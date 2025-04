Fiica Andreei Esca a declarat în exclusivitate pentru Libertatea că s-a pregătit intens pentru o carieră în social media și că se bucură de faptul că internauților le place conținutul pe care ea îl livrează. „Nu lucrez cu foarte mulți oameni, cu puțini, dar buni. Am o colegă care este cu mine non-stop, cred că mă știe cel mai bine, care mă ajută și fără ea chiar nu aș putea. Și mai am câțiva oameni care se ocupă de foto, video, beauty team, nu știu dacă nu ratez pe cineva. Familia, prietenii evident. Dar suntem câțiva și zic eu că ne facem treaba”, ne-a povestit Alexia Eram. Ea a absolvit „University For the Creative Arts”, din Londra, unde a fost studentă la Marketing, Publicitate și Relații Publice, iar acum pune în practică tot ce a învățat. „Am făcut asta și la facultate și m-a ajutat foarte mult. Evident că acum nu mai am timp să fac și această parte, dar toate video-urile făcute cu telefonul, mai rapid de făcut, evident că le editez eu. Dar pe cele profesionale nu. Face cel care îmi face video-urile sau colega mea care mă ajută”, a completat tânăra.

Alexia Eram se filmeză periodic alături de bunicul matern

Printr-o întâmplare, fiica Andreei Esca a ajuns să filmeze alături de bunicul matern, iar de atunci, prietenii virtuali îi cer să repete experiența. Alexiei îi place la nebunie să petreacă timp cu „Moșu”, așa cum îl alintă pe bunicul ei, cu atât mai mult cu cât între ei există o relație extrem de apropiată. Bărbatul, în vârstă de 86 de ani, și-a păstrat umorul, iar asta face ca toți din jurul lui să se molipsească de la el. „N-aș putea spune că îl folosesc. Dar…Totul s-a întâmplat foarte random. Eram la Snagov și i-am zis să vină lângă mine să facem un video și apoi am primit foarte multe reacții pozitive. Mi-au cerut să-l mai vadă pe Moșu și atunci am zis că să mai filmez cu el dacă tot îl vor. Deci de fiecare dată când merg la bunicii mei îi zic lu Moșu să filmăm ținuta zilei”, ne-a declarat amuzată Alexia Eram.

Regretă faptul că nu a fost la fel de apropiată de Dumitru Esca și în adolescență, însă încearcă să recupereze acum toate momentele amuzante pe care le-a ratat. „Chiar aș vrea să fiu atât de amuzantă ca Moșu. Scoate niște „perle”. Este incredibil. Îl iubesc. În copilărie am fost mai mult cu Mamina, bunica, iar cu Moșu, cu bunicul meu, m-am apropiat acum, recent. De câțiva ani. Dar în fiecare vară noi eram cu el la țară. Adică ne petreceam toate lunile de vară cu el. Deci pot să zic că am avut o relație destul de apropiată, dar acum este și mai apropiată”, a completat Alexia Eram pentru Libertatea.

Video: Radu Costin

