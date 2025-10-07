“We are pleased to welcome the Council of Fashion Designers of Romania to the European Fashion Alliance. It was a missing piece in the puzzle of the European fashion Landscape. It is very important to EFA to represent all Corners of European Fashion. We must ensure that all Voices from all regions are represented in our Organisation.” European Fashion Alliance (EFA)

Prin această aderare, Bucureștiul se alătură dialogului european al modei și are oportunitatea de a contribui la proiecte și inițiative care definesc sustenabilitatea și inovația în industrie. Este un pas care aduce mai multă vizibilitate designerilor și brandurilor locale și le conectează la o rețea de lideri și instituții ce influențează viitorul modei la nivel global.În acest context, la ediția de toamnă a MBBFW vor fi prezenți membri ai European Fashion Alliance, alături de designeri și lideri ai industriei, care vor împărtăși perspective și viziuni asupra sustenabilității și asupra transformărilor majore ce modelează prezentul și viitorul modei.

Sub umbrela Council of Fashion Designers of Romania, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week își consolidează rolul de platformă strategică pentru moda locală, prin proiecte care valorizează identitatea creativă a designerilor români, cultivă o modă responsabilă și conectează scena locală la conversațiile globale.

MANOKHI in colaborare cu Vogue Italia

Înainte de startul oficial al prezentărilor, pe 11 octombrie, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week va fi deschis de un eveniment special organizat de MANOKHI, în colaborare cu Vogue Italia. Co-găzduit de actrița Amy Jackson Westwick, evenimentul va reuni 15 celebrități internaționale – actrițe, top models, influenceri și personalități din lumea modei și a divertismentului, marcând un debut spectaculos pentru ediția din acest an.

VOL x Massimiliano Giornetti

La această ediție, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week anunță colaborarea dintre VOL, brand fondat de Bianca Taban, și Massimiliano Giornetti, designer italian care a semnat creațiile casei Salvatore Ferragamo timp de mai bine de un deceniu și este în prezent Director al Polimoda, una dintre cele mai prestigioase școli de modă din lume. Cei doi semnează împreună colecția Spring/Summer 2026, o inițiativă care confirmă statutul MBBFW ca platformă strategică ce sprijină designerii români în dialogul cu industria internațională.

Inspirată de atmosfera iconică a lui Helmut Newton și de scenografia piscinei ca spațiu al contrastelor – între fluiditate și control, între senzualitate și rigoare – colecția explorează frumusețea în forme minimaliste, între costume de baie sculpturale și straturi delicate de tricotaje din mătase.

“I believe in chance encounters, governed by the force of stars. I’m a Scorpio, Bianca is a Cancer. We share a family: water. This collection revolves around water. This, for me, is the essence of our collaboration: the idea of a shared aesthetic and a common sense of beauty. An unconditional story that sounds perfect, like a pas de deux.” – Massimiliano Giornetti – Designer, Director Polimoda

„Colecția SS26 poartă în esență filosofia centrală a brandului, și anume acest joc dinamic între masculinitate și feminitate, între a dezvălui și a ascunde, între structură și fluiditate. Dacă ați participat la show-ul de sezonul trecut, probabil ați observat acest dans. Îl vom continua, dar cu elemente surprinzătoare care ne vor împinge dincolo de limitele noastre. Pentru mine, personal, această colecție reprezintă renaștere, transformare, speranță — ca un curcubeu după furtună.” Bianca Taban, Fondator & Creative director VOL

Rhea Costa – Digital Product Passport

Brandul românesc Rhea Costa, fondat de Andreea Constantin, integrează în colecția Spring/Summer 2026, prezentată la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, primele rezultate ale unui proiect de cercetare dedicat implementării pașaportului digital de produs (DPP). Inițiativa a fost dezvoltată în colaborare cu Caterina Occhio, expert internațional în dezvoltare durabilă și responsabilitate socială corporativă, cu experiență în instituții europene și în elaborarea de politici dedicate adaptării industriei modei la noile standarde, si Iris Skrami, cofondatoare a platformei de sustenabilitate Renoon, recunoscută pentru soluții de trasabilitate și circularitate în industria modei.

DPP este un instrument menit să aducă transparență în lanțul de producție, oferind claritate asupra originii materialelor și a proceselor implicate, astfel încât consumatorii să aibă acces la informații esențiale despre impactul produsului. Acest pas marchează o contribuție importantă a României la dezbaterea europeană despre viitorul sustenabil al modei.

“La Rhea Costa, durabilitatea înseamnă piese care evoluează odată cu femeia care le poartă — creații atemporale, născute din grijă și meșteșug. Pentru noi, transparența face parte din însăși definiția luxului contemporan, construind încredere nu doar în frumusețea unei rochii, ci și în povestea ei. Colaborarea cu Iris Skrami și Caterina Occhio aduce în colecție nu doar o perspectivă estetică nouă, ci și un angajament pentru sustenabilitate și responsabilitate socială, integrând valori etice în procesul creativ.” Andreea Constantin, founder si drector creativ RHEA COSTA



Colaborare cu Budapest Central European Fashion Week

Schimbul creativ dintre Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week și Budapest Central European Fashion Week a devenit deja o tradiție, aducând împreună designeri vizionari din România și Ungaria și consolidând legăturile dintre comunitățile de design prin modă, inovație și dialog creativ.Dacă sezonul trecut brandul românesc Ami Amalia a urcat pe scena de la Budapesta, anul acesta, în septembrie, MEDEEA și-a prezentat colecția Spring/Summer 2026 în cadrul BCEFW, marcând o nouă etapă a parteneriatului și deschizând noi perspective de colaborare regională.

“Experiența mea la Budapest Central European Fashion Week a reprezentat o oportunitate de schimb cultural și creativ, în care am întâlnit viziuni diverse și moduri complementare de a înțelege moda. Evenimentul a facilitat o deschidere reală către piețele și consumatorii europeni, oferind cadrul necesar pentru a testa idei, pentru a înțelege așteptările publicului și pentru a construi punți între estetici și culturi distincte. “ Medeea Ene, creative director MEDEEA

Pe lângă proiectele speciale, MBBFW rămâne o platformă de vizibilitate pentru designeri consacrați și talente emergente. Programul ediției include prezentări ale designerilor din România, Ucraina, Polonia, Georgia, un show colectiv cu designeri din Republica Moldova și competiția Fashion Talent Award, dedicată noii generații.

