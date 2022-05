Cazuri severe de hipospadias, tratate cu succes de către Dr. Dan Cristea în Spitalul REGINA MARIA Brașov

Denis s-a născut cu o malformație congenitală. Încă de la naștere, am știut despre complexitatea afecțiunii de care suferă copilul nostru – hipospadias sever – și am fost foarte speriați. Am fost la mai multi medici din spitalele de stat Gorj și, am făcut mai multeanalize genetic, endocrinologice, iar în urma acestor investigații medicale complexe niciun medic nu ne-a încurajat să facem intervenția chirurgicală pentru că era un caz foarte complex.

Ulterior, pandemia ne-a oprit din căutări și iată că Denis are deja aproape 3 ani. O cunoștință care stia despre domnul Dr. Cristea ne-a direcționat către dumnealui. Când am aflat despre multitudinea de cazuri de succes, nu am stat pe gânduri să facem o programare la dumnealui. Încă de la prima consultație ne-a oferit încredere și curaj. Ne-a explicat toți pașii pe care urma să îi parcurgem, ne-a arătat fotografii de operații similare și ne-a asigurat că operația va fi un succes.

Am fost foarte emoționați în timpul operației, însă, la scut timp, Denis a fost copilul vesel și plin de energie pe care îl cunoaștem noi. A doua zi după intervenția chirurgicală am fost externați, iar acum urmăm programul de monitorizare indicat de domnul doctor.

Suntem foarte bucuroși că am reușit să ajungem la dumnealui; datorită lui, copilul nostru va avea o viață obișnuită, la fel ca orice alt băiețel., ne povestește mama lui Denis.

La fel ca Denis, sunt mii de alți nou-născuți care se confruntă cu această afecțiune. Tratamentul chirurgical pentru hipospadias este singura variantă de rezolvare a acestui defect congenital.

De-a lungul anilor, am fost cu R. în nenumărate spitale publice și private atât în România, cât și în străinătate; după ce am căutat informații pe internet despre dl. Dr. Cristea Dan, am ajuns să îl întâlnim personal. Ne-a transmis acel sentiment de încredere care ne-a determinat să pășim curajoși pe drumul vindecării. Faptul că ne-a tratat, în primul rând, din punct de vedere uman, ne-a ajutat enorm, mai ales că R. este la vârsta adoloscenței, perioadă în care are nevoie să se convingă singur, fără ca noi, părinții lui să îl mai putem influența.

Cu ajutorul domnului doctor, copilul meu a trecut prin 3 intervenții extrem de complexe, iar acum, la 24 de ore de la ultima operație, ne putem reîntoarce la Constanța la familia noastră.

Nu sunt cuvinte prin care să îi mulțumim pentru profesionalismul pe care l-a dovedit , dar și pentru încurajări sau susținere emoțională. , spune emoționată mama lui R.

Cazurile severe și complexe de hipospadias, cum sunt formele penoscrotale complicate în urma unor multiple intervenții chirurgicale eșuate, rămân o provocare pentru chirurgul pediatru urolog.

Experiența chirurgului a fost și rămâne unul dintre factorii importanți în determinarea rezultatelor chirurgicale ulterioare, în special în cazurile severe de hipospadias multiplu operat și complicat. Cu cât medicul chirurg pediatru are mai multă experiență și o cazuistică mai mare în hipospadias, cu atât se obțin rezultate optime și riscul complicațiilor scade.

1. Ce este hipospadiasul și cum îl depistăm?

Hipospadias este o afecțiune frecventă, o malformație congenitală în care uretra, canalul prin care urina și sperma sunt eliminate la exterior, nu se dezvoltă corect. Concret, bebelușii născuți cu hipospadias nu au orificiul de deschidere al uretrei în vârful penisului, ci pe partea inferioară a acestuia. În funcție de localizarea orificiului uretral este determinat gradul de complexitate al afecțiunii și, implicit, complexitatea intervenției chirurgicale.

2. Ce cauzează apariția acestei malformații congenitale?

Malformațiile congenitale apar din mai multe motive: factori genetici, de mediu, medicația pe care a administrat-o mama în timpul sarcinii.

Dacă ne referim în mod particular la hipospadias, cauzele suntsunt aceleași. Există cazuri în care tatăl suferă de această afecțiune și ambii copii preiau aceeași problemă. Însă nu este o regulă generală.

În sarcinile obținute prin FIV, nou-născuții suferă mai des de hipospadias, deoarece în aceste cazuri se administrează progesteron, o substanță care crește riscul acestei afectiuni.

De asemenea, o altă cauză este prezența unei secreții hormonale ale fătului în viața intrauterină.

3. Cum se diagnostichează această problemă de sănătate?

Cel mai adesea, se depistează clinic, imediat după naștere de către medicul neonatolog, ginecolog sau, mai târziu, de către pediatru.

Partea interesantă este că, în cazurile severe, se poate vedea chiar și pe ecografia de trimestru III de sarcină. Aici se vede una dintre caracteristicile definitorii – curbura peniană care indică aproape sigur că acel copil urmează să se nască cu hipospadias.

4. Ce opțiuni există în ceea ce privește tratamentul bolii?

Intervenția chirugicală este singura metodă prin care se poate corecta malformația uretrei, prin recrearea acesteia și realizarea unui penis cu aspect normal și pe deplin funcțional. Repararea hipospadiasului presupune realizarea unei operații complexe care diferă, într-o oarecare măsură, de la caz la caz.

Aspectul normal al penisului și, prin urmare, redarea completă a funcționalității uretrei, se poate realiza cu ajutorul chirurgiei. Cele mai multe dintre cazuri pot fi rezolvate cu o singură intervenție chirurgicală. Este vorba despre uretroplastia tip Snodgrass, denumită după chirurgul care a descris-o. Este cea mai folosită tehnică în tratamentul tuturor formelor de hipospadias și constă în repararea tuturor anomaliilor existente într-o singură intervenție. Beneficiile sunt multiple: o rată mult mai redusă a complicațiilor și o durată de spitalizare redusă (1-2 zile). Există și cazuri în care este nevoie de realizarea a minimum 2 intervenții.

Uneori, pentru reconstrucția uretrei este nevoie de grefe de țesut din prepuț sau din interiorul gurii (grefă din mucoasa bucală – buze sau obraz – de ex. tehnici derivate din tehnica Bracka). Există mai multe tehnici chirurgicale care pot fi folosite, iar alegerea unei tehnici depinde de mai mulți factori, cum ar fi severitatea defectului, dacă există sau nu curbura peniană, precum și în funcție de preferințele părinților sau ale pacientului, dacă vorbim de un adult. Indiferent de tehnică, însă, orice operație se realizează cu anestezie generală și consta în 3 etape esențiale:

– Îndreptarea penisului, în cazul în care este prezentă curbura peniană (deflectare).

– Recrearea uretrei până la vârful penisului (uretroplastie)

– Îmbunătățirea aspectului exterior al penisului (corecție cosmetică)

5. Când este indicată intervenția de corectare pe cale chirurgicală?

În mod ideal, operația ar trebui realizată în primele 4-6 luni de viață ale copilului. Nu este recomandat tratamentul la vârste mai mari, în special după pubertate, riscul de apariție a complicațiilor fiind semnificativ mai mare; firește, însă, că tratamentul chirurgical se va adapta fiecărui caz în parte, și teoretic cel puțin, hipospadiasul poate să fie corectat la orice vârstă. Hipospadiasul la adult se tratează chirurgical în mod excepțional. Prin urmare, este indicat un consult chirurgical cât mai repede după nașterea copilului (în prima lună) pentru a se stabili conduita terapeutică ulterioară corectă.

În peste 90% din cazurile de hipospadias distal, cel întâlnit mai frecvent, repararea defectului se realizează printr-o singură intervenție chirurgicală, care poate dura între 2 și 3 ore, în funcție de severitatea defectului și complexitatea operației. De asemenea, unele cazuri în care defectul este major pot necesita realizarea a două sau mai multe intervenții diferite, care sunt programate, de obicei, la distanță de 6 luni între ele. Vorbim de cazuri de hipospadias penoscrotal, hipospadias multiplu operat sau hipospadias asociat cu intersex.

6. Ce complicații poate să producă hipospadiasul în cazul în care nu este tratat la timp sau nu e tratat corespunzător?

Pot apărea afecțiuni multiple, mai mult sau mai puțin severe. De exemplu, copilul nu urinează din picioare, ca orice băiat, pentru că nu poate. Pacientul este predispus la marginalizare, abuz psiho-emoțional în mediile în care se dezvoltă (la școală, la grădiniță). Copilul căruia nu i-a fost tratată această afecțiune la timp poate deveni un adolescent sau un adult cu tulburări sexuale.

7. Care este procentul de copii afectați de această boală?

Hipospadiasul este cea mai frecventă malformație congenitală la băieți și apare la unul din 250-300 de băieți, putem spune că este destul de comun. Mai nou, observăm o creștere a cazurilor la copiii născuți prin procedură de fertilizare în vitro (FIV), incidența ajungând chiar 1 la 250.

8. Cum se efectuează operația de hipospadis și ce se întâmplă după?

Factorul decisiv pentru o operație de succes este echipa chirurgicală. Este nevoie ca medicul care face intervenția chirurgicală să aibă vastă experiență în cazuri similare, mai ales dacă este vorba despre un caz sever.

9. Ce complicații pot surveni post operator?

Cea mai frecventă complicație post-operatorie care poate să apară este fistula uretrală – o mică deschidere între uretră și piele. Fistula este o complicație obișnuită în chirurgia hipospadiasului, deși chirurgii pediatrii din cadrul rețelei REGINA MARIA folosesc tehnici concepute să evite apariția oricărei fistule. În cazul în care apare o fistulă, chirurgii noștri sunt pregătiți să intervină rapid, dacă este nevoie. De obicei, fistulele sunt atent monitorizate timp de șase luni, deoarece în această perioadă unele dintre ele se închid de la sine. În cazul fistulelor care nu se închid singure, poate fi nevoie de o procedură chirurgicală. Adesea, pot să apară și alte complicații post-operatorii, precum sângerarea precoce postoperatorie, stenoza de meat uretral, stenoza uretrală, dehiscența glandului ori cicatrizarea inestetică.

10. Ce trebuie să știe părinții de bebeluși despre hipospadias?

Primul pas pe care trebuie să îl facă părinții este să apeleze la un medic specialist pentru stabilirea unui diagnostic exact și corect. Mai apoi, se stabilește planul terapeutic.

Foarte important este momentul la care se fac aceste demersuri. Perioada optimă în care se intervine chirurgical pentru repararea hipospadiasului este la 4-6 luni de viață ale copilului.

11. Când trebuie părinții să se alarmeze?

Este foarte important ca părinții să nu se alarmeze. Hipospadiasul se tratează. Ei trebuie să urmeze sfatul medicului specialist, iar în urma examenului clinic și după stabilirea diagnosticului corect să înceapă tratamentul agreat.

12. Cum reacționează părinții atunci când li se spune că cei mici suferă de hipospadias?

Gradul de îngrijorare al părinților este în strânsă legătură cu nivelul de informare. Cei mai mulți dintre părinți sunt speriați, pentru că nu știu prea multe despre această afecțiune. În această etapă intervine rolul medicului de a le explica ceea ce se întâmplă cu copilul lor.

