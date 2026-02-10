Apple a dezvoltat un sistem foarte eficient pentru plăți rapide și sigure, așa că probabil te întrebi dacă merită să îl încerci.

Iată 7 motive pentru care ar trebui să iei în calcul acest serviciu.

Plățile se fac foarte rapid

Indiferent dacă alegi să folosești Apple Pay pentru a face cumpărături în magazinele fizice sau pentru plăți la cazinouri online, trebuie să știi că plățile sunt procesate instant.

De exemplu, popularitatea metodei în rândul jucătorilor se datorează faptului că poți efectua depuneri rapide prin Apple Pay, fără timpi de așteptare

Tot ce trebuie să faci este să înrolezi cardul în Apple Pay, iar mai apoi să te autentifici cu Face ID, Touch ID sau codul de acces.

În doar câteva secunde, plata va fi efectuată, acesta fiind un prim avantaj major al serviciului.

Simplitatea de efectuare a plăților

Pe lângă rapiditate, un alt atu este simplitatea tranzacțiilor.

Atunci când cumperi dintr-un magazin fizic, este suficient să apropii telefonul sau ceasul Apple de POS, iar tranzacția va fi realizată cu succes.

În cazul plăților online, va fi necesar să selectezi plata prin Apple Pay și mai apoi să selectezi cardul cu care dorești să faci plata.

Totul este simplu și ușor, iar de aceea acest mod de plată se bucură de atât de multă apreciere.

Securitate înaltă

Un alt argument pentru care merită să ai în vedere plățile cu Apple Pay este nivelul înalt de securitate oferit de acest serviciu.

În stilul caracteristic, Apple pune foarte mult preț pe securitate, așa că era firesc ca serviciul său de plăți să se prezinte cât mai bine din acest punct de vedere.

Apple Pay folosește tehnologii avansate de securitate, așa că datele cardului nu vor fi stocate pe telefon și nici nu vor fi transmise comerciantului.

Fiecare tranzacție are un număr virtual de cont și un cod unic propriu, așa că riscurile de fraudă scad semnificativ.

Nu trebuie să îți faci griji atunci când efectuezi plăți prin această metodă, ceea ce poate fi un motiv în plus pentru a încerca și tu acest serviciu pentru plăți online.

Disponibilitate largă

Apple Pay este un serviciu pe care îl poți folosi oriunde este acceptată plata cu cardul bancar contactless. Cu alte cuvinte, există o acceptare largă a acestui serviciu, inclusiv în România.

De exemplu, vei putea folosi această metodă de plată în majoritatea magazinelor care au un POS cu tehnologie contactless.

De asemenea, numărul site-urilor online care acceptă plata prin acest serviciu este, la rândul său, impresionant.

Este o metodă ușor de utilizat în viața de zi cu zi, ba chiar pentru un număr mare de persoane aceasta este principala opțiune pe care o folosesc ori de câte ori sunt nevoite să efectueze diverse tranzacții.

Dispare necesitatea cardului fizic

În cazul în care ți-ai uitat portofelul acasă, Apple Pay apare ca o soluție ce te va scoate din impas.

Nu trebuie să ai cardul fizic la îndemână pentru a face plăți cu ajutorul acestei metode de plată, ci este suficient să ai telefonul la tine.

Pentru a efectua tranzacții prin intermediul acestui serviciu, trebuie să folosești telefonul sau ceasul Apple, acestea devenind portofelul tău digital.

Gestionarea eficientă a cheltuielilor

Orice tranzacție efectuată prin Apple Pay este înregistrată în aplicația băncii tale, oferindu-ți posibilitatea de a-ți monitoriza atent bugetul.

Vei putea lua măsurile necesare pentru a-ți optimiza finanțele, pentru că vei avea suficiente rapoarte la dispoziție pentru a reduce din cheltuielile inutile.

Dacă ți-ai propus să fii mai atent la cheltuieli în acest an și să îți folosești banii într-un mod mai responsabil, poate că ar trebui să schimbi metoda de plată pe care o folosești în mod obișnuit.

Aceasta este o primă schimbare utilă pentru atingerea obiectivului tău.

Poate fi folosit în străinătate

În final, un alt argument solid pentru a utiliza acest serviciu este posibilitatea de a-l utiliza inclusiv peste granițe.

De altfel, Apple Pay este o soluție foarte utilă atunci când călătorești, iar asta deoarece poți plăti rapid în alte țări, fără a mai avea grija conversiei valutare.

Așa cum menționam anterior, majoritatea magazinelor acceptă plata cu Apple Pay, așa că nu va trebui să te îngrijorezi din acest punct de vedere atunci când ești în vacanță.

Foto: Freepik

