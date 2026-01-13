În acest context, educația este nevoită să răspundă rapid unei întrebări esențiale: cum îi pregătim pe elevi pentru o lume în care inteligența artificială este prezentă în aproape orice domeniu?

Noile tehnologii, în special modelele de inteligență artificială generativă, transformă piața muncii și solicită sistemelor de învățământ să devină mai flexibile, mai aplicate și mai conectate la realitățile actuale.

Elevii nu mai au nevoie doar de competențe de utilizare a tehnologiei, ci de o înțelegere clară a modului în care funcționează algoritmii, a felului în care sunt procesate datele și a impactului pe care îl au deciziile automate asupra societății.

AI pentru copii în educație: cum învață elevii prin practică

În România, instituțiile educaționale care integrează tehnologia în programe consistente devin esențiale în acest proces. Un exemplu este Academia Micilor Developeri, fondată în 2013, care dezvoltă programe IT pentru copii și adolescenți. Organizația este singura școală din țară cu elevi certificați internațional Java Foundations, o recunoaștere acordată pe baza standardelor academice și a nivelului de pregătire tehnică.

Cursurile de inteligență artificială și programare organizate pentru elevi pun accent pe înțelegere conceptuală și aplicare practică. Copiii învață cum funcționează recunoașterea imaginilor, procesarea limbajului natural, automatizările sau antrenarea modelelor simple. Activitățile sunt construite astfel încât tehnologia să devină accesibilă și explicabilă, nu un mecanism opac pe care elevii îl folosesc fără a înțelege deciziile din spatele lui.

Oana Manga, fondator al Academiei Micilor Developeri, subliniază importanța alfabetizării digitale timpurii:

„Nu este suficient ca elevii să știe să folosească aplicații sau platforme inteligente. Ei trebuie să înțeleagă logica din spatele tehnologiei. Doar astfel pot deveni adulți care controlează instrumentele digitale, nu depind de ele.”

AI pentru copii și gândirea critică: cum învață să analizeze informația

Potrivit profesorilor, unul dintre avantajele majore ale acestor programe este expunerea timpurie la gândirea algoritmică. Elevii sunt încurajați să analizeze probleme prin cursuri de AI pentru copii, să testeze soluții, să observe tipare și să dezvolte proiecte care folosesc date reale. În acest fel, copiii dobândesc abilități necesare nu doar pentru domeniile tehnice, ci și pentru profesii în continuă transformare, precum medicina, dreptul, administrarea publică sau economia digitală.

Integrarea inteligenței artificiale în educație nu înseamnă doar folosirea unor instrumente noi. Presupune o schimbare de paradigmă: trecerea de la memorare la înțelegere, de la consum la creare, de la tehnologie ca unealtă pasivă la tehnologie ca limbaj prin care elevii își pot exprima ideile.

Într-o societate în care algoritmii vor influența tot mai multe decizii publice și private, formarea copiilor în domeniul tehnologiei devine o investiție necesară. Programele care îi ajută să înțeleagă, nu doar să folosească, sistemele digitale contribuie la formarea unei generații capabile să interacționeze critic și responsabil cu instrumentele care le vor defini viitorul.

Fără o cultură tehnologică solidă, tinerii riscă să devină simpli consumatori pasivi de aplicații inteligente. În schimb, cei care învață programare, AI pentru copii și gândire digitală devin creatorii de mâine, capabili să vină cu soluții, să inoveze și să înțeleagă complexitatea lumii digitale.

AI pentru copii: cum se învață responsabil și sigur

De peste un deceniu, Academia Micilor Developeri contribuie la această transformare, dezvoltând și predând programe educaționale IT. Este singura școală din România cu elevi certificați internațional, un indicator al nivelului de rigoare și al standardelor pe care le urmărește. Prin cursurile de AI pentru copii, ei învață să privească tehnologia cu înțelegere, nu cu dependență — și să devină utilizatori capabili să controleze și să modeleze sistemele digitale, nu doar să le urmeze deciziile.

Sursa foto: https://www.miciideveloperi.ro/