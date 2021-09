Lavandă

Lavanda este utilizată în aromaterapie de secole. Noi doar am adaptat-o la vremurile moderne. Principalul cuvânt care îţi vine în minte când te gândeşti la un lan de lavandă sau când îi adulmeci roadele este calm. În lumea agitată în care trăim, indiferent de vârstă, condiţie socială sau grad de responsabilitate, stresul este una dintre marile probleme. Pentru liniştirea copiilor sau pentru un somn liniştit de noapte sau de zi, poţi presăra 5 picături în difuzor. Uleiul esenţial are însă şi alte întrebuinţări şi beneficii. Spre exemplu, este foarte bun pentru aplicare externă în caz de arsuri şi calmează pielea iritată. În plus, în sezonul cald, aplicarea unui spray cu amestec de ulei esenţial de lavandă este o metodă excelentă de protecţie împotriva ţânţarilor şi a altor insecte periculoase din grădini, parcuri, lacuri şi păduri.

Mentă

Menta este nelipsită din cămara tradiţională românească. Proprietăţile sale de reglare a aparatului digestiv sunt dovedite, motiv pentru care ceaiul de mentă a înlocuit vreme îndelungată orice medicaţie. Aceste beneficii nu puteau fi ignorate de producătorii de uleiuri esenţiale, pentru care aroma peppermint este una dintre cele mai solicitate. Aroma de mentă din difuzor ajută la ameliorarea durerilor de cap şi îţi aduce un plus de energie. Aplicarea cu grijă în zona tâmplelor – evită contactul cu ochii! – calmează migrenele. Menta se combină foarte bine cu lavanda şi are acelaşi efect împotriva insectelor dăunătoare. În plus, aplicarea a 2 picături cu masaj la tălpi ajută la reducerea febrei.

Tămâie

Răşinoasele au fost alese încă din cele mai vechi timpuri pentru aromarea altarelor de jertfă datorită proprietăţilor pe care le au. Dacă zeii Olimpului se bucurau de acest tratament, de ce să nu-l aduci şi tu în casa ta? În difuzor, uleiul esenţial de tămâie – frankincense – atenuează stresul şi alungă migrenele. Ajută la vindecarea pielii dacă este aplicat în zone acoperite de acnee, negi şi cicatrici. Este un bun dezinfectant, aşadar, se poate aplica pe zgârieturi şi tăieturi. Previne apariţia insectelor şi ajută la ameliorarea senzaţiei de mâncărime şi usturime după eventuale muşcături. Două picături amestecate cu bază de ulei de cocos ajută la calmarea muşchilor şi a articulaţiilor dureroase.

Iasomie

Uleiul esenţial de iasomie extrage, în stare pură, aroma uneia dintre cele mai plăcute flori, afrodisiac dovedit. Mirosul dulce de iasomie este prezent în industria parfumurilor şi în tradiţia aromaticelor de secole. Aplicat în difuzor, schimbă discret mirosul din încăpere şi îmbunătăţeşte dispoziţia persoanelor din incintă. Este antidepresiv, antiseptic, antispasmodic, sedativ și cicatrizant. Pentru femei are beneficii în obţinerea lactaţiei şi în ameliorarea durerilor menstruale.

Utilizarea uleiurilor esenţiale îţi poate îmbunătăţi starea emoţională, fizică şi mentală. Pentru a te bucura de toate beneficiile extrase din plante, alege doar produse de cea mai bună calitate şi dozează-le corect. Pe lângă difuzoarele de cameră, uleiurile esenţiale pot fi folosite şi pentru aplicări de tip spray sau roll-on direct pe piele.

