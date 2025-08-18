Fie că mergi la birou, ieși la terasă cu prietenii sau pleci într-un city break, alegerile tale vestimentare spun ceva despre tine. Iar în acest an, mesajul dominant este clar: se poartă simplitatea, dar și autenticitatea. Iar dincolo de haine, accesoriile și încălțămintea devin din ce în ce mai importante în definirea unui look coerent.

Un exemplu clar este sezonul cald. Dacă până acum, în garderoba masculină de vară regăseai tricouri basic și pantaloni scurți fără formă, în 2025 se pune accent pe croieli inteligente, materiale respirabile și combinații cromatice echilibrate. Iar piesele de încălțăminte primesc mai multă atenție ca niciodată.

Cum s-a transformat stilul masculin

Bărbații din România, ca și cei din marile capitale ale modei, încep să investească mai mult în imaginea lor. Nu vorbim neapărat despre extravaganță, ci despre grijă pentru detalii, dorința de a arăta bine și, în același timp, de a se simți confortabil. Stilul a devenit o extensie a personalității – nu mai este despre reguli stricte, ci despre echilibru.

În 2025, se poartă:

Culorile neutre, dar rafinate – bej, nisipiu, gri cald, verde kaki, bleumarin.



– bej, nisipiu, gri cald, verde kaki, bleumarin. Materialele naturale – bumbac organic, in, cânepă sau amestecuri reciclate.



– bumbac organic, in, cânepă sau amestecuri reciclate. Piesele funcționale – geci ușoare cu multe buzunare, pantaloni tehnici care arată bine dar pot fi purtați în orice condiții.



– geci ușoare cu multe buzunare, pantaloni tehnici care arată bine dar pot fi purtați în orice condiții. Accentele discrete de culoare – un șnur colorat, o brățară din piele sau o pereche de șosete în contrast.

Sandalele, o piesă-cult pentru sezonul cald

O alegere inspirată și funcțională pentru lunile toride sunt sandale barbati – o piesă care a evoluat enorm din punct de vedere stilistic și este acum nelipsită din colecțiile brandurilor de top. Fie că optezi pentru un model minimalist, cu curele simple din piele, fie pentru o variantă sport, cu talpă groasă și prindere sigură, sandalele pot fi integrate ușor în ținute casual, urbane sau chiar smart-casual.

Poți purta sandale cu pantaloni scurți chino și o cămașă din in, cu pantaloni lungi, dar suflecați, și un tricou simplu, sau chiar cu o jachetă lejeră de vară. Important e să alegi un model de calitate, care să-ți susțină piciorul, să arate bine și să reziste în timp.

Inspirații din social media și cultura urbană

Rețelele sociale sunt pline de exemple de bărbați care poartă sandale cu stil – iar asta nu se mai întâmplă doar în Italia sau Franța. Inclusiv influenceri din România adoptă acest stil, mai ales în contexte relaxate: festivaluri, ieșiri la brunch sau city break-uri în Europa.

Această vizibilitate socială a contribuit la normalizarea sandalelor în garderoba masculină. Tot mai mulți bărbați își dau seama că poți arăta bine și fără să porți pantofi rigizi sau adidași, mai ales când temperaturile sar de 30 de grade.

Ghid rapid: ce nu trebuie să-ți lipsească din garderoba de vară

Pe lângă încălțăminte, iată câteva piese-cheie în 2025:

Cămașa albă din in – versatilă, elegantă și respirabilă.

Pantaloni scurți croiți bine – nici prea largi, nici prea strâmți.

Tricouri simple, de calitate – evită imprimeurile mari, mergi pe monocrom.

Rucsacul urban – un model compact, cu design curat.

Ochelari de soare cu rame clasice – stil aviator sau wayfarer.



Stilul se învață, dar mai ales se alege

Nu ai nevoie de un stilist personal ca să te îmbraci bine. Ai nevoie doar de puțină atenție, câteva surse bune de inspirație și disponibilitatea de a ieși, ușor-ușor, din zona de confort. În 2025, moda masculină este despre libertate, dar și despre responsabilitate față de tine – felul în care arăți influențează încrederea cu care te prezinți în fața celorlalți.

Alege haine care te fac să te simți bine, dar și încălțăminte care îți susține ritmul zilnic. Poate că tocmai o pereche de sandale îți va schimba perspectiva asupra stilului personal în sezonul cald. E momentul să îți regândești garderoba și să faci loc unor piese care spun cine ești – și cine vrei să devii.

Sursa foto – freepik.com

