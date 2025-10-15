1. Mărcile chinezești

Una dintre cele mai vizibile tendințe a fost creșterea semnificativă a prezenței și vizibilității mărcilor auto chineze. Branduri precum BYD, Chery, MG, BAIC, JAC, DFSK, Forthing, Seres și altele au avut o expunere consistentă la SAB 2025. Interesul pentru aceste mărci vine din percepția că oferă tehnologii moderne la prețuri competitive,  iar pentru vizitatori, modelele electrice sau hibride chinezești au fost unele dintre cele mai atractive. Este atât curiozitatea pentru nou, cât și interacțiunea cu produsele și compararea lor cu cele existente pe piețele europene și cea autohtonă.

Cele mai căutate mărci la Salonul Auto Bucuresti – 2025
Foto: Salon Auto București

2. Mărcile japoneze și coreene

Branduri precum Honda, Toyota, Suzuki, Mazda,  Mitshubishi, KIA, Hyundai, KGM/Ssangyong au avut și ele vizibilitate și un interes crescut din partea publicului. Aceste mărci au avantajul reputației pentru fiabilitate, păstrarea unui preț ridicat la re-vânzare și o gamă variată (inclusiv electrice și hibride), ceea ce le face atractive pentru publicul român. 

Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
Recomandări
Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

3. Mărcile europene tradiționale

Deși unele mărci europene mari ca Volkswagen, Audi, Porsche, Mercedes, BMW, Skoda etc. — nu au fost prezente la standurile SAB de anul acesta, ele rămân în mintea consumatorilor și sunt menționate frecvent în public ca puncte de comparație. 

Brandurile europene care au participat, cum ar fi Fiat, Ford, Alfa Romeo, Jeep etc., sunt apreciate, dar percepția este că trebuie să ofere ceva mai mult — fie prin preț, fie prin dotări — pentru a concura cu ofertele venite din China sau Asia. 

Cele mai căutate mărci la Salonul Auto Bucuresti – 2025
Foto: Salon Auto București

4. Surprizele românesti: Dacia si Allview

Din pacate, Dacia a surprins, încă o data, prin neparticiparea la cel mai mare eveniment auto românesc al anului. Cu siguranță publicul ar fi fost interesat de noile modele electrice, hybride sau cu motoare tradiționale ale celor de la Dacia, însă lipsa participarii constructorului cu ADN românesc ne pune pe gânduri, iar principalul perdant rămâne vizitatorul.

O apariție notabilă însă este Allview Auto, cu modelul CityZEN, o mașină electrică care poate fi condusă de la 16 ani (categoria B1). Chiar dacă este produsă în China, marca are branding românesc și a stârnit curiozitate — atât pentru particularitatea de a fi condusă de la 16 ani, cât și pentru autonomia declarată de ~220 km. 

Ce a generat interesul vizitatorilor

Pentru a înțelege de ce anumite mărci au fost mai căutate, am identificat câțiva factori comuni:

  • Electrificarea: vehicule electrice și hibride – cei mai mulți vizitatori au venit cu întrebări legate de autonomie, de costurile de întreținere și de infrastructura de încărcare. 
  • Tehnologie și premiere: lansările naționale și modelele noi (mai ales cele cu autonomie mare) au atras mult atenția. 
  • Preț și valoarea banilor investiți: ofertele speciale, reducerile au contat mult, mai ales în condițiile în care mărcile chinezesti vin cu prețuri mai competitive. 

Concluzie

Salonul Auto București & Accesorii 2025 arată clar că piața auto din România este într-un proces de tranziție:

  • mărcile chinezești au trecut de la curiozitate la competiție reală;
  • electrificarea nu mai este doar un “trend” ci devine un criteriu de decizie important;
  • brandurile consacrate trebuie să se adapteze, oferind mai mult la nivel de tehnologie, dotări, costuri și servicii pentru a rămâne atractive;
  • produsele cu elemente locale sau cu identitate proprie (Allview) pot să capteze atenția dacă s-au gândit bine din punct de vedere al produsului și al marketingului.

Foto: Salon Auto București

