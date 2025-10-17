Cuprins:
Ce înseamnă de fapt „cea mai bună agenție de marketing”?
Pentru un eCommerce, „cea mai bună agenție” înseamnă creștere în vânzări și ROAS sustenabil. Pentru un brand creativ — coerență vizuală, campanii care rămân în minte. Pentru o companie B2B — lead-uri calificate și scalabilitate.
Criterii de evaluare obiectivă
- Abordare omnichannel (Google Ads, Meta, SEO, Content, Design, CRM)
- Portofoliu cu rezultate măsurabile
- Înțelegerea pieței locale și internaționale
- Adaptare la noile standarde: AI, AEO, Zero-Click SERPs
- Capacitatea de a desfășura o cercetare de piață și o strategie de început coerentă.
- Experiență dovedită în industria ta
Ce întrebări să pui unei agenții înainte să semnezi
- Cum arată o campanie de succes pentru voi?
- Ce metode de raportare și măsurare folosiți?
- Aveți exemple de clienți din industria mea?
- Cine gestionează proiectul și ce roluri sunt implicate?
- Cum adaptați strategia dacă obiectivele se schimbă?
Cum lucrăm noi
Pentru noi, o agenție de marketing performantă:
- Nu doar execută, ci gândește strategic
- Nu promite, ci livrează constant
- Nu comunică prin rapoarte lungi, ci prin rezultate clare
Lucrăm cu clienți din România, Italia, Spania, Polonia și USA. Suntem o echipă multidisciplinară și multilingvă: vorbim română, engleză, italiană, spaniolă, iar pentru alte limbi avem parteneri traducatori. Dacă ai un proiect internațional, eliminăm nevoia de traducători sau agenții multiple. Suntem partenerul tău, nu doar un prestator de servicii.
Studiu de caz
Pentru un client renumit din România, un proiect industrial B2C & B2B, am construit o strategie integrată de SEO, UX și conținut optimizat pentru motoare:
Rezultate obținute în 10 luni:
- +72% creștere afișări Google SERPs
- +120% creștere lead-uri noi
- +31% creștere trafic organic
- +120% creștere intenție de cumpărare
Concluzie
Cea mai bună agenție de marketing pentru tine este cea care:
- Înțelege business-ul tău
- Adaptează strategia la dinamica pieței
- Comunică clar și măsoară corect
- Livrează rezultate reale, nu doar slide-uri și buzzwords
- Are experiență și expertiză.
Vrei să discutăm despre nevoile tale specifice? Contactează echipa Devoratorii de Marketing
Foto: Pexels
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.