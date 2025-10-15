Prin platforma online, clienții pot vizualiza întregul stoc de peste 500 de mașini verificate, pot cere oferte de finanțare personalizate și pot finaliza achiziția fără să se deplaseze. Dragoliv livrează în toată România, oferind o soluție rapidă, sigură și transparentă pentru oricine își dorește o mașină second-hand de calitate.

Finanțare accesibilă, chiar și pentru clienți cu istoric negativ

Unul dintre cele mai apreciate avantaje ale companiei este sistemul de finanțare inovator. Dragoliv colaborează cu principalele instituții financiare din România și oferă credit auto cu avans 0%, dobândă fixă de 7,9% pe an, una dintre cele mai bune din piață.

Procesul este simplu și complet digital: clientul selectează mașina dorită, completează cererea online, iar în mai puțin de 24 de ore primește aprobarea finanțării. Toate documentele pot fi semnate electronic, iar mașina este livrată direct la adresa indicată, cu numere roșii eliberate în aceeași zi.

Mai mult, Dragoliv este printre puținii dealeri auto din România care oferă finanțare inclusiv pentru clienți cu istoric negativ în Biroul de Credit, o soluție reală pentru cei care au întâmpinat dificultăți financiare în trecut, dar își doresc să revină pe drumul corect.

Recomandări „Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri

Citat din partea conducerii Dragoliv

„Am înțeles că lumea s-a schimbat și că oamenii își doresc soluții rapide și sigure, fără drumuri inutile. De aceea, am investit în digitalizare și am făcut posibilă achiziția unei mașini complet online. De la alegerea autoturismului până la finanțare și livrare – totul se poate face din confortul propriei locuințe. Asta înseamnă Dragoliv astăzi: inovație, încredere și oameni mulțumiți”, a declarat Cristian Bostan, Director General Parc Auto Dragoliv.

Livrare gratuită în toată România

Indiferent de localitate, fiecare mașină achiziționată de la Parcul Auto Dragoliv ajunge la client gratuit, în condiții sigure. Fie că locuiește în București, Timișoara, Iași sau Constanța, cumpărătorul primește mașina curată, verificată tehnic și pregătită pentru drum.

Înainte de livrare, fiecare autoturism este supus unei revizii complete, care include schimbul de filtre și ulei la service autorizat Dragoliv, asigurându-se astfel că vehiculul ajunge în stare optimă.

Garanție extinsă și transparență totală

Un alt punct forte al brandului este garanția gratuită oferită pentru toate mașinile vândute – 12 luni pentru motor și cutie, fără limită de kilometri. De asemenea, fiecare client primește seria de șasiu pentru verificarea istoricului mașinii, un gest care confirmă transparența totală și respectul față de cumpărători.

Tradiție și încredere într-un brand românesc

Cu peste trei decenii de activitate și mii de clienți mulțumiți, Parc Auto Dragoliv s-a transformat dintr-o afacere locală într-un nume de referință la nivel național. Compania continuă să se adapteze vremurilor moderne, aducând în piață inovație, digitalizare și servicii orientate 100% spre client.

Într-o piață auto aflată în continuă transformare, Dragoliv demonstrează că un brand românesc cu tradiție poate fi și un lider în inovație. Cu o platformă online modernă, finanțare flexibilă, avans 0%, livrare gratuită și garanție completă, Parc Auto Dragoliv redefinește modul în care românii își cumpără mașinile.

Sursa imagine: dragoliv.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE