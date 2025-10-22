Problema, confirmată de Amazon la scurt timp după incident, a provenit dintr-o eroare de rețea în regiunile principale din Europa și Statele Unite. În doar câteva minute, milioane de utilizatori au descoperit că site-urile pe care le folosesc zilnic pur și simplu nu mai răspund.

Acest episod a fost un nou semnal de alarmă pentru toți cei care administrează site-uri și afaceri online: chiar și cei mai mari furnizori pot cădea, iar planurile de continuitate sunt esențiale.

Ce s-a întâmplat și cum s-a propagat incidentul

Potrivit raportului tehnic publicat de AWS, întreruperea a fost cauzată de o defecțiune într-un sistem de rutare intern. Traficul dintre nodurile principale a fost blocat, iar serviciile de stocare și procesare din mai multe regiuni au devenit inaccesibile.Impactul a fost imediat: pagini web, aplicații și servicii cloud s-au deconectat simultan.

Pentru multe companii, downtime-ul de câteva ore s-a tradus în pierderi financiare serioase. Magazine online, platforme de rezervări și servicii SaaS au fost nevoite să suspende activitatea. Chiar și unele servicii de suport au fost afectate, pentru că infrastructura lor depindea de AWS.

Lecția: oricine poate fi vulnerabil

Amazon este considerat standardul industriei când vine vorba de infrastructură cloud. Cu toate acestea, incidentul de ieri arată clar că nicio rețea nu este infailibilă.Un simplu defect de rețea poate bloca accesul la milioane de site-uri. De aceea, tot mai multe companii preferă să combine infrastructura globală cu soluții locale de backup, inclusiv servicii de gazduire web independente, administrate în centre de date mai mici, dar mai flexibile.

Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”
Recomandări
Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Aceste variante oferă un control mai mare asupra datelor, suport tehnic mai rapid și, în multe cazuri, timpi de răspuns mai buni pentru utilizatorii din aceeași regiune.

Ce înseamnă, practic, o găzduire stabilă

Un serviciu de găzduire performant nu se rezumă la a „ține site-ul online”.În spatele unui pachet de hosting modern se află o combinație de tehnologii: servere cu procesoare rapide, stocare SSD, monitorizare automată, firewall inteligent, backup zilnic și sisteme redundante de alimentare.

Toate aceste elemente lucrează împreună pentru ca site-ul să funcționeze în permanență, chiar dacă apare o problemă pe o parte a infrastructurii.Pentru companiile mici și mijlocii, o astfel de siguranță este vitală: o oră de nefuncționare poate însemna pierderi de clienți, scăderea pozițiilor în Google și o imagine de neseriozitate.

Serverele VPS – soluția de mijloc între cost și control

După fiecare eveniment de acest tip, tot mai multe site-uri aleg trecerea la servere VPS – soluții virtuale private care oferă mai mult control și stabilitate decât găzduirea partajată.Un VPS funcționează ca un server dedicat, dar la un preț mai accesibil. Fiecare client are resurse garantate, izolate de restul utilizatorilor, și poate configura mediul exact cum dorește.

Avantajele sunt clare:

  • stabilitate crescută și protecție împotriva supraîncărcării;
  • acces complet la resursele proprii;
  • posibilitatea instalării de aplicații personalizate;
  • backup și restaurare rapidă în caz de incident.

Pentru afaceri online sau proiecte care cresc rapid, VPS-ul oferă un echilibru ideal între performanță și cost.

Ce oferă furnizorii locali – exemplul MioriticHost

Căderea AWS a readus în discuție importanța infrastructurilor independente și a furnizorilor locali.Un exemplu este MioriticHost, companie românească de găzduire care operează servere în centre de date moderne din România și Europa.Soluțiile oferite de MioriticHost includ pachete de găzduire web cu certificat SSL gratuit, backup zilnic, protecție DDoS și panou cPanel ușor de utilizat.

Pentru clienții care au nevoie de mai mult control, compania pune la dispoziție servere VPS cu resurse garantate, acces root complet și monitorizare non-stop.În plus, suportul tehnic în limba română este disponibil 24/7, un avantaj semnificativ față de platformele internaționale unde comunicarea poate fi dificilă.

De ce contează proximitatea și redundanța

Un furnizor local poate reacționa mai rapid la o problemă, pentru că are echipa și echipamentele aproape.În cazul unui incident global, site-urile găzduite pe servere din România continuă să funcționeze, pentru că nu depind de aceeași infrastructură afectată.Aceasta este una dintre principalele lecții oferite de întreruperea AWS: proximitatea și diversificarea pot salva un business de la ore întregi de inactivitate.

O problemă globală, o soluție locală

Incidentul Amazon nu a fost primul de acest gen și, probabil, nu va fi ultimul. Dar a reamintit tuturor cât de important este să existe un plan B.Pentru multe companii românești, soluția este simplă: colaborarea cu un furnizor local care asigură control, transparență și sprijin imediat atunci când ceva nu merge cum trebuie.

MioriticHost face parte din această categorie de furnizori care combină infrastructura modernă cu suportul apropiat de client.Pentru un site care trebuie să funcționeze 24/7, alegerea unui partener stabil poate face diferența dintre o zi pierdută și un business care merge mai departe fără întreruperi.

Foto: mioritichost.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un român a vrut să își facă o friptură și a mobilizat pompierii, ambulanța și tot cartierul: „Mă uitam ca tâmpitul în jur și mă gândeam ce a luat foc!”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Adevărul despre starea lui Doru Octavian Dumitru! Anunțul de ultim moment făcut de medici. Ce se întâmplă chiar acum: „Intervenţia...". Nu s-a știut absolut nimic despre asta până în urmă cu câteva clipe
Viva.ro
Adevărul despre starea lui Doru Octavian Dumitru! Anunțul de ultim moment făcut de medici. Ce se întâmplă chiar acum: „Intervenţia...". Nu s-a știut absolut nimic despre asta până în urmă cu câteva clipe
Cum arată acum Mariana Buică, tânăra care cântărea 240 kg la 25 de ani. În ultimii ani, ea și-a schimbat total viața, a slăbit enorm și și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a deveni mămică / Foto
Unica.ro
Cum arată acum Mariana Buică, tânăra care cântărea 240 kg la 25 de ani. În ultimii ani, ea și-a schimbat total viața, a slăbit enorm și și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a deveni mămică / Foto
Alina Pușcău spune adevărul despre momentele petrecute alături de Dan Alexa la Asia Express: „M-am schimbat în furou negru și...”
Elle.ro
Alina Pușcău spune adevărul despre momentele petrecute alături de Dan Alexa la Asia Express: „M-am schimbat în furou negru și...”
gsp
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
GSP.RO
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
Libertateapentrufemei.ro
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Centura Verde București–Ilfov devine realitate. Nicușor Dan susține proiectul care vrea să schimbe aerul Capitalei
Știri România 14:14
Centura Verde București–Ilfov devine realitate. Nicușor Dan susține proiectul care vrea să schimbe aerul Capitalei
Spitalele de stat și private, obligate să aibă butoane de panică în saloane, dar și camere video. Nicușor Dan a promulgat legea
Știri România 14:14
Spitalele de stat și private, obligate să aibă butoane de panică în saloane, dar și camere video. Nicușor Dan a promulgat legea
Parteneri
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Adevarul.ro
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Cum se face pace între Mircea Lucescu și Răzvan Marin? MM Stoica, soluția propusă în direct: „Asta va conta decisiv!”
Fanatik.ro
Cum se face pace între Mircea Lucescu și Răzvan Marin? MM Stoica, soluția propusă în direct: „Asta va conta decisiv!”
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
De la scorpion la gol. Când dorința schimbă rolurile în teren
De la scorpion la gol. Când dorința schimbă rolurile în teren
Mario Camora: „Mi-ar plăcea să fiu antrenor la CFR!”
Mario Camora: „Mi-ar plăcea să fiu antrenor la CFR!”
Parteneri
Anda Adam, despre situațiile cu care s-a confruntat la Asia Express și ce a nemulțumit-o: „Nu arată nici jumătate din suferința…”
Elle.ro
Anda Adam, despre situațiile cu care s-a confruntat la Asia Express și ce a nemulțumit-o: „Nu arată nici jumătate din suferința…”
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Unica.ro
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Ultimul mesaj al lui Doru Octavian Dumitru înainte să fie internat de urgență în spital: „Liniștea își impune ritmul ei în tine”
Stiri Mondene 13:34
Ultimul mesaj al lui Doru Octavian Dumitru înainte să fie internat de urgență în spital: „Liniștea își impune ritmul ei în tine”
CRBL trece prin momente neașteptate în emisiunea „La bine și la Roast”: „A fost cu usturime, dar și cu dragoste. Pentru mine asta înseamnă familie”
Stiri Mondene 13:29
CRBL trece prin momente neașteptate în emisiunea „La bine și la Roast”: „A fost cu usturime, dar și cu dragoste. Pentru mine asta înseamnă familie”
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
ObservatorNews.ro
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC grav și l-au dus de urgență la spital! Ce a confirmat chiar familia!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC grav și l-au dus de urgență la spital! Ce a confirmat chiar familia!
Parteneri
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
GSP.ro
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
GSP.ro
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
Parteneri
Un bărbat care s-a dat căpitan SRI a racolat mai multe persoane, pe care le-a trimis în diverse „misiuni”
Mediafax.ro
Un bărbat care s-a dat căpitan SRI a racolat mai multe persoane, pe care le-a trimis în diverse „misiuni”
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
StirileKanalD.ro
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Redactia.ro
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
O nouă alertă de gaz în România! Un întreg bloc a fost evacuat în urmă cu puțin timp
KanalD.ro
O nouă alertă de gaz în România! Un întreg bloc a fost evacuat în urmă cu puțin timp

Politic

Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Politică 10:28
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Politică 21 oct.
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
Dezvăluiri despre transferul lui Stoinov la Dinamo: „Ne-a luat un an să îl aducem!”. De ce se luptă pentru cetăţenia bulgară. Exclusiv
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre transferul lui Stoinov la Dinamo: „Ne-a luat un an să îl aducem!”. De ce se luptă pentru cetăţenia bulgară. Exclusiv
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței