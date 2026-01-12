În rândurile de mai jos găsești cele mai comune obiceiuri și simptome care pot scurta durata de viață a unui aparat de aer condiționat, și, cel mai important, ce poți face pentru a le preveni. Numărul 3 este motivul pentru care majoritatea utilizatorilor ajung cu el în service când e prea târziu.

1. Folosești aerul condiționat după ureche? Așa începe deteriorarea lui

Mulți români au obiceiul prost de a folosi aparatul de aer condiționat ca un ventilator: îl pornesc, îl pun pe cea mai mică temperatură ca să răcească repede, apoi îl opresc imediat ce se simte frig. Pe moment, funcționează, dar pe termen lung vor apărea probleme.

Un aparat de aer condiționat modern este mai complex decât pare. Are senzori de temperatură, de umiditate, control electronic al presiunii agentului frigorific și un compresor care este proiectat să funcționeze într-un anumit fel. Ciclurile prea agresive de pornire și oprire a aparatului cresc uzura compresorului și a componentelor electronice.  

Setarea temperaturii mult la extreme este o altă greșeală frecventă. Compresorul va lucra mult mai intens dacă ai trecut brusc de la 30°C la 16°C sau invers, crește consumul de energie, accelerează uzura componentelor și nu asigură un confort suplimentar. La fel de greșit este, atunci când răcești, să setezi o temperatură mult mai mică față de temperatura exterioară. Diferența optimă este de 7-10 grade, iar trecerea trebuie să se facă treptat.

2. Montajul greșit: nu vezi problema azi, dar o plătești mai târziu

Montajul greșit influențează direct eficiența și durata de viață a unui aparat de aer condiționat. 

Un exemplu important este lungimea traseului frigorific. În mod ideal, aceasta trebuie să fie de peste 3 metri. Un traseu prea scurt poate duce la circularea ineficientă a agentului frigorific și la cicluri frecvent repetate ale compresorului, iar unul prea lung, peste specificațiile producătorului, reduce semnificativ eficiența și durata de viață aparatului. Importantă este și completarea cu freon, în funcție de lungimea traseului frigorific conform specificațiilor producătorului. 

Forma traseului are și ea un impact – dacă curbele țevii formează coturi sau au unghiuri prea ascuțite, poate influența presiunea agentului frigorific și duce la deteriorarea în timp a compresorului. Un montator de calitate va ține cont de acest aspect și va fi atent ca traseul frigorific să nu fie „gâtuit”.

O altă greșeală frecventă de montaj este amplasarea greșită a aparatului. Unitatea interioară are nevoie, de regulă, de minimum 10 cm între partea superioară și tavan, iar unitatea exterioară trebuie amplasată astfel încât să existe cel puțin 10-15 cm spațiu liber în spatele și lateralele ei și 50-100 cm în fața ei pentru o circulație corectă a aerului. 

Dacă unitatea interioară este montată prea aproape de tavan iar unitatea exterioară nu are destul spațiu liber, fluxul de aer va fi insuficient în ambele unități și, pe lângă eficiența scăzută, riști să suprasoliciți (și în timp să arzi) motoarele ventilatoarelor.

3. Filtre murdare = cel mai rapid mod de a strica aerul condiționat

Atunci când filtrul de aer se umple de praf, polen, scame și particule fine, fluxul de aer scade, iar aparatul începe să funcționeze mai intens. 

Filtrele necurățate afectează și componentele interne. Un debit redus de aer poate duce la înghețarea serpentinei radiatorului, fenomen care apare când aparatul nu poate respira. Gheața formată în interior poate produce acumulare de apă, coroziunea componentelor, defectarea senzorilor și chiar scurt-circuitarea componentelor. În același timp, motorul ventilatorului lucrează mult mai forțat, ceea ce crește uzura.

De regulă, specialiștii menționează în ghidurile de curățare a aparatelor de aer condiționat că filtrele lavabile trebuie curățate lunar. Igienizarea profesionistă a aparatului, inclusiv a componentelor interioare, este necesară de două ori pe an, înainte de începerea fiecărui sezon de utilizare. O mentenanță corectă este una dintre cele mai bune decizii pentru a preveni defectarea aparatului de aer condiționat. 

4. Pierderea agentului frigorific: o problemă invizibilă, dar costisitoare

Agentul frigorific (freonul) circulă într-un circuit închis și teoretic nu se consumă. Dacă nivelul scade în timp, cauza este întotdeauna o pierdere, din cauza unor fisuri apărute la fitinguri, suduri sau la traseul frigorific, de obicei apărute din cauza montajului defectuos. 

Scăderea poate fi lentă, uneori greu de observat, dar efectele apar progresiv: aparatul răcește mai greu, menține greu temperatura setată sau pornește mai des decât înainte.

Din punct de vedere tehnic, un nivel insuficient de agent frigorific înseamnă presiune prea scăzută în circuit. Atunci când presiunea scade, compresorul trebuie să lucreze mai mult pentru a atinge același rezultat, schimbul termic nu mai este la fel de eficient iar asta poate însemna că echipamentul se va defecta mai repede, sau, în orice caz, că acesta oferă un confort mult mai scăzut sau pur și simplu, la un moment dat, doar ventilează. 

Semnele nu sunt întotdeauna evidente. De aceea, specialiștii recomandă o verificare tehnică o dată pe an, verificarea circuitului și, dacă este cazul, identificarea și remedierea pierderilor precum și reîncărcarea agentului frigorific în parametri optimi. 

5. Zgomotele pot fi semnal de avertizare

Când apar zgomote ciudate, pe care nu le-ai mai auzit în trecut, poate fi o indicație că ceva nu funcționează corect. Un bâzâit repetat poate indica o problemă la ventilator. Un sunet de lovire metalică poate apărea atunci când o componentă se deplasează din poziția corectă. Zgomotele de vibrație metalică pot fi cauzate de șuruburi slăbite la unitatea exterioară sau interioară, iar șuieratul poate sugera un montaj incorect.

În multe cazuri, aceste probleme necesită intervenții minore dacă sunt identificate devreme. Dacă sunt ignorate, efectele pot ajunge la defectarea aparatului. 

Pe scurt, nu este nevoie de schimbări drastice, ci doar de corectarea câtorva obiceiuri de utilizare a aparatului de aer condiționat și o atenție sporită la mentenanță. Acestea fac diferența între un aparat care funcționează mulți ani fără probleme și unul care se strică imediat după ce se termină perioada de garanție.

Foto: Pexels

