și a avut cinci stele, nu patru, cum consemnau documentele din administrația publică locală. În 2009, Anca Popovici, directorul de marketing al hotelului, declara pentru Ziarul Financiar că investiția totală a familiei Buzoianu fost de 4,5 milioane de euro.

Hotel Opera Plaza. Foto: Facebook

O afacere cu datorii de 8,8 milioane de euro

În 2010, conform Termene.ro, Hold Invest înregistra datorii de 7,8 milioane de euro, la o cifră de afaceri de aproximativ 6,5 milioane de euro.

Nivelul datoriilor a rămas constant, cu mici fluctuații, până în 2021, când a scăzut la 2,8 milioane de euro. Profitul net al societății care deținea Opera Plaza a fost de ordinul zecilor de mii de euro anual, cu excepția anilor 2011, când a atins suma de 500.000 de euro, și 2012, cu profit net de 2,5 milioane de euro.

În anul 2021, când Universitatea Babeș-Bolyai a achiziționat Hotelul Opera Plaza, acesta mergea din rău în mai rău. Cifra de afaceri scăzuse de 2,5 ori în 2020. Dar și înainte de pandemie, în 2018, datoriile totale ale Hold Invest ajunseseră la aproximativ 8,8 milioane de euro. Pe scurt, „primul hotel de cinci stele din Cluj-Napoca”, așa cum îl prezentau patronii săi, devenise, cel puțin în acte, un proiect neperformant.

Ajutor de la stat la privat: Guvernul Cîțu aprobă cumpărarea hotelului

Decizia UBB de a cumpăra Opera Plaza a salvat miraculos situația financiară a companiei controlate de Călin Buzoianu. Rectorul Daniel David a acționat ca un „business angel”, cu viziunile lui despre creșterea exponențială a numărului de studenți.

În iunie 2021, pe site-ul Ministerului Educației apare proiectul de Hotărâre de Guvern privind „necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziției imobilului situat în strada General Traian Moșoiu, nr. 10-12, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, în vederea amenajării unor spații pentru activități didactice și administrative destinate Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca”.

Pe 30 iunie este publicată în Monitorul Oficial H.G. nr. 714/2021, prin care era aprobată cumpărarea Opera Plaza. Hotărârea este semnată de premierul de la acea dată, liberalul Florin Cîțu, de ministrul educației Sorin Cîmpeanu și de ministrul finanțelor, același cu actualul, Alexandru Nazare.

Potrivit Legii 500 din 2002, privind finanțele publice, art. 42 (în forma consolidată în 2020 și valabilă la momentul achiziției Opera Plaza), investițiile noi care depășesc 40 de milioane de lei (în jur de 8 milioane de euro) trebuie aprobate de Guvern, iar cele între 7 milioane de lei și 40 de milioane de lei, de ordonatorii principali de credite (Ministerul Educației, în cazul UBB).

Numărul de studenți la Drept scăzuse, nu crescuse

Daniel David susținea că e vorba de mai mult decât de o investiție, e vorba de „o nevoie stringentă”. „Sunt câteva facultăți, Comunicare, Psihologie, Mate-Info, unde avem cu cel puţin 25 la sută mai mulţi studenți față de acum zece ani, așa că am cumpărat noi clădiri dintr-o nevoie stringentă, nu ca investiție, cum, de altfel, fac universități din străinătate, în special private”, explica rectorul, citat de Europa Liberă.

Opera Plaza a fost achiziționat explicit pentru Facultatea de Drept din cadrul UBB. „În vederea amenajării unor spații pentru activități didactice și administrative destinate Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca”, prevede textul legii.

Numărul de studenți la Drept de la UBB însă scăzuse în 2021, după cum consemnează site-ul oficial al Ministerului Educației.

Astfel, dacă în anii universitari 2017-2018 și 2018-2019, numărul maxim de studenți ce puteau fi școlarizați la Facultatea de Drept de la UBB era de 300, în anii următori, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, numărul scade la 280, potrivit anexelor din H.G.-urile pentru reglementarea învățământului superior.

În 2023-2024, numărul maxim de studenți la Drept în cadrul UBB a crescut la 550, la învățământ cu frecvență, plus 150 la forma de învățământ la distanță. Asta este cifra de școlarizare și în prezent, după cum arată și site-ul oficial al UBB.

Așadar, numărul de studenți la Drept a crescut după achiziționarea hotelului de la familia Buzoianu, nu înainte. Iar creșterea, după cum atestă și statisticile UBB, se referă la locurile cu taxă.

Cum a motivat UBB achiziția în nota de fundamentare

Argumentul „exploziei” numărului de studenți nu funcționează în cazul Facultății de Drept din cadrul UBB. Funcționează pentru alte facultăți, de pildă, cea de Psihologie, unde are catedră ministrul David. „Psihologia se va extinde în clădirea eliberată de Facultatea de Drept pe strada Avram Iancu”, anunța rectorul autosuspendat, în aprilie anul acesta, potrivit tribunainvatamantului.ro.

Cauza, adică asigurarea unor spații suficiente, adecvate, moderne pentru educație, este indiscutabil una bună. Felul în care este apărată ea de decidenții din instituțiile publice riscă să o compromită.

Aceste explicații date public de Daniel David, cum că, de fapt, Psihologia nu mai încape în sediu, nu apar în Nota de fundamentare a legii prin care Guvernul Cîțu a aprobat cumpărarea Opera Plaza.

În Nota de fundamentare, publicată pe legislatie.just.ro, ca motive pentru achiziție sunt indicate lipsa unui amfiteatru pentru studenții de anul I de la Drept, spațiu prea mic și cu igrasie pentru bibliotecă și lipsa unor „spații adecvate” pentru cadre didactice și doctoranzi. Prin urmare, toată Facultatea de Drept, nu doar anul I, biblioteca sau birourile, a fost mutată în hotel. Nimic despre Psihologie, despre nevoile studenților acestei facultăți:

Facultatea de Drept nu dispune de un amfiteatru care să permită desfășurarea activităților de predare pentru studenții de anul I, cursurile desfășurându-se în sediul Facultății de Chimie, situat într-o altă locație. În plus, spațiul alocat bibliotecii este insuficient și impropriu din cauza umidității ridicate care favorizează deteriorarea lucrărilor, iar cadrele didactice și doctoranzii nu au la dispoziție spații adecvate care să le permită desfășurarea activității în condiții optime”. – Notă de fundamentare H.G. 714/2021

Extras din nota de fundamentare

Evaluatorul e cadru didactic asociat la UBB

În Notă, conducerea UBB menționează că, „în vederea asigurării unor spații adecvate care să asigure funcționarea optimă a activității Facultății de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a identificat imobilul situat în strada G-ral Traian Moșoiu, nr. 10-12, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, înscris în Cartea funciară nr. 261566 Cluj-Napoca, aflat în proprietatea Hold Invest – S.R.L., denumit Hotel Opera Plaza, compus din teren în suprafață de 2.388 mp și un corp de clădire cu suprafața construită de 1.743 mp și suprafața desfășurată de 7.447,64 mp”.

Pentru a avea o estimare despre cât costă o astfel de clădire, Universitatea a apelat la serviciile lui Alexandru Gliga, evaluator ANEVAR și cadru didactic asociat la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB: „Din raportul de evaluare, întocmit de domnul Alexandru Gliga, expert evaluator autorizat, a reieșit valoarea de piață a imobilului de 8.900.000 de euro, respectiv 43.369.700 de lei, fără TVA”.

Comisia desemnată de rectoratul UBB să se ocupe de negocierile cu Hold Invest SRL a obținut prețul de 40 de milioane de lei, plus TVA (47,6 milioane de lei cu TVA inclusă – echivalentul a 9,52 de milioane de euro), „preț care este mai mic decât valoarea de piață a imobilului, stabilită prin raportul de evaluare”. Dar asta nu e neapărat o împlinire, întrucât nu vorbim despre un raport de evaluare realizat de un expert independent.

Rectorul dă declarație pe proprie răspundere

Rezultatul negocierilor cu Buzoianu a fost validat de Consiliul de Administrație al UBB prin Hotărârea nr. 2.250/2021. Apoi de Senatul UBB, prin Hotărârea nr. 31/2021.

„Toate operațiunile aferente achiziționării imobilului (…), respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata aferentă, se implementează în condiții de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, pe răspunderea exclusivă a ordonatorului de credite al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, așa cum rezultă din declarația pe propria răspundere a domnului Daniel David, rector”.

Daniel David. Foto: Facebook

Problema cu Opera Plaza era că hotelul era dublu ipotecat și avea interdicție de vânzare: „Asupra imobilului este notată o interdicție de înstrăinare, grevare cu sarcini, închiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare și sunt intabulate două drepturi de ipotecă, în valoare de 16.944.000 de lei, respectiv 3.800.000 de lei și celelalte obligații de plată aferente creditelor în favoarea CEC Bank S.A.”.

UBB vine cu soluția de a plăti întâi o tranșă de 18.520.000 de lei, „astfel încât să ofere posibilitatea vânzătorului să achite prețul ipotecilor în termenul de o zi lucrătoare de la data încasării acesteia”. Iar abia după ce imobilul este eliberat de ipoteci să fie achitată tranșa a doua. Banca e de acord, iar Călin Buzoianu, patronul Hold Invest, se angajează la notar să acopere restul sumei necesare pentru stingerea ipotecilor.

Practic, tranzacția Opera Plaza a avut două episoade: achitarea datoriilor unui privat de către o universitate de stat și abia apoi cumpărarea unui hotel. Iar aceste episoade au fost legate între ele de două hârtii cu angajamente pe persoană fizică: declarația pe proprie răspundere a rectorului și de o promisiune a patronului Buzoianu făcută la un notar ales de el. Pe baza acestor hârtii, Guvernul Cîțu a aprobat cheltuirea a 9,5 milioane de euro.

Restructurarea hotelului a costat aproape cât hotelul

Un scurt paragraf din Nota de fundamentare anunța că, potrivit expertului tehnic Petre Rus, „refuncționalizarea clădirii din hotel în clădire pentru activități didactice este posibilă fără să fie necesare intervenții structurale”. În ciuda acestei evaluări optimiste, UBB a cheltuit încă 41 de milioane de lei (în jur de 8,2 milioane de euro), conform SEAP, pentru „refuncționalizare”.

„Restructurare, reabilitare, modificări interioare și schimbare de destinație corp C2 din hotel în spații de învățământ (inclusiv dotări) – Clădire Faculatea de Drept – str. T. Moșoiu, nr.10-12, Cluj-Napoca”, se arată în descrierea licitației lansate de UBB în decembrie 2022 (anunț CN 1050753). În aprilie anul acesta, ministrul David a participat la inaugurarea noului sediu al Facultății de Drept.

Contractul a fost atribuit firmei Axial Construct Invest SRL, o firmă cu sediul în Cluj-Napoca, înființată în 2011. Conform termene.ro, compania îl are drept asociat unic și administrator pe Florin Adrian Mercean. Din februarie 2019 până în prezent, adică în șase ani și ceva, Axial Construct Invest SRL a câștigat 23 de licitații pe bani publici în valoare totală de 97,2 milioane de euro.

Contractele sunt cu Primăria Cluj-Napoca, Compania Națională de Investiții, UBB, Agenția Națională pentru Locuințe și Institutul Inimii din Cluj. În iunie, firma lui Mercean a primit încă un contract de la Universitatea Babeș-Bolyai, în valoare de 2,2 milioane de euro, pentru reabilitarea stațiunii de cercetare Arcalia.

În dreptul firmei lui Mercean apar și patru achiziții directe, două de la UBB și două de la Academia Română – filiala Cluj, pentru lucrări de renovări și reparații generale.

Extras din nota de fundamentare Hotel Onix

Aprobările de la minister și de la Senat – un mister

Achiziționarea Hotelului Onix de către UBB a presupus o cheltuială mai modestă, de 4,6 milioane de euro, fără TVA, potrivit documentelor publicate pe site-ul oficial al Universității. Tranzacția a fost anunțată în februarie 2022 și, fiind sub valoarea de 8 milioane de euro, a avut nevoie doar de aprobarea ordonatorului principal de credite, Ministerul Educației.

Hotel Onix. Foto: hotelonix.ro

Libertatea a solicitat de la minister o copie a documentului prin care își exprimă acordul pentru achiziționarea Hotelului Onix, dar nu a primit, deocamdată, răspuns.

Consiliul de Administrație al UBB a decis achiziționarea Hotelului Onix pe 8 noiembrie 2021 (hotărârea nr. 14608/2021). Achiziția e destinată, în principal, Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul UBB și, parțial, Facultății de Sociologie și Asistență Socială.

Pe site-ul UBB apare că hotărârea aprobată de CA și semnată de rectorul Daniel David așteaptă încă să fie validată de Senatul UBB.

Extras din hotărârea privind achiziționarea Hotelului Onix semnată de rectorul Daniel David

Cumpărături de la un fost șef PSD Cluj

Hotelul Onix, situat pe strada Septimiu Albini, nr. 12, din Cluj-Napoca, era proprietatea firmei AB Onix Hotel SRL. Conform termene.ro, această companie îl are ca asociat unic pe Augustin Baciu, fost șef al PSD Cluj.

Ca administratori apar Augustin Baciu și Tulia Baciu, soția lui. În momentul când UBB a decis să cumpere clădirea de la familia Baciu, AB Onix Hotel SRL înregistra datorii de aproximativ 600.000 de euro. Cifra de afaceri scăzuse de la 600.000 de euro, în 2019, la 300.000 de euro, în 2021, an care, judecând după graficele termene.ro, a fost cel mai prost din toată istoria firmei.

Familia Baciu încerca de mai mulți ani să vândă și acest hotel, și un altul într-o zonă turistică din Apuseni, dar fără succes. În acest context, a apărut oferta de la UBB, cu semnătura rectorului David.

Augustin Baciu. Foto: Facebook

Evaluatorul Gliga a dat prețul și la Hotelul Onix

Cum a fost evaluat prețul Hotelului Onix, care are un corp cotat la 3 stele și un corp cotat la 4 stele, cu 64 de camere în total?

În martie 2021, UBB cumpăra, prin achiziție directă, offline, servicii de evaluare pentru un imobil din strada Fântânele și pentru un imobil de pe strada Septimiu Albini, contra sumei de 2.800 de euro. Contractul a fost atribuit firmei Napoca Business SRL, care îi are ca asociați și administratori pe Alexandru Gliga, cel care a evaluat și Hotelul Opera Plaza, și pe Adina Magda Domide.

Aceeași firmă a primit și în mai 2021 o comandă de la UBB, în valoare de 500 de euro, tot pentru „evaluare imobil din strada Septimiu Albini”.

Napoca Business SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, a avut 15 contracte, în total, cu UBB, în valoare totală de aproximativ 55.000 de euro, potrivit sicap.ai. Toate aceste achiziții vizează servicii de consultanță în domeniul evaluării.

Libertatea l-a contactat în scris pe Alexandru Gliga, dar acesta nu a răspuns, deocamdată, întrebărilor adresate de ziar, despre relația sa de afaceri cu UBB.

Planuri verificate de o firmă dată în judecată de Prefectura Constanța

În martie 2025, UBB a atribuit direct un contract de 720 de euro, pentru verificarea documentației tehnice, în vederea „lucrărilor de extindere, restructurare și refuncționalizare” a Hotelului Onix. Contractul a fost încredințat unei firme din Constanța, Evo Project Design, deținută de Ionuț Sergiu Oance.

Cu 41 de achiziții publice obținute, societatea lui Oance se numără printre entitățile date în judecată de Prefectura Constanța, în iunie 2024, pentru anularea unor autorizații de construcție din Mamaia Sat și Mamaia Nord (dosarul nr. 4115/118/2024 pe rolul Tribunalului Constanța).

Pentru lucrările la Hotelul Onix, licitația a fost lansată în februarie anul acesta și a fost câștigată de asocierea Kompas Build AG, SC Devize&Info, SC Electrotrust SRL.

Valoarea inițială a contractului este de 2,3 milioane de lei (în jur de 460.000 de euro). Dar nu e exclus ca aceasta să se modifice, așa cum s-a întâmplat în cazul contractului de lucrări la Opera Plaza, unde costul de pornire al lucrărilor a crescut cu 3,3 milioane de euro.

Proiectul de care se ocupă asocierea de trei firme se referă la „schimbare de destinație în spații de învățământ, cercetare și inovare, modificări interioare, consolidare, refațadizare, modificare geometrie acoperiș la corpul C2, amenajări interioare – SUBSOL”, potrivit anunțului din SEAP.

Asocierea câștigătoare – expertă în contracte pe bani publici

Kompas Build AG, din Cluj, a fost înființată în mai 2021, conform termene.ro, și îl are drept asociat unic și administrator pe Teodor Remus Bodea. În relativ scurta sa existență, această firmă a câștigat 28 de licitații pe bani publici, în valoare totală de 9,8 milioane de euro, după cum arată datele din SEAP. Contractele au fost cu ROMATSA, Institutul Oncologic din Cluj, Universitatea de Medicină și Universitatea Tehnică din Cluj.

Termene.ro îl arată pe Bodea ca asociat și în Rebo Cons AG SRL, din Cluj-Napoca, firmă care are la activ 4 achiziții directe, în valoare de 175.000 de euro, toate de la Universitatea Tehnică din Cluj, și 9 licitații publice, în valoare totală de 1,9 milioane de euro. Printre contractanți se numără UMF Cluj-Napoca, DGASPC Cluj și Unitatea Militară 02032, Cluj-Napoca.

SC Devize&Info SRL, înființată în 2016, este deținută de Corneliu Valeriu Turcanu și a obținut contracte cu instituții publice în urma a 41 de licitații și 29 de achiziții directe.

SC Electrotrust SRL, din comuna bistrițeană Rebrișoara, are 20 de ani vechime, iar acționarul unic este Nicolae Scurtu. În total, firma are în portofoliu 127 de achiziții directe și o singură licitație câștigată, cea pentru „refuncționalizarea” Hotelului Onix.

Epilog cu imobiliare în Italia

Familia Baciu n-a dezvăluit cum a folosit banii încasați din vânzarea Hotelului Onix. Avocatul celor doi soți, Mihai Lăpușan, a comentat pentru clujust.ro că tranzacția a fost una „dificilă din punct de vedere emoțional” pentru clienții săi.

Călin Buzoianu, în schimb, a declarat în presa locală clujeană că, după ce a vândut Opera Plaza, a investit cumpărând apartamente într-o zonă turistică din Italia. În 2023, a înființat, de altfel, o nouă firmă, Turism Calabria SRL, în care e asociat cu mai mulți antreprenori din Cluj și care are ca obiect de activitate hotelurile și alte facilități de cazare. Deocamdată, cifra de afaceri a noii companii din familia Buzoianu este zero.

Lipsesc, în continuare, de pe site-ul UBB, validarea Senatului pentru achiziționarea Hotelului Onix și aprobarea Consiliului de Administrație pentru achiziționarea Hotelului Opera Plaza (Hotărârea nr. 2.250/2021). De pe site-ul Ministerului Educației lipsește avizul necesar conform legii pentru achiziționarea Hotelului Onix. Și da, lipsesc bani pentru educație, dar asta nu mai e, de 35 de ani, o știre.

