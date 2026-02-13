Răspunsul nu este întotdeauna simplu. Deși panourile fotovoltaice pot funcționa și fără baterii, ele joacă un rol important în creșterea independenței energetice și în optimizarea consumului. Bateriile nu sunt întotdeauna o soluție universală, iar rentabilitatea lor depinde de mai mulți factori.

Cum funcționează?

Bateriile pentru panouri fotovoltaice au rolul de a stoca energia produsă în timpul zilei, atunci când consumul este redus, și de a o pune la dispoziție seara sau noaptea, când panourile nu mai produc energie. Pe scurt, bateriile permit utilizarea unei cantități mai mari din energia produsă pe cont propriu. În schimb, în lipsa bateriilor, surplusul de energie este este livrat în rețea, dacă ești prosumator, sau pierdut.

Ca să iei o decizie corectă și eficientă din punct de vedere financiar, analizează consumul și costurile pe termen lung. În cazul în care iei în calcul această soluție, analizează cu atenție prețurile panourilor fotovoltaice și caută bateria de stocare potrivită sistemului tău fotovoltaic. Există oferte avantajoase care permit plata în rate și care includ servicii de instalare și punere în funcțiune și garanție extinsă până la 15 de ani.

Când merită investiția?

Investiția într-o baterie pentru panouri fotovoltaice este rentabilă în anumite situații, pe care le vom detalia în continuare:

În funcție de activitățile tale

Investiția într-un sistem de stocare merită în primul rând pentru consumatorii care își desfășoară activitatea preponderent seara sau noaptea. Dacă, de cele mai multe ori, ești plecat de acasă în timpul zilei și te întorci abia seara, atunci merită să iei în considerare această variantă.

Energia produsă pe timpul zilei este stocată în baterii și o poți utiliza ulterior, atunci când ești acasă. În acest fel reduci dependența de rețeaua electrică și costurile cu energia.

În funcție de zonă

Există zone unde întreruperile de curent sunt mai frecvente și îți pot afecta buna desfășurare a activităților de zi cu zi. Un sistem fotovoltaic cu baterii poate asigura alimentarea echipamentelor esențiale în timpul penelor de curent, oferind un plus de siguranță și confort.

În aceste situații, beneficiul nu mai este doar unul financiar, ci și unul funcțional. Îți permite să folosești în continuare energia, chiar și atunci când au loc întreruperi de curent.

În funcție de nivelul de independență energetică

Investiția în baterii poate fi justificată pentru persoanele care doresc un nivel ridicat de independență energetică. Bateriile stochează energia suplimentară, pe care o poți folosi în regim propriu, astfel încât să reduci dependența de rețeaua națională.

De asemenea, dacă preconizezi că, pe termen lung, consumul de energie va crește (de exemplu, prin achiziția unei mașini electrice), investiția în baterii reprezintă o decizie strategică.

În concluzie, bateriile pentru panourile fotovoltaice reprezintă o investiție bună atunci când ai un consum ridicat în afara orelor de producție, când ești afectat frecvent de instabilitatea rețelei electrice sau dacă îți dorești o independență energetică mai mare.

