Răspunsul nu este întotdeauna simplu. Deși 8K promite cea mai mare claritate posibilă la ora actuală, 4K rămâne standardul de referință pentru majoritatea utilizatorilor. Așadar, haide să explorăm diferențele, avantajele, dezavantajele și criteriile pe care ar trebui să le iei în calcul pentru a alege de pe Altex.ro televizorul smart potrivit pentru tine.

Ce înseamnă, de fapt, 4K și 8K?

Înainte de toate, să lămurim ce înseamnă aceste cifre.

4K (sau Ultra HD – UHD): are o rezoluție de 3840 x 2160 pixeli, adică de patru ori mai mulți pixeli decât Full HD (1920 x 1080).



8K: are o rezoluție impresionantă de 7680 x 4320 pixeli, ceea ce înseamnă de 16 ori mai mulți pixeli decât Full HD și de 4 ori mai mulți decât 4K.



Cu cât sunt mai mulți pixeli, cu atât imaginea este mai clară, mai detaliată și mai realistă – dar nu întotdeauna ochiul uman poate percepe diferențele semnificative, mai ales de la distanță.

Cum influențează diagonala diferența de calitate?

Una dintre cele mai importante variabile în luarea unei decizii este diagonala televizorului. Rezoluția mare își arată adevăratul potențial pe ecrane mari.

Dacă ai în plan să achiziționezi un televizor de:

Sub 50 de inch – diferența dintre 4K și 8K este practic insesizabilă



Entre 55 și 75 de inch – 4K este ideal, iar 8K începe să devină vizibil



– 4K este ideal, iar 8K începe să devină vizibil Peste 75 de inch – aici 8K își poate justifica existența, mai ales în spații largi



Așadar, dacă ai un living de dimensiuni medii, 4K este suficient. Dacă însă creezi un home cinema cu un ecran uriaș, 8K poate aduce un plus notabil.

La ce distanță te uiți?

Distanța față de ecran influențează cât de clar percepi imaginea și cât de mult beneficiezi de pe urma unei rezoluții mai mari.

La o distanță de 2–3 metri, ochiul uman nu distinge diferența între 4K și 8K pe ecrane mai mici de 65 inch



Pentru a „vedea” diferența oferită de 8K, trebuie să stai mai aproape de ecran sau să ai un televizor de mari dimensiuni (80+ inch)



Prin urmare, în spații normale de locuit, 4K oferă un nivel de detalii suficient pentru majoritatea utilizatorilor.

Calitatea conținutului – un factor cheie

Un aspect deseori ignorat este disponibilitatea conținutului nativ în 8K.

4K – conținut pe toate platformele

Astăzi, serviciile de streaming oferă mii de filme, seriale și documentare în 4K. Consolele premium suportă și ele jocuri la această rezoluție.

8K – foarte puțin conținut nativ

În schimb, conținutul 8K este extrem de limitat.

Astfel, dacă nu ai acces la conținut 8K, televizorul tău va scala imaginea de la o rezoluție inferioară – ceea ce nu înseamnă că nu se va vedea bine, dar nu vei profita pe deplin de potențialul lui.

Upscaling-ul – promisiuni versus realitate

Televizoarele moderne folosesc tehnologii de upscaling, adică „transformă” conținutul 4K (sau chiar HD) în 8K. Algoritmii inteligenți încearcă să adauge detalii suplimentare pentru a face imaginea mai clară.

Aceste tehnologii funcționează bine, mai ales la branduri premium, dar nu pot înlocui conținutul nativ 8K. Practic, vei vedea o imagine mai clară decât Full HD, dar nu cu acea fidelitate spectaculoasă pe care o promite rezoluția 8K pură.

Prețul – diferența majoră

Un alt factor esențial: bugetul.

Televizoarele 4K au devenit extrem de accesibile.



Televizoarele 8K sunt încă semnificativ mai scumpe.



Prin urmare, dacă ai un buget limitat, vei obține mai multă valoare optând pentru un 4K de calitate înaltă decât pentru un 8K entry-level.

Performanța în gaming

Dacă ești gamer, probabil ai nevoie de un televizor cu:

Timp de răspuns mic



Rată de refresh de 120Hz sau mai mare



Porturi HDMI 2.1 pentru cele mai noi console



Estetică, design și sistem smart

Indiferent de rezoluție, majoritatea televizoarelor moderne au:

Rame foarte subțiri



Design elegant, minimalist



Sisteme smart performante



Integrare cu asistenți vocali



Totuși, modelele 8K tind să includă și procesare mai puternică, sunet integrat premium și o construcție mai solidă, ceea ce poate fi un plus pentru pasionații de tehnologie și design.

Când merită să alegi un televizor 8K?

Alege un televizor 8K dacă:

Vrei un ecran foarte mare (80–100+ inch)



Ai un buget generos



Ești pasionat de tehnologie de ultimă oră



Plănuiești să îl folosești ani de zile și vrei să fie „future-proof”



Vrei cea mai bună experiență de upscaling pentru conținut 4K



Când 4K este suficient – și chiar recomandat?

Alege un televizor 4K dacă:

Ai un buget mediu sau limitat



Vrei un televizor între 43 și 75 inch



Urmărești filme, seriale și sport online



Te joci pe consolă



Nu te interesează neapărat cea mai nouă rezoluție, ci calitatea imaginii per total



Ce contează mai mult decât rezoluția?

În practică, pentru o experiență plăcută, rezoluția este doar o piesă din puzzle. Alte caracteristici pot influența mult mai mult calitatea percepută a imaginii:

Tehnologia panoului – OLED, QLED, LED, MiniLED



Luminozitatea și contrastul



Procesorul de imagine



HDR (High Dynamic Range) – calitatea culorilor și a luminii



Calitatea sunetului integrat



Un televizor 4K OLED cu HDR10+ poate oferi o imagine mult mai impresionantă decât un 8K LED cu funcții de bază.

4K sau 8K? Alegerea corectă depinde de nevoile, spațiul și bugetul tău. Pentru majoritatea utilizatorilor, un televizor 4K de calitate oferă o experiență excepțională: imagine clară, conținut disponibil, compatibilitate cu platformele de streaming și jocuri video.

8K este o alegere premium, impresionantă și pregătită pentru viitor, dar deocamdată cu utilitate practică limitată, în special dacă nu ai conținut dedicat și un ecran foarte mare.

În final, nu lăsa doar rezoluția să dicteze alegerea. Uită-te la ansamblul caracteristicilor, experiența reală de vizionare și cum se potrivește acel televizor în stilul tău de viață.

