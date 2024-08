Cea mai mare imprimantă 3D din România transformă conceptele fantastice de amenajare în realitate

O companie producătoare de mobilier din Prahova se află printre primele din lume care au cumpărat imprimanta 3D industrială Magnum de la firma suedeză The Industry. Aceasta are un volum de printare de 2.16 m3 și poate depune între 1 și 12.5 kg de material pe oră, ceea ce înseamnă că orice piesă de mobilier poate fi creată de la zero, strat cu strat, într-un timp foarte scurt în comparație cu fabricarea sa prin metode tradiționale. În plus, imprimanta poate construi absolut orice formă își poate imagina un designer de mobilier sau inginer proiectant.

Compania care a adus imprimanta în România se numește Tino Mob și activează pe piața producției de mobilier pentru spațiile comerciale de mai bine de 20 de ani, lucrând cu unii dintre cei mai mari retaileri din România, și având ca obiect de activitate planificarea spațiiilor din magazine mari și producția de rafturi și alte tipuri de mobilier pentru acestea, uneori implicându-se și în proiecte rezidențiale.

Jardiniere, mobilier, pereți decorativi, fațade de clădiri și orice îți mai poți imagina

Mobilierul creat prin fabricația aditivă poate lua forme geometrice complexe, cum sunt cele întâlnite în natură sau generate de progresii matematice, astfel că nu-i surprinzător că arhitecții, designerii de interior, artiștii și designerii de mobilier sunt cei mai interesați de avantajele imprimării 3D de mari dimensiuni. Aceștia pot proiecta forme spectaculoase de jardiniere, piese de mobilier, pereți decorativi și fațade de clădiri pe care apoi să le creeze în timp scurt prin fabricația aditivă.

Soluții bune pentru mediu, inovație pe placul companiilor interesate de sustenabilitate

Imprimanta 3D din atelierul Tino Mob din Bucov (Prahova) se diferențiază și prin faptul că poate folosi foarte multe materiale de imprimare, aceasta fiind creată fix pentru a reduce cererea pentru materii prime virgine și pentru a proteja resursele naturale. Tino Mob poate crea mobilier inclusiv din deșeuri pentru care până mai ieri nu existau soluții de reciclare. De exemplu, imprimanta Magnum poate utiliza ca materie primă de printare zaț de cafea, coji de portocală și sâmburi de măsline, dar și cauciuc, plastic și bioplastic, ori plase de pescuit reciclate.

„Am vrut să fim cei care dau tonul”

Marian Radu, reprezentantul Tino Mob, spune că investiția într-o astfel de imprimantă nu a fost deloc mică, dar că e important să poată pune la dispoziția celor mai buni designeri și arhitecți din România o astfel de soluție tehnologică, care să le permită să-și transforme și cele mai ambițioase concepte de amenajare în realitate, încântând clienți și culegând premii. „Am vrut să fim cei care dau tonul, să fim cei care provoacă breasla să vină cu idei cât mai îndrăznețe, acum având și siguranța că odată aprobat proiectul, realizarea mobilierului pentru acesta este posibilă, ba chiar la îndemână”, a mai spus reprezentantul Tino Mob.

Imprimare 3D pentru caritate

Unul dintre proiectele speciale în care cea mai mare imprimantă 3D din România a fost folosită a fost bradul de aproape 3m înălțime imaginat și proiectat de Mihai Popescu & Twin Studios și imprimat 3D din lemn reciclat și rășini ecologice de Tino Mob. Acesta a fost imprimat 3D special pentru Festivalului Brazilor de Crăciun de anul trecut și a fost câștigat la licitație de o companie bancară pentru suma de 60.000 EUR, care a fost donată în beneficiul proiectelor Salvați Copiii! România.

Cum obții mobilier imprimat 3D cu materiale ecologice

Cei interesați să achiziționeze mobilier imprimat 3D pot alege modele gata proiectate pe care să le personalizeze sau pot lucra cu un studio de arhitectură sau design, ori chiar direct cu echipa Tino Mob, pentru proiectarea lor de la zero.

Pentru a veni în întâmpinarea celor ce vor să afle mai multe despre fabricația aditivă, Tino Mob oferă pe canalele sale din social media un ghid gratuit dedicat acestei tehnologii.

