Secretul unei călătorii reușite în familie nu stă în a vedea cât mai multe locuri, ci în a le experimenta într-un mod interactiv și relevant pentru cei mici. A transforma o simplă vacanță într-o aventură educativă nu înseamnă a o transforma într-o școală mobilă, ci a-i stimula curiozitatea copilului și a-l face un participant activ, nu un simplu spectator. Iată patru strategii simple care te pot ajuta să faci exact acest lucru.

1. Implicarea în planificare: de la turist la co-explorator

Copiii sunt mult mai entuziasmați de o activitate atunci când simt că au contribuit la organizarea ei. Implică-i în procesul de planificare încă de la început și vei vedea o schimbare radicală de atitudine.

  • Explorați împreună destinația: În loc să le prezinți un plan gata făcut, așezați-vă împreună în fața calculatorului. Arată-le poze, filmulețe și articole despre locurile pe care le veți vizita.
  • Lasă-i să aleagă: Oferă-le câteva opțiuni și lasă-i să aleagă o activitate pentru una dintre zile. Faptul că au un cuvânt de spus le va da un sentiment de control și de responsabilitate.
  • Creați un „Jurnal de Călătorie”: Înainte de plecare, cumpără-le un caiet simplu, pe care să îl decorați împreună. Acesta va fi jurnalul lor de aventură, unde pot desena, pot lipi bilete de intrare sau pot scrie ce i-a impresionat.
Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”
Recomandări
Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

2. Transformă vizitarea în vânătoare de comori

Pentru un copil, o listă de obiective turistice poate fi plictisitoare. Dar o hartă a comorilor cu misiuni de îndeplinit? Aceasta este o cu totul altă poveste.

Transformă fiecare zi într-o misiune de explorare. De exemplu, dacă destinația voastră este zona Sibiului, în loc să spui „azi mergem să vedem trei biserici și un muzeu”, poți crea o mică vânătoare de comori. Caută online diverse locuri de vizitat cu copii, in Transilvania și creează mici sarcini pentru fiecare: „găsește ochii din acoperișurile caselor din Sibiu”, „numără scările de la Turnul cu Ceas” sau „găsește un suvenir făcut de un meșter local”.

3. Conectarea cu istoria prin povești, nu prin date

Niciunui copil nu îi place să memoreze ani și date istorice. Însă, toți copiii iubesc poveștile cu cavaleri, prințese și mistere.

În loc să le citești informații seci de pe o placă informativă, caută dinainte legendele și poveștile fascinante ale locului pe care îl vizitați. O vizită în satul Biertan, de exemplu, devine mult mai interesantă dacă, în loc să le vorbești despre arhitectura gotică, le spui povestea „camerei de împăcare” din interiorul bisericii fortificate, unde cuplurile care voiau să divorțeze erau închise pentru două săptămâni, cu un singur pat, o singură masă și un singur set de tacâmuri, pentru a-i forța să se împace.

4. Imersiunea în cultura locală: gusturi și meșteșuguri

O călătorie este și o experiență senzorială. A gusta din mâncărurile locale sau a vedea cum lucrează un meșter artizan sunt lecții de cultură mult mai puternice decât orice ai putea citi într-o carte.

  • Explorați piețele locale: O vizită într-o piață agroalimentară este o sărbătoare a culorilor și a mirosurilor. Lasă-i pe copii să aleagă un fruct sau o legumă pe care nu au mai văzut-o și gustați-o împreună.
  • Încercați un preparat tradițional: Fii un model de curiozitate și comandă la restaurant un preparat specific zonei.
  • Participați la un atelier: Caută ateliere de olărit, de pictat icoane pe sticlă sau de încondeiat ouă, unde copiii pot experimenta direct un meșteșug local. Experiența de a crea ceva cu propriile mâini este de neuitat.

Călătoriile în familie au puterea de a consolida legăturile, de a lărgi orizonturile și de a crea un tezaur de amintiri comune. Prin transformarea fiecărei vacanțe dintr-o simplă deplasare într-o aventură interactivă, nu doar că vei evita plictiseala și frustrările, dar vei contribui activ la educația copilului tău, hrănindu-i curiozitatea și învățându-l să privească lumea cu ochi de explorator.

Foto: Pexels

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Medic Viorica Elena Rădoi: Genetica devine aliatul esențial al fertilizării in vitro și al medicinei personalizate
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Viva.ro
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
„Am vorbit cu ea chiar înainte”. Printre larimi, tatăl femeii ucise pe trecerea de pietoni a făcut primele declarații. Fiul ei de 14 ani e devastat: „Trebuie să-l duc la un psiholog”, dar gestul lui a frânt inimile tuturor
Unica.ro
„Am vorbit cu ea chiar înainte”. Printre larimi, tatăl femeii ucise pe trecerea de pietoni a făcut primele declarații. Fiul ei de 14 ani e devastat: „Trebuie să-l duc la un psiholog”, dar gestul lui a frânt inimile tuturor
Cauza morții actriței Diane Keaton. Anunțul OFICIAL făcut de familie: "Își iubea animalele și a fost fermă în sprijinul..."
Elle.ro
Cauza morții actriței Diane Keaton. Anunțul OFICIAL făcut de familie: "Își iubea animalele și a fost fermă în sprijinul..."
gsp
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
GSP.RO
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
Revelionul pentru care nu există contract semnat vinde bilete pe Arena Națională! Reacția autorităților
GSP.RO
Revelionul pentru care nu există contract semnat vinde bilete pe Arena Națională! Reacția autorităților
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Avantaje.ro
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Părinții pot primi zile libere plătite dacă se închid școlile sau grădinițele din cauza unor situații de urgență
Știri România 18:08
Părinții pot primi zile libere plătite dacă se închid școlile sau grădinițele din cauza unor situații de urgență
Înscrierile pentru programul FIV încep în 20 octombrie și se fac exclusiv online. Ce trebuie să conțină dosarul
Știri România 17:06
Înscrierile pentru programul FIV încep în 20 octombrie și se fac exclusiv online. Ce trebuie să conțină dosarul
Parteneri
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Adevarul.ro
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
FIFA confirmă: România, la un pas de urna a 2-a la barajul pentru Campionatul Mondial! Cât de mult a cântărit golul lui Ghiță cu Austria
Fanatik.ro
FIFA confirmă: România, la un pas de urna a 2-a la barajul pentru Campionatul Mondial! Cât de mult a cântărit golul lui Ghiță cu Austria
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Situația amuzantă prin care a trecut Andreea Ibacka la grădinița fiului ei. Ce a făcut Tiago: „Îmi explică ce strategie bună a fost…”
Elle.ro
Situația amuzantă prin care a trecut Andreea Ibacka la grădinița fiului ei. Ce a făcut Tiago: „Îmi explică ce strategie bună a fost…”
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Unica.ro
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Viva.ro
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva

Monden

S-a îndeplinit visul pe care l-au avut Shurubel și Bogdan Ciudoiu în urmă cu mulți ani: „Bă, asta chiar se întâmplă?”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:28
S-a îndeplinit visul pe care l-au avut Shurubel și Bogdan Ciudoiu în urmă cu mulți ani: „Bă, asta chiar se întâmplă?”
Bianca Drăgușanu și-a topit acidul hialuronic din buze din nou: „Acum sunt aproape de forma care îmi place”. La operațiile estetice nu renunță
Stiri Mondene 17:10
Bianca Drăgușanu și-a topit acidul hialuronic din buze din nou: „Acum sunt aproape de forma care îmi place”. La operațiile estetice nu renunță
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
ObservatorNews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Libertateapentrufemei.ro
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Parteneri
„A venit Poliția la ușă, «haideți jos!»” » Sportivul român a trecut peste bâlbele MApN și s-a prezentat azi la mobilizarea rezerviștilor: „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
GSP.ro
„A venit Poliția la ușă, «haideți jos!»” » Sportivul român a trecut peste bâlbele MApN și s-a prezentat azi la mobilizarea rezerviștilor: „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.ro
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Parteneri
Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri
Mediafax.ro
Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD.ro
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Wowbiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Tragedie în lumea televiziunii. Una dintre cele mai frumoase femei ucisă cu bestialitate de iubitul mai mare cu 23 de ani
Redactia.ro
Tragedie în lumea televiziunii. Una dintre cele mai frumoase femei ucisă cu bestialitate de iubitul mai mare cu 23 de ani
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
KanalD.ro
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare

Politic

Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 15:58
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Politică 15 oct.
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Parteneri
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
ZiaruldeIasi.ro
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
“Ați lucra cu Marius Șumudică la FCSB?” Gigi Becali, răspuns neașteptat! Reacția fostului antrenor al Rapidului a stârnit hohote de râs în direct
Fanatik.ro
“Ați lucra cu Marius Șumudică la FCSB?” Gigi Becali, răspuns neașteptat! Reacția fostului antrenor al Rapidului a stârnit hohote de râs în direct
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift