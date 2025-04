Curajul de a-ți urma pasiunile

Mediul online a avut un rol important în validarea și promovarea carierei de make-up artist, iar psihoterapia îi oferă satisfacția de a aduce claritate în viețile oamenilor. Cele două domenii se completează prin abilitatea de a empatiza și de a ajuta oamenii să-și descopere cea mai bună versiune, fie interior, fie exterior.

Denisa recunoaște provocările gestionării identităților profesionale multiple, dar consideră că acestea contribuie la diversitate și stabilitate. În prezent, lucrează la un podcast despre maternitate, inspirat de propria experiență. Ea încurajează oamenii să urmeze pasiunile lor fără teama de judecată, promovând autenticitatea și echilibrul personal.

Motivul pentru care a ajuns la psihologie

Libertatea: Ce te-a determinat să urmezi facultatea de psihologie și să te specializezi ca psihoterapeut?

Am plecat încă din școala generală cu gândul acesta, mi s-a părut mie că mi s-ar potrivi chiar fără să știu mai exact ce presupune în amănunt. Se spune că în facultatea de psihologie vin mulți studenți în anul I care simt că au ei înșiși nevoie de un proces terapeutic sau de dezvoltare și eu chiar cred asta. Facultatea te învață, nu te alină. Mulți colegi au continuat acest parcurs, inclusiv eu, dar am și colegi care au făcut conversii profesionale care li se potrivesc mănușă.

Totuși, cred că și eu eram parte din categoria celor care aveau nevoie de o dezvoltare personală. Am înțeles asta destul de târziu, însă m-am înscris repede într-un proces terapeutic mai întâi pentru mine și mai apoi ca să mă asigur că sunt pe drumul care trebuie. Și aș zice că alegerea a fost una bună, simt multă împlinire când văd oamenii mai liniștiți sufletește.

– Care a fost momentul în care ți-ai dat seama că pasiunea pentru make-up poate deveni o carieră?

– Nu cred că a fost un moment anume, mai degrabă a devenit o dorință pe parcurs. Când eram în facultate, îmi doream foarte tare o activitate extra, ceva doar al meu și am descoperit plăcerea de a machia.

Apoi, cu timpul am jonglat în mintea mea între dorința de a fi terapeut, pentru că încă îmi continuam studiile, și cea de a fi make-up artist și să îmi petrec timpul pe set, alături de oameni creativi. Mă simțeam impostoare să le fac pe amândouă, până când am înțeles că nu sunt, că mă pot defini ambele domenii în termeni profesionali și atunci lucrurile au devenit mai ușoare.

Am lucrat o perioadă și pe set, încă îmi place mult asta și probabil că nu voi zice „nu” oportunităților din zona asta, însă a fi psihoterapeut înseamnă mai mult sedentarism. Depinde cum se potrivește cu mine în funcție de diferite perioade ale vieții.

Dar revenind la întrebare, nu cred că a fost un moment, ci mai degrabă a fost o tranziție de la Denisa nesigură pe ea la Denisa mult mai încrezătoare și dornică să facă ce îi place.

– Cât de mult a influențat mediul online și comunitatea din jurul vlogului tău în formarea carierei de make-up artist?

– Mult, foarte mult aș zice. Și nu prin abilități sau cadouri, ci prin încurajări și validări. Faptul că vedeam atâția oameni care urmăreau propunerile mele și le comentau, oameni care îmi cereau recomandări și care așteptau fiecare recenzie din partea mea m-a făcut să cred tot mai mult că într-adevăr știu ce fac și asta se vede. Deși sunt de părere că motivația trebuie să fie intrinsecă, cred că trebuie să recunoaștem că validarea din exterior e de multe ori măgulitoare și dozatoare de energie. Și pentru asta sunt recunoscătoare fiecărui mesaj frumos și fiecărei doamne sau domnișoare care mi-a călcat pragul cu încredere.

Denisa Stancioiu, cunoscută online ca Denisa Sima

„Simt că mă plictisesc într-o activitate singulară și repetitivă”

– Ce te-a motivat să îți continui educația și să devii psihoterapeut, chiar dacă aveai deja o carieră în make-up?

– Am simțit că psihoterapia a adus multă plusvaloare în viața mea și m-am simțit împlinită de gândul că pot aduce și eu claritatea în viața oamenilor. De asemenea, nu sunt genul de persoană care să renunțe repede la o activitate decât dacă chiar nu îi aduce un beneficiu real.

Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș alege la fel în continuare. Plus de asta, ajută mult să ai mai multe domenii diferite de activitate – cred eu – pentru că nu simt că mă plictisesc într-o activitate singulară și repetitivă, sunt conectată la mai multe noutăți din mai multe domenii, în cazul în care una nu mai merge, nu e nimic, mai ai o variantă financiară. Un fel de „a ne ține ouăle în mai multe coșuri”.

– Cum reușești să îmbini munca de make-up artist cu cea de psihoterapeut? Găsești puncte comune între acestea?

– Destul de ușor: mă ajută foarte mult că ambele îmi fac plăcere și le fac cu drag. Însă e adevărat că a fi make-up artist a devenit mai mult un hobby pentru mine, iar meseria mea de psihoterapeut este principala mea activitate. Și dacă mă întrebi de puncte comune între cele două, da, simt că sunt două meserii complementare cumva.

Simt că abilitatea mea de a asculta și a empatiza cu omul din fața mea mă ajută să navighez cu ușurință orice discuție cu un client atât în terapie, cât și în machiaj și dorința mea de a-i descoperi omului cea mai bună versiune a lui este un aspect de care țin cont și în terapie, dar și în machiaj. Simt că e o onoare că pe unele persoane le ajut să se descopere interior, în vreme ce pe altele le ajut să se descopere în exterior.

– Care au fost cele mai mari provocări în a urma două cariere atât de diferite? Ai simțit vreodată presiunea de a alege doar una dintre ele?

– Da, am simțit presiune și e legată de cea mai mare provocare între cele două, într-adevăr. Am avut o perioadă de început când simțeam că nu le pot face în paralel, că oamenii nu vor avea încredere în mine ca terapeut dacă mă cunosc din poziția de make-up artist, dar s-a dovedit a fi totul în capul meu. Nu voiam să-mi subestimeze cineva capacitatea de a activa într-un domeniu doar pentru că profesia mea principală e alta sau pentru că am un hobby din zona de frumusețe. Însă am învățat repede că oamenii care te apreciază o fac pentru ceea ce aduci în viața lor, nu pentru ceea ce alegi să faci cu viața ta în amănunt.

Cum echilibrezi două activități făcute din pasiune

– Care a fost cel mai dificil moment în cariera ta și cum te-au ajutat cunoștințele de psihoterapie să-l depășești?

– Nu știu dacă a fost un moment cel mai dificil, cred că întâlnești provocări noi la tot pasul atunci când ieși din zona de confort. Și, deși aceste provocări te pot speria, în final, concluzia la care ajungi este că te ajută să crești și să te dezvolți uneori în feluri nebănuite.

– Te-ai simțit vreodată prinsă între două identități profesionale?

– Da, m-am simțit încă de la început astfel, dar cred că ce m-a ajutat este să mă raportez la identitatea mea personală și apoi să le separ în funcție de contextul profesional în care mă aflam. Adică, în terapie nu am de ce să aduc aspecte legate de machiaj, nici măcar atunci când am un client pasionat de machiaj, și viceversa.

– Ai simțit vreodată că sfaturile tale de make-up sunt mai mult decât despre estetică – că sunt despre acceptare, încredere în sine sau depășirea anxietăților?

– Cu siguranță. Îmi calcă pragul multe femei încrezătoare, însă, în egală măsură, și doamne sau domnișoare care se gândesc de două ori la diferite aspecte. Cred că frumusețea este relativă și stă în ochii privitorului, așa că, dacă reușesc să le ofer o oglindă în care să se vadă frumoase, simt că treaba mea s-a încheiat. Pe ziua respectivă, adică, haha.

– Crezi că felul în care ne îngrijim aspectul exterior poate fi o formă de terapie personală?

– Da, cu siguranță. Și nu mă refer neapărat la rezultatul final, deși și acela poate fi văzut astfel, ci mă refer la proces în sine. Faptul că îți cauți un stil vestimentar care să ți se potrivească, că alegi o tunsoare sau o coafură anume în funcție de diverse aspecte din viața ta, timp de calitate petrecut cu tine sau cu cei apropiați și alte lucruri pe care le poți face pentru tine cu siguranță va îmbunătăți sau îngreuna experiența vieții noastre.

Simt că, de multe ori, picăm în capcana de a crede că viața e despre „trebuie” și compromis, dar eu mereu spun că sensul vieții este ca la final, dacă ar fi să fac un inventar, scopul meu va fi fost să fi râs de mai multe ori decât am plâns.

Denisa Stancioiu, cunoscută online ca Denisa Sima

Cât de importantă este prezența specialiștilor în online

– Cât de mult a contribuit prezența ta în social media la dezvoltarea carierei tale? Ai observat dacă oamenii sunt mai deschiși în fața ta datorită faptului că te cunosc deja online?

– Mult. Auzeam acum câțiva ani că „dacă nu ești online, nu existi”. Mă supăra tare această replică, mai ales că mulți clienți mi-au venit prin recomandarea clasică din gură în gură. Însă cred cu tărie că oportunitățile sunt altele atunci când ai deschidere către un public mai mare și mai divers. Și provocările sunt pe măsură.

Cred că mă ajută statutul meu de creator de conținut – eu mereu zic că toți oamenii sunt influenceri, gândește-te la profesorii care anual aduc plusvaloare pentru atâția elevi sau studenți, dar revenind, cred că statutul meu de creator de conținut mă ajută să ajung la o plajă mai mare de oameni, însă apoi, în privat, cred că mă încurcă puțin pentru că persoana din fața mea cel mai probabil vine cu o părere preconcepută, proiectează sau se așteaptă să fiu diferită decât mă vede online. Însă cu răbdare și deschidere se așază toate.

– Care sunt cele mai memorabile reacții primite de la persoane care te urmăresc în online sau de la clienți ai cabinetului?

– Oamenii care mă urmăresc în online și îmi scriu cu ocazia evenimentelor importante din viața lor, „Am știut mereu că la mine la nuntă vreau să mă machiezi tu”, mă fac să mă simt extraordinar de măgulită și simt o responsabilitate imensă să fiu pe măsura așteptărilor. Am avut și multe fete pentru care n-am fost disponibilă și, deși lor nu le-am spus, înainte să le refuz, am încercat de multe ori să văd cum îmi pot ajusta programul pentru persoana respectivă. Uneori am reușit, alteori nu și mi-a părut rău.

Iar oamenii din cabinet sunt, în egală măsură, extraordinari atunci când ajungem la finalul procesului nostru sau își doresc o pauză și îmi spun că simt că pot înainta singuri, fără mine. Uneori, oamenilor le e rușine să întrerupă un proces terapeutic, însă pentru mine, satisfacția e enormă atunci când aud că viața lor e mai echilibrată și vor să o experimenteze singuri, înseamnă că treaba mea a ajuns la un platou sau s-a terminat și mă pot bucura de rezultate alături de ei.

– Cum gestionezi momentele în care viața ta personală și cea profesională se intersectează pe rețelele sociale?

– Când eram mai mică și mai nesigură pe mine, le gestionam mai greu. Într-o vreme eram foarte anxioasă și citeam cu mâinile tremurând comentariile de pe YouTube. Acum sunt mai mare și știu cu mai multă siguranță cine sunt eu, simt că mă pun mai greu la pământ vorbele oamenilor și asta ajută mult și la balansarea vieții personale cu cea profesională.

– Există un proiect personal sau profesional în desfășurare pe care ți-ai dori să-l împărtășești cu noi?

– Da, am un proiect audio foarte frumos, pe care l-am amânat cam mult din nesiguranță. Eu sunt însărcinată cu primul meu copilaș. A fost o sarcină dorită și suntem foarte fericiți pentru ea, dar simt că a fost o provocare emoțională destul de mare și încă este. Și, apropo de ce aducem în viața celorlalți, simt că mi-aș dori să vin cu puțină realitate în online, apropo de maternitate. Mai exact, este vorba de un podcast numit „Mamă pentru prima dată”, încă dezbat dacă să-l înregistrez și video. I-am făcut structura și mi se pare un material pe care eu mi-aș fi dorit să îl pot consuma înainte de sarcină, prin urmare, sper să fie de folos tuturor celor interesați. Aș vrea să apară curând, până nasc.

Denisa Stancioiu, cunoscută online ca Denisa Sima

– Ce sfaturi ai pentru cei care au mai multe pasiuni și nu știu cum să le îmbine sau se tem să le urmeze toate?

– Să aibă încredere în ei. Dacă e o pasiune, înseamnă că e ceva ce le face plăcere. Nu trebuie să te oprești din a crea plăcere pentru sufletul și mintea ta din teama că la un moment dat, cineva te-ar putea judeca. Oamenii vorbesc orice ai face, prin urmare te încurajez să nu fie acesta motivul pentru care renunți la o activitate sau mai multe.

