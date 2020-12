Sorin Lavric, ideolog și senator AUR, persistă în misoginismul său: ”Nu pot să spun că femeia excelează prin gândire logică”

Sorin Lavric este absolvent de medicină și filozofie și traducător al lui Heidegger, trei munci intelectuale admirabile. Lavric are, dincolo de orice dubiu, proprietatea termenilor.

A doua zi după alegeri, jurnalista Diana Meseșan de la Libertatea a adus în fața oamenilor felul în care gândește Sorin Lavric. Reportera a citat mai vechi observații expuse pe site-ul Scena 9 și alte intervenții publice ale liderului AUR.



Ales senator în urma scrutinului din 6 decembrie, Lavric și-a explicat poziția într-un interviu pentru Digi 24. El a susținut că expresiile au fost ”scoase din context”. Dar a insistat că e un om sincer.



Ce contează în ochii bărbaților la o femeie, spune politicianul? Aspectul fizic. Și a continuat.



”Nu pot să spun că femeia excelează prin gândire logică, mai ales prin aptitudini filosofice. Îmi pare rău!”, a adăugat Sorin Lavric.

Răspunsul pentru politician ar putea fi această modestă contribuție feminină la logica lumii:



Hannah Arendt – politolog și filosof, unanim apreciată drept una dintre cele mai strălucite, curajoase și influente minți ale secolului XX. Civilizația îi datorează explicația ”banalității răului” și unele dintre explicațiile nașterii totalitarismului.

Ayn Rand – scriitor și filosof, creatoarea curentului obiectivist, din care s-a hrănit cel mai puternic filon ale dreptei și conservatorismului occidental contemporan. Inclusiv președintele Donald Trump, modelul politic asumat de partidul AUR, este un admirator declarat al operei lui Ayn Rand.

Rachel Carson – biolog, femeia a cărei operă și activitate publică sunt creditate ca fundamente pentru primele inițiative de intervenție statală de protecție a mediului. Până la ea, nimeni nu reușise să convingă guvernele, în această manieră globală, de un lucru care azi ni se pare atât de logic: dacă otrăvim solul, oceanele și aerul vom distruge planeta și pe noi, ca specie.



Lista poate continua la infinit, cred unii oamenii, mergând către miliarde și miliarde dintre femeile cunoscute și necunoscute ale lumii. Sau, potrivit lui Sorin Lavric, lista puterii gândirii logice e mult mai scurtă și se bazează pe sexul gânditorului.

Cu cât va continua pandemia, cu atât va crește radicalismul și atracția oamenilor pentru astfel de salvatori.

Să sperăm că vaccinul vine, totuși, la timp, astfel încât suferința generală și riscul pentru formele grave ale coronavirusului, care la bărbați este triplu, să primească, în fine, un răspuns pe măsură din partea inteligenței, empatiei și organizării umane.

Putem fi recunoscători.



Când, la începutul anului, Ugur Sahin, fondatorul companiei BioNTech, a sunat la divizia de vaccinuri de la gigantul Pfizer, cunoștea acolo un cercetător care se ocupa de 36 de ani de dezvoltarea de medicamente și de 20 de ani de inovația de vaccinuri.



Acesta era, cum îl intitulează presa internațională, ”science rock star, head of vaccine research and development at Pfizer”.